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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4862486348644865>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 762
1. Нет сбережений в валюте
10%
79
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
56
4. от 50% до 75%
14%
103
5. более 75%
63%
479
Всього голосів : 762
Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 19:48

дядя Caша

Нет флажка привычного - Впрочем, по порядку.
За обзор как всегда спасибо.А флажок просьба вернуть :D
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 20:37

... щоб не померли тут від скуки, - ось вам)))

kalinavalera1 написав:
Долярчик написав:
Stringer написав:
хек перемороженный вообще по какой то смешной цене, типа 25 грн за кг - могу завтра сфоткать если хотите

...так,так - в цивілізованих країнах, переморожену гнилу/розлізлу... одним словом ЗІПСОВАНУ рибу - ВИКИДАЮТЬ! - ну а в нас, ще умудряються продати її по 25грн/кг! :mrgreen:


Давно уже - но такое не забывается, купил рыбу - замороженную , а когда разморозили - от нее душок формалина , не гнили - это куда ни шло, еще хуже - гнилую вымочили в формалине.

.... і то так поводяться з усіма продуктами!!! - навіть, гниле/зіпсуте і то вимочать! - а що вже ну ніяк немає товарного вигляду, то перемелять і вуаля!- маємо
фарш/готові котлети/сік/салат і т. д..... - любе-голубе! :mrgreen:

...але, тцсссссс! - бо скажуть знову: зрада-зрада!

п. с.
...і знову згадались слова вчителя: "хто то прийшов до нас і все це робить? - може німці? - китайці? - французи???!"
- а учні всі дружно відповідали: "...та ні, - то МИ - УКРАЇНЦІ!!!"
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 20:42

  Den написав:Ранее замечалось за брендами поужимание бюджетов ... Счас же все разошлись на полную


А с какими украинскими брендами вы работаете?
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 21:17

холява
пане Псiхолог, а вот объясните такой факт.
Вот я еду по своему самому северному областному центру, который самый депрессивный. Еду в 8 утра на работу, а вокруг - мусор убирают, облагородили место для отдыха перед многоэтажкой, ямочно ремонтируют дороги. На светофорах торчу, потому что авто прибавилось на дорогах
А как почитаю этот форум, так денег ни у кого нет, все бедные :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 21:53

  pesikot написав:холява
пане Псiхолог, а вот объясните такой факт.
Вот я еду по своему самому северному областному центру, который самый депрессивный. Еду в 8 утра на работу, а вокруг - мусор убирают, облагородили место для отдыха перед многоэтажкой, ямочно ремонтируют дороги. На светофорах торчу, потому что авто прибавилось на дорогах
А как почитаю этот форум, так денег ни у кого нет, все бедные :)


Сейчас время бюджетных субботников :)
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 21:59

  pesikot написав:холява
пане Псiхолог, а вот объясните такой факт.
Вот я еду по своему самому северному областному центру, который самый депрессивный. Еду в 8 утра на работу, а вокруг - мусор убирают, облагородили место для отдыха перед многоэтажкой, ямочно ремонтируют дороги. На светофорах торчу, потому что авто прибавилось на дорогах
А как почитаю этот форум, так денег ни у кого нет, все бедные :)


За такою логікою можна порівнювати скільки людей за останні 5ть років змінило кнопочні телефони на нові з тачь скріном і подавати це як ознаку розкоші.
Наявність мінімум двух авто на сімю, це норма в сучасному цивілізованому світі! Нам ще й досі пробують впарити совкову відрижку - авто це розкіш....

Все що Ви написали - ямочки, клумбочки це збс. от тільки люди в нас дурні, що тікаю з відси, за прогнозом до 2025р Україна втратить 30% населення. Як бачимо не бачать в нас люди в цьому шику...
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 22:16

  pesikot написав:Вот я еду по своему самому северному областному центру, который самый депрессивный.


Вы просто в Херсоне не были, Чернигов - центр цивилизации, в Херсоне ухайдакали всю советскую промышленность взамен не удосужились создать ничего нового. Очень тяжелое впечатление от города, непонятно чем люди занимаются, ни хрена не работает, кроме магазинов. Люди бегут. При советах было 355 тысяч, сейчас по оценкам 280, и молодежь продолжает бежать дальше.

  pesikot написав:А как почитаю этот форум, так денег ни у кого нет, все бедные

Здесь же не бомжи тусуются для которых автомобиль б/у верх счастья. А мусор убирают в Чернигове - я так понимаю, это верх счастья.
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 22:17

  serega_rubin написав:
  buratinyo написав:Предполагаю, что по нефти будет еще окончательный загон с целью продолжительного стимулирования бесповоротного перехода людей на электротранспорт. Рынок уже сформировался, его нужно лишь развивать.

Имею такое же мнение с таргетом 200+ да и вполне может и 300+ за бар через 5 лет.

Как вероятный вариант, страны импортеры будут ставить заградительные пошлины на импорт, в то же время в борьбе за рынки экспортерам прийдется свои пошлины убрать. Рентабельность перегонки резко упадет за счет дополнительного дизельгейта во многих странах. В тоже время фирмы - добытчики не будут купаться в деньгах, новые кредиты для них станут значительно дороже, капитализация будет падать (уже пошла волна и ПФ запретили вкладывать в нефтебизнес), цены на новые технологии будут рости и цены на лицензии на добычу.


Сто лет назад Рокфеллер, Форд и Эдисон вступили в тайный, самый крупный в истории экономический сговор - заполучить капитал, достаточный для управления всеми экономическими процессами на планете. Средство для этого - транспорт и топливо. Нефть, автомобили с ДВС и электромобили. Все остальные новые участники этого движения должны были присоединяться к этому негласному соглашению. Плюс государство, которое за счет бума и резко возросших доходов от налогов, должно строить дороги.
Все участники этого движения (включая государство) торжественно клялись, что будут топить все новые виды энергии, новые виды топлива и технологии.
Вы это хорошо знаете. Появился бензин, автомобили и дороги. Но мало кто знает, что в то же время появились электромобили и электромотоциклы. С запасом хода (это в те времена!!! сто лет назад!!!) 130 км. Дамы предпочитали именно электро, т.к. тогда еще не было электрогенератора и ДВС заводились ручкой, а электродвигатели простым нажатием кнопки...
В консорциуме возникли разногласия. Эдисон пересрался с Фордом и Рокфеллером и они выгнали его из бригады. Заплатили большие деньги, чтобы весь конкурентный ДВС электротранспорт был уничтожен, а научные разработки не велись или не принимались в производство.
В нашу эпоху сговор трещит по швам. В нашу эпоху секретов уже не утаишь. Новые виды энергии и способы её накопления и сохранения уже известны всем. Плюс молодые амбициозные Маски, за которыми стоит тоже крупный новый капитал цифровой эпохи. Последние лихорадочные глотки нефтянной промышленности заработать под конец уходящей нефтяной эпохи. Автопром лихорадочно перестраивается на электромобили.
Трамп не случайно сказал два дня назад, что разберется с теми, кто взвинтил в последние дни цены на нефть. И накажет.
По сути из его уст грозно прозвучало предупреждение: "Нефтянники, ваше время кончилось! Вы еще не поняли?!"
Великой энергетической державе, троли и холуи которой тут изрядно представлены, тоже скоро кирдык. А её творец скоро будет лежать на одной койке, под одним одеялом с Ульяновым. Вам нефть как водка - доставит кратковременную радость, но потом она же вас и погубит.
И правильно они обе с вами делают.
:lol: :lol: :lol:

Libo
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 22:23

  pesikot написав:холява
пане Псiхолог, а вот объясните такой факт.
Вот я еду по своему самому северному областному центру, который самый депрессивный. Еду в 8 утра на работу, а вокруг - мусор убирают, облагородили место для отдыха перед многоэтажкой, ямочно ремонтируют дороги. На светофорах торчу, потому что авто прибавилось на дорогах
А как почитаю этот форум, так денег ни у кого нет, все бедные :)

1. Меру принадлежат асфальтные дороги
2. автохлам ездящий по городу - это автомобили 10+ летней выдержки
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 22:31

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