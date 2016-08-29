Додано: Вів 24 кві, 2018 22:17

serega_rubin написав: buratinyo написав: Предполагаю, что по нефти будет еще окончательный загон с целью продолжительного стимулирования бесповоротного перехода людей на электротранспорт. Рынок уже сформировался, его нужно лишь развивать. Предполагаю, что по нефти будет еще окончательный загон с целью продолжительного стимулирования бесповоротного перехода людей на электротранспорт. Рынок уже сформировался, его нужно лишь развивать.

Имею такое же мнение с таргетом 200+ да и вполне может и 300+ за бар через 5 лет.



Как вероятный вариант, страны импортеры будут ставить заградительные пошлины на импорт, в то же время в борьбе за рынки экспортерам прийдется свои пошлины убрать. Рентабельность перегонки резко упадет за счет дополнительного дизельгейта во многих странах. В тоже время фирмы - добытчики не будут купаться в деньгах, новые кредиты для них станут значительно дороже, капитализация будет падать (уже пошла волна и ПФ запретили вкладывать в нефтебизнес), цены на новые технологии будут рости и цены на лицензии на добычу. Имею такое же мнение с таргетом 200+ да и вполне может и 300+ за бар через 5 лет.Как вероятный вариант, страны импортеры будут ставить заградительные пошлины на импорт, в то же время в борьбе за рынки экспортерам прийдется свои пошлины убрать. Рентабельность перегонки резко упадет за счет дополнительного дизельгейта во многих странах. В тоже время фирмы - добытчики не будут купаться в деньгах, новые кредиты для них станут значительно дороже, капитализация будет падать (уже пошла волна и ПФ запретили вкладывать в нефтебизнес), цены на новые технологии будут рости и цены на лицензии на добычу.

Сто лет назад Рокфеллер, Форд и Эдисон вступили в тайный, самый крупный в истории экономический сговор - заполучить капитал, достаточный для управления всеми экономическими процессами на планете. Средство для этого - транспорт и топливо. Нефть, автомобили с ДВС и электромобили. Все остальные новые участники этого движения должны были присоединяться к этому негласному соглашению. Плюс государство, которое за счет бума и резко возросших доходов от налогов, должно строить дороги.Все участники этого движения (включая государство) торжественно клялись, что будут топить все новые виды энергии, новые виды топлива и технологии.Вы это хорошо знаете. Появился бензин, автомобили и дороги. Но мало кто знает, что в то же время появились электромобили и электромотоциклы. С запасом хода (это в те времена!!! сто лет назад!!!) 130 км. Дамы предпочитали именно электро, т.к. тогда еще не было электрогенератора и ДВС заводились ручкой, а электродвигатели простым нажатием кнопки...В консорциуме возникли разногласия. Эдисон пересрался с Фордом и Рокфеллером и они выгнали его из бригады. Заплатили большие деньги, чтобы весь конкурентный ДВС электротранспорт был уничтожен, а научные разработки не велись или не принимались в производство.В нашу эпоху сговор трещит по швам. В нашу эпоху секретов уже не утаишь. Новые виды энергии и способы её накопления и сохранения уже известны всем. Плюс молодые амбициозные Маски, за которыми стоит тоже крупный новый капитал цифровой эпохи. Последние лихорадочные глотки нефтянной промышленности заработать под конец уходящей нефтяной эпохи. Автопром лихорадочно перестраивается на электромобили.Трамп не случайно сказал два дня назад, что разберется с теми, кто взвинтил в последние дни цены на нефть. И накажет.По сути из его уст грозно прозвучало предупреждение: "Нефтянники, ваше время кончилось! Вы еще не поняли?!"Великой энергетической державе, троли и холуи которой тут изрядно представлены, тоже скоро кирдык. А её творец скоро будет лежать на одной койке, под одним одеялом с Ульяновым. Вам нефть как водка - доставит кратковременную радость, но потом она же вас и погубит.И правильно они обе с вами делают.