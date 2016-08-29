RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4862486348644865

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 762
1. Нет сбережений в валюте
10%
79
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
56
4. от 50% до 75%
14%
103
5. более 75%
63%
479
Всього голосів : 762
Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 22:42

  freeze написав:
  Львівський БатяР написав:Я перепрошую, але хто про..в це все ?


А это характерная черта нашего общества - первая мысль, которая возникает - это не то как исправить данное негативное состояние, а первая мысль - это кто виноват в плачевном состоянии. Тем более красные директора давно на пенсии, а у власти - потомки красных директоров.


В будь якому розвинутому суспільстві є відповідальність і відповідальні ! А їх нщадки, що дорвались до руля під пристрастним протекторатом батьків керують - тут згоден.
Львівський БатяР
 
Повідомлень: 115
З нами з: 25.12.17
Подякував: 10 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 22:53

  Львівський БатяР написав:В будь якому розвинутому суспільстві є відповідальність і відповідальні !


Было бы неплохо, если бы нынешние ребята у власти за четыре года кроме поиска виноватых, хотя бы удосужились написать план развития таких городов как Херсон - план привлечения туда инвестиций, создания там новых рабочих мест вместо разваленных. Ну и хотя бы выполнили несколько пунктов из этого плана.
А так назначать виноватых - это много ума не надо. Это и так всем понятно.
freeze
4
 
Повідомлень: 7598
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2080 раз.
Подякували: 2867 раз.
 
Профіль
11
1
Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 23:05

  freeze написав:
  Львівський БатяР написав:В будь якому розвинутому суспільстві є відповідальність і відповідальні !


Было бы неплохо, если бы нынешние ребята у власти за четыре года кроме поиска виноватых, хотя бы удосужились написать план развития таких городов как Херсон - план привлечения туда инвестиций, создания там новых рабочих мест вместо разваленных. Ну и хотя бы выполнили несколько пунктов из этого плана.
А так назначать виноватых - это много ума не надо. Это и так всем понятно.


Згоден ! І хочу додати, що було б добре щоб нарешті в нас відповідальні понесли відповідальність.... Даруйте за тафтологію.
Львівський БатяР
 
Повідомлень: 115
З нами з: 25.12.17
Подякував: 10 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 23:45

дядя Caша
Во-вторых, экспортеры продолжали придерживать СКВ, ограничиваясь минимальными объемами обязательных продаж.

Судя по объёму торгов на МБ, этого не заметно.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 9266
З нами з: 31.08.10
Подякував: 2947 раз.
Подякували: 2671 раз.
 
Профіль
2
3
  #<1 ... 4862486348644865
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Feedfetcher, stm і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1190, 1191, 1192
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
11910 1255981
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 кві, 2018 22:36
Zebra
Валютный рынок в мире 1 ... 616, 617, 618
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6171 1305395
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 кві, 2018 09:42
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 35952
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.