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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 24 кві, 2018 22:42
freeze написав: Львівський БатяР написав:
Я перепрошую, але хто про..в це все ?
А это характерная черта нашего общества - первая мысль, которая возникает - это не то как исправить данное негативное состояние, а первая мысль - это кто виноват в плачевном состоянии. Тем более красные директора давно на пенсии, а у власти - потомки красных директоров.
В будь якому розвинутому суспільстві є відповідальність і відповідальні ! А їх нщадки, що дорвались до руля під пристрастним протекторатом батьків керують - тут згоден.
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Додано: Вів 24 кві, 2018 22:53
Львівський БатяР написав:
В будь якому розвинутому суспільстві є відповідальність і відповідальні !
Было бы неплохо, если бы нынешние ребята у власти за четыре года кроме поиска виноватых, хотя бы удосужились написать план развития таких городов как Херсон - план привлечения туда инвестиций, создания там новых рабочих мест вместо разваленных. Ну и хотя бы выполнили несколько пунктов из этого плана.
А так назначать виноватых - это много ума не надо. Это и так всем понятно.
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Додано: Вів 24 кві, 2018 23:05
freeze написав: Львівський БатяР написав:
В будь якому розвинутому суспільстві є відповідальність і відповідальні !
Было бы неплохо, если бы нынешние ребята у власти за четыре года кроме поиска виноватых, хотя бы удосужились написать план развития таких городов как Херсон - план привлечения туда инвестиций, создания там новых рабочих мест вместо разваленных. Ну и хотя бы выполнили несколько пунктов из этого плана.
А так назначать виноватых - это много ума не надо. Это и так всем понятно.
Згоден ! І хочу додати, що було б добре щоб нарешті в нас відповідальні понесли відповідальність.... Даруйте за тафтологію.
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Додано: Вів 24 кві, 2018 23:45
дядя Caша
Во-вторых, экспортеры продолжали придерживать СКВ, ограничиваясь минимальными объемами обязательных продаж.
Судя по объёму торгов на МБ, этого не заметно.
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