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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 24 кві, 2018 22:42
freeze написав: Львівський БатяР написав:
Я перепрошую, але хто про..в це все ?
А это характерная черта нашего общества - первая мысль, которая возникает - это не то как исправить данное негативное состояние, а первая мысль - это кто виноват в плачевном состоянии. Тем более красные директора давно на пенсии, а у власти - потомки красных директоров.
В будь якому розвинутому суспільстві є відповідальність і відповідальні ! А їх нщадки, що дорвались до руля під пристрастним протекторатом батьків керують - тут згоден.
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Додано: Вів 24 кві, 2018 22:53
Львівський БатяР написав:
В будь якому розвинутому суспільстві є відповідальність і відповідальні !
Было бы неплохо, если бы нынешние ребята у власти за четыре года кроме поиска виноватых, хотя бы удосужились написать план развития таких городов как Херсон - план привлечения туда инвестиций, создания там новых рабочих мест вместо разваленных. Ну и хотя бы выполнили несколько пунктов из этого плана.
А так назначать виноватых - это много ума не надо. Это и так всем понятно.
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freeze
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Додано: Вів 24 кві, 2018 23:05
freeze написав: Львівський БатяР написав:
В будь якому розвинутому суспільстві є відповідальність і відповідальні !
Было бы неплохо, если бы нынешние ребята у власти за четыре года кроме поиска виноватых, хотя бы удосужились написать план развития таких городов как Херсон - план привлечения туда инвестиций, создания там новых рабочих мест вместо разваленных. Ну и хотя бы выполнили несколько пунктов из этого плана.
А так назначать виноватых - это много ума не надо. Это и так всем понятно.
Згоден ! І хочу додати, що було б добре щоб нарешті в нас відповідальні понесли відповідальність.... Даруйте за тафтологію.
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Додано: Вів 24 кві, 2018 23:45
дядя Caша
Во-вторых, экспортеры продолжали придерживать СКВ, ограничиваясь минимальными объемами обязательных продаж.
Судя по объёму торгов на МБ, этого не заметно.
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Додано: Сер 25 кві, 2018 06:58
freeze написав: pesikot написав:
Вот я еду по своему самому северному областному центру, который самый депрессивный.
Вы просто в Херсоне не были, Чернигов - центр цивилизации, в Херсоне ухайдакали всю советскую промышленность взамен не удосужились создать ничего нового. Очень тяжелое впечатление от города, непонятно чем люди занимаются, ни хрена не работает, кроме магазинов. Люди бегут. При советах было 355 тысяч, сейчас по оценкам 280, и молодежь продолжает бежать дальше.
pesikot написав:
А как почитаю этот форум, так денег ни у кого нет, все бедные
Здесь же не бомжи тусуются для которых автомобиль б/у верх счастья. А мусор убирают в Чернигове - я так понимаю, это верх счастья.
Был пару раз в Херсоне. Можно сказать, проездом. Понравился их новый большой торговый центр ( не помню название, но самый большой по размеру из всех городских, думаю) , выстроенный в промзоне. На порядок лучше и удобнее самого популярного Каравана / Ашана в Харькове.
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serg1974
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Додано: Сер 25 кві, 2018 07:40
serg1974 написав:
Был пару раз в Херсоне. Можно сказать, проездом. Понравился их новый большой торговый центр ( не помню название, но самый большой по размеру из всех городских, думаю) , выстроенный в промзоне. На порядок лучше и удобнее самого популярного Каравана / Ашана в Харькове.
Это хорошо. Но, в ТЦ нужно ходить с деньгами, которые нужно зарабатывать в тех же промышленнных или других зонах, но в городе Х., кроме торговли и порта ничего нет.
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edgar_po
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Додано: Сер 25 кві, 2018 07:48
edgar_po написав: serg1974 написав:
Был пару раз в Херсоне. Можно сказать, проездом. Понравился их новый большой торговый центр ( не помню название, но самый большой по размеру из всех городских, думаю) , выстроенный в промзоне. На порядок лучше и удобнее самого популярного Каравана / Ашана в Харькове.
Это хорошо. Но, в ТЦ нужно ходить с деньгами, которые нужно зарабатывать в тех же промышленнных или других зонах, но в городе Х., кроме торговли и порта ничего нет.
И как же там выжил тогда этот ТЦ в таких суровых условиях то?
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Faceless
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Додано: Сер 25 кві, 2018 08:08
Faceless написав:
И как же там выжил тогда этот ТЦ в таких суровых условиях то?
ТЦ Фабрика, а-ля сгоревший кемеровский центр, как и он построенный на месте ухайдаканных производственных мощностей.
По слухам создавался Кличко и сыном Януковича, кто сейчас хозяин не знаю.
У меня вот всегда вопрос возникает, почему в Тирасполе сейчас ровно такой же хлопчатобумажный комбинат, созданный по такому же проекту и в одно время, работает в три смены, экспортируя продукцию во многие страны, а в Херсоне вместо комбината работает торговый центр?
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freeze
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Додано: Сер 25 кві, 2018 08:32
freeze написав:
...а в Херсоне вместо комбината работает торговый центр?
может лучше спросить у тех, кто принимал решение сделать из комбината ТЦ?
всегда есть конкретный человек, или группа людей, которые контролировали объект и принимали решения. например, на уровне акционерного общества, продавшего активы комбината какой-то живопырке.
вы хотите сказать, что они это сделали не законно?
но у нас презумпция невиновности и презумпция действительности договора до момента признания его недействительным.
и еще. государство у нас не вмешивается в хозяйственную деятельность юридических лиц. это тоже вроде как закон.
раз уж завела нелёгкая на этот путь, пора научиться признавать право собственника самому решать судьбу подконтрольного актива. и если собственник решил, что будет стоять ТЦ, а город согласовал такое строительство/реконструкцию, то так и должно быть.
имхо.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Сер 25 кві, 2018 08:44
freeze написав: Faceless написав:
И как же там выжил тогда этот ТЦ в таких суровых условиях то?
ТЦ Фабрика, а-ля сгоревший кемеровский центр, как и он построенный на месте ухайдаканных производственных мощностей.
По слухам создавался Кличко и сыном Януковича, кто сейчас хозяин не знаю.
У меня вот всегда вопрос возникает, почему в Тирасполе сейчас ровно такой же хлопчатобумажный комбинат, созданный по такому же проекту и в одно время, работает в три смены, экспортируя продукцию во многие страны, а в Херсоне вместо комбината работает торговый центр?
В Николаеве мер предложил снести судостроительный завод и сделать ТРЦ.
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bugalter
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