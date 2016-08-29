Додано: Сер 25 кві, 2018 08:32

freeze написав: ...а в Херсоне вместо комбината работает торговый центр? ...а в Херсоне вместо комбината работает торговый центр?

может лучше спросить у тех, кто принимал решение сделать из комбината ТЦ?всегда есть конкретный человек, или группа людей, которые контролировали объект и принимали решения. например, на уровне акционерного общества, продавшего активы комбината какой-то живопырке.вы хотите сказать, что они это сделали не законно?но у нас презумпция невиновности и презумпция действительности договора до момента признания его недействительным.и еще. государство у нас не вмешивается в хозяйственную деятельность юридических лиц. это тоже вроде как закон.раз уж завела нелёгкая на этот путь, пора научиться признавать право собственника самому решать судьбу подконтрольного актива. и если собственник решил, что будет стоять ТЦ, а город согласовал такое строительство/реконструкцию, то так и должно быть.имхо.