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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 48644865486648674868>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 762
1. Нет сбережений в валюте
10%
79
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
56
4. от 50% до 75%
14%
103
5. более 75%
63%
479
Всього голосів : 762
Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 08:44

Re: Валютный рынок в контексте

  Yuri_T написав:всегда есть конкретный человек, или группа людей, которые контролировали объект и принимали решени

о нем знает весь Херсон. И что из этого?
edgar_po
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 08:45

Re: Валютный рынок в контексте

  Yuri_T написав:собственника самому решать судьбу подконтрольного актива. и если собственник решил, что будет стоять ТЦ, а город согласовал такое строительство/реконструкцию, то так и должно быть.
имхо.


Частная собственность - это святое. Но тут говорят, если собственник был из семейства Януковича, то как бы уже и по другому закону отношение.
Вы же в курсе как россияне купили несколько неплохих украинских предприятий, по-видимому с одной целью, убрать конкурентов по дешевке и угробили их. То же частные собственники.

Просто как сказал бывший таможенник Верещагин - За державу обидно. Моему-то персональному карману собственно без разницы, что там торговый центр или производство работает.
Востаннє редагувалось freeze в Сер 25 кві, 2018 08:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 08:55

  freeze написав:Вы же в курсе как россияне купили несколько неплохих украинских предприятий, по-видимому с одной целью, убрать конкурентов по дешевке и угробили их. То же частные собственники.

да, такие примеры есть.
это, к сожалению, последствия массовой приватизации и последующей концентрации акций в руках "эффективных собственников".
в подавляющей массе эти красные директора-собственники оказались безграмотными местечковыми жлобами с узким кругозором.
но это всё случилось не сегодня и даже не вчера. поздно ставить заградительные меры и натягивать колючку.

зы. заметьте, когда объекты приватизировались через конкурсы и аукционы с понятными инвест.обязательствами покупателя, тогда было проще применять реституцию. к примеру, 68,01% ЗАЛК и т.п.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 08:57

  edgar_po написав:
  Yuri_T написав:всегда есть конкретный человек, или группа людей, которые контролировали объект и принимали решени

о нем знает весь Херсон. И что из этого?

вы мне предлагаете прямо здесь ответить на вопрос "кто виноват"?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 08:57

Доброе утро, коллеги, привет, страна!

В среду торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,16/26,19 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки сохранения тренда и пролонгации сокращения гривневой ликвидности. Об этом дали понять упавшие по состояние на утро среды остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 47 615,0 млн. грн. к отметке 43 581,0 млн. грн., формируя базу для возможного «теоретического» снижения курса доллара на торгах межбанка. Судя по всему, во вторник снова «подсуетился» НБУ, разместив свои депосертификаты на изрядную сумму.

Рынок наличных Днепра утром среды легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.

Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 25 апреля с уровней: доллар – 26,00/26,25 UAH/USD, евро – 31,70/32,10 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,440 UAH/RUB.

По сравнению с открытием вторника, доллар по спросу и по предложению прибавил по 15,0 коп.

Евро по сравнению с открытием 24 апреля по спросу повысился на 10,0 коп., по предложению не изменился.

Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 24 апреля по спросу вырос на 50 пунктов, по предложению не изменился.

Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду повысилось до отметки $1,2232, опустившись до $1,2210 на закрытии азиатской сессии форекса и снова немного повысившись до $1,2216 на открытии торгов в Европе.

Дата: 25 апреля 2018 г. на 09.50

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 26,01/26,15 UAH/USD
€ – 31,86/32,26 UAH/EUR
RUB – 0,417/0,425 UAH/RUB

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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 09:00

Re: Валютный рынок в контексте

  Yuri_T написав:прямо здесь ответить на вопрос "кто виноват"?

нет, я написал что об этом все знают. Лучше напишите "что делать".
edgar_po
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 09:01

  freeze написав:
  Faceless написав:И как же там выжил тогда этот ТЦ в таких суровых условиях то?


почему в Тирасполе сейчас ровно такой же хлопчатобумажный комбинат, созданный по такому же проекту и в одно время, работает в три смены, экспортируя продукцию во многие страны, а в Херсоне вместо комбината работает торговый центр?

І куди це експортується продукція з окупованої невизнаної території ?
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 09:02

  edgar_po написав:
  Yuri_T написав:прямо здесь ответить на вопрос "кто виноват"?

нет, я написал что об этом все знают. Лучше напишите "что делать".

создайте общественную организацию. заявите цели. подождите, пока подтянутся сограждане-единомышленники.
через год, когда никто не подтянется, закройте общественную организацию и больше не задавайте себе таких вопросов.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 09:05

  maxprofit написав:І куди це експортується продукція з окупованої невизнаної території ?

«Тиротекс» - это текстильная компания с 40-летней историей и годовым оборотом более 100 млн. долларов, работающая по полному циклу производства, начиная от обработки хлопка и заканчивая пошивом разнообразной швейной продукции.

Это уникальный производственный комплекс с мощной инфраструктурой, развитой технической, организационной и научной базой.

Предприятие ориентировано на внешний рынок сбыта. Объем экспортных поставок составляет около 70% от общего объема продаж.

Мы сотрудничаем с заказчиками из более чем 30 стран Европы и СНГ и имеем многолетний опыт работы с крупными компаниями Италии, Германии, Франции, Российской Федерации, Швеции, Финляндии, Америки, Чехии, стран бывшей Югославии и многих других.

http://www.tirotex.com/

ДС, прошу прощения - флуд закончил, рабочий день начался.
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 09:09

Привет из Днепра-2

Рано (около 10.05 Киева) выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара изрядно повысились, оказавшись на отметке 26,23/26,26 UAH/USD, оправдывая наши ожидания по росту агрессивности на рынке «зеленых быков».

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