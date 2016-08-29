Додано: Сер 25 кві, 2018 08:57

Доброе утро, коллеги, привет, страна!



В среду торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,16/26,19 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки сохранения тренда и пролонгации сокращения гривневой ликвидности. Об этом дали понять упавшие по состояние на утро среды остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 47 615,0 млн. грн. к отметке 43 581,0 млн. грн., формируя базу для возможного «теоретического» снижения курса доллара на торгах межбанка. Судя по всему, во вторник снова «подсуетился» НБУ, разместив свои депосертификаты на изрядную сумму.



Рынок наличных Днепра утром среды легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».



Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 25 апреля с уровней: доллар – 26,00/26,25 UAH/USD, евро – 31,70/32,10 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,440 UAH/RUB.



По сравнению с открытием вторника, доллар по спросу и по предложению прибавил по 15,0 коп.



Евро по сравнению с открытием 24 апреля по спросу повысился на 10,0 коп., по предложению не изменился.



Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 24 апреля по спросу вырос на 50 пунктов, по предложению не изменился.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду повысилось до отметки $1,2232, опустившись до $1,2210 на закрытии азиатской сессии форекса и снова немного повысившись до $1,2216 на открытии торгов в Европе.



Дата: 25 апреля 2018 г. на 09.50



Рынок Харькова, «неформальный» опт.



$ - 26,01/26,15 UAH/USD

€ – 31,86/32,26 UAH/EUR

RUB – 0,417/0,425 UAH/RUB



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