За НБУ МБ на 10.00 4 угоди на 1.20 млн по сзв 26.1650
Вдалого усім дня!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 25 кві, 2018 09:22
Re: Валютный рынок в контексте
За НБУ МБ на 10.00 4 угоди на 1.20 млн по сзв 26.1650
Вдалого усім дня!
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Додано: Сер 25 кві, 2018 09:22
Вышла информация по вчерашнему аукциону ОВГЗ, результаты скажем ОЧЕНЬ впечатлительные !
Вчера погашения ОВГЗ НЕ ПРОИЗВОДИЛОСЬ, в то же самое время, Минфин смог разместить ОВГЗ на 1,051 млрд.грн
Примечательно что 646 млн грн было размещено НА 5 ЛЕТ по ставке 15,97%
Так же разместили 30 млн евро на 1,5 года под 4%
Живите своим умом!
Додано: Сер 25 кві, 2018 09:40
Re: Валютный рынок в контексте
динаміка однако
на 10.30 по НБУ 48 угод на 39.38 млн по сзв 26.2681
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Додано: Сер 25 кві, 2018 09:43
Привет из Днепра-3
Спустя 30 минут, на 10.35 цены безналичного «американца» на межбанке , сохранив настроение, выросли до отметки 26,25/26,28 UAH/USD, сопровождаясь низкими оборотами.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром
25 апреля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,05-07/26,15 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос ос на 2,0-7,0 коп., предложение прибавило 6,0-8,0 коп.); евро – 32,05/32,30 UAH/EUR (по сравнению с открытием 24 апреля спрос повысился на 7,0-10,0 коп., предложение выросло на 7,0-10,0 коп.); рубль - 0,410/0,425 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос вырос на 100 пунктов, предложение потеряло 50 пунктов).
На открытии торгов 25 апреля в розничном сегменте наблюдалось относительное равновесие покупок и продаж.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,05-07/26,15 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос ос на 2,0-7,0 коп., предложение прибавило 6,0-8,0 коп.); евро – 32,05/32,30 UAH/EUR (по сравнению с открытием 24 апреля спрос повысился на 7,0-10,0 коп., предложение выросло на 7,0-10,0 коп.); рубль - 0,410/0,425 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос вырос на 100 пунктов, предложение потеряло 50 пунктов).
На старте торгов 25 апреля в оптовом сегменте рынка нечастые реальные сделки проходили в зыбком балансе спрос/предложение.
Дата: 25 апреля 2018 г.
Рынок наличных Киева 10.37
Мелкий опт «неформал»
$ 26,08/26,15-17 UAH/USD
EUR 32,10/32,25 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 25 апреля стартовали в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.
Дата: 25 апреля 2018 г. на 10.28
рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 26,05/26,12 UAH/USD
€ 32,00/32,20 UAH/EUR
RUB – 0,420/0,425 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях
преобладания розничного (до $5,0 тыс.) клиентского «приноса» в паре доллар – гривня.
US
Додано: Сер 25 кві, 2018 09:52
Народ,
Если у всех, то что случилось?
Додано: Сер 25 кві, 2018 09:58
Есть в РФ один козел по фамилии Жаров, который борется с Дуровым (Telegram), попутно калеча остальные порталы.
US
Додано: Сер 25 кві, 2018 09:59
Они переехали
Додано: Сер 25 кві, 2018 09:59
Не работает.
Если нужны всякие котировки,
Додано: Сер 25 кві, 2018 10:06
Re: Валютный рынок в контексте
народ, видели МБ? чего нал никак не реагирует?
Додано: Сер 25 кві, 2018 10:12
Наличный рынок сидит на голодном гривневом пайке, в то время как безнал периодически получает "субсидии" от Казначейства и Минфина.
US
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