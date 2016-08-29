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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4865486648674868>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 762
1. Нет сбережений в валюте
10%
79
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
56
4. от 50% до 75%
14%
103
5. более 75%
63%
479
Всього голосів : 762
Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 09:22

Re: Валютный рынок в контексте

За НБУ МБ на 10.00 4 угоди на 1.20 млн по сзв 26.1650
Вдалого усім дня!
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Karp
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 09:22

  дядя Caша написав:Доброе утро, коллеги, привет, страна!

В среду торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,16/26,19 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки сохранения тренда и пролонгации сокращения гривневой ликвидности. Об этом дали понять упавшие по состояние на утро среды остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 47 615,0 млн. грн. к отметке 43 581,0 млн. грн., формируя базу для возможного «теоретического» снижения курса доллара на торгах межбанка. Судя по всему, во вторник снова «подсуетился» НБУ, разместив свои депосертификаты на изрядную сумму.
US



Вышла информация по вчерашнему аукциону ОВГЗ, результаты скажем ОЧЕНЬ впечатлительные !

Вчера погашения ОВГЗ НЕ ПРОИЗВОДИЛОСЬ, в то же самое время, Минфин смог разместить ОВГЗ на 1,051 млрд.грн

Примечательно что 646 млн грн было размещено НА 5 ЛЕТ :!: по ставке 15,97%

Так же разместили 30 млн евро на 1,5 года под 4%
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 09:40

Re: Валютный рынок в контексте

динаміка однако :D
на 10.30 по НБУ 48 угод на 39.38 млн по сзв 26.2681
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Karp
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 09:43

Привет из Днепра-3

Спустя 30 минут, на 10.35 цены безналичного «американца» на межбанке , сохранив настроение, выросли до отметки 26,25/26,28 UAH/USD, сопровождаясь низкими оборотами.

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром
25 апреля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,05-07/26,15 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос ос на 2,0-7,0 коп., предложение прибавило 6,0-8,0 коп.); евро – 32,05/32,30 UAH/EUR (по сравнению с открытием 24 апреля спрос повысился на 7,0-10,0 коп., предложение выросло на 7,0-10,0 коп.); рубль - 0,410/0,425 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос вырос на 100 пунктов, предложение потеряло 50 пунктов).

На открытии торгов 25 апреля в розничном сегменте наблюдалось относительное равновесие покупок и продаж.

Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,05-07/26,15 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос ос на 2,0-7,0 коп., предложение прибавило 6,0-8,0 коп.); евро – 32,05/32,30 UAH/EUR (по сравнению с открытием 24 апреля спрос повысился на 7,0-10,0 коп., предложение выросло на 7,0-10,0 коп.); рубль - 0,410/0,425 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос вырос на 100 пунктов, предложение потеряло 50 пунктов).

На старте торгов 25 апреля в оптовом сегменте рынка нечастые реальные сделки проходили в зыбком балансе спрос/предложение.

Дата: 25 апреля 2018 г.

Рынок наличных Киева 10.37

Мелкий опт «неформал»

$ 26,08/26,15-17 UAH/USD
EUR 32,10/32,25 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 25 апреля стартовали в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.

Дата: 25 апреля 2018 г. на 10.28
рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 26,05/26,12 UAH/USD
€ 32,00/32,20 UAH/EUR
RUB – 0,420/0,425 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях
преобладания розничного (до $5,0 тыс.) клиентского «приноса» в паре доллар – гривня.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 09:52

Народ, http://www.forexpf.ru/ у всех не работает или только у меня?
Если у всех, то что случилось?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 09:58

  ЛАД написав:Народ, http://www.forexpf.ru/ у всех не работает или только у меня?
Если у всех, то что случилось?


Есть в РФ один козел по фамилии Жаров, который борется с Дуровым (Telegram), попутно калеча остальные порталы.

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 09:59

  ЛАД написав:Народ, http://www.forexpf.ru/ у всех не работает или только у меня?
Если у всех, то что случилось?

Они переехали http://www.profinance.ru/quote_show.php.forex
kostyan82
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 09:59

  ЛАД написав:Народ, http://www.forexpf.ru/ у всех не работает или только у меня?
Если у всех, то что случилось?

Не работает.
Если нужны всякие котировки, https://ru.investing.com/commodities/
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 10:06

Re: Валютный рынок в контексте

народ, видели МБ? чего нал никак не реагирует?
Kangaro
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 10:12

Наличный рынок сидит на голодном гривневом пайке, в то время как безнал периодически получает "субсидии" от Казначейства и Минфина.

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дядя Caша
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