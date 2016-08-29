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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4867486848694870>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 762
1. Нет сбережений в валюте
10%
79
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
56
4. от 50% до 75%
14%
103
5. более 75%
63%
479
Всього голосів : 762
Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 10:54

Re: Валютный рынок в контексте

У нас больше шансов увидеть 25 чем 28 к концу мая
kostyan82
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 11:04

  kostyan82 написав:У нас больше шансов увидеть 25 чем 28 к концу мая

Спорить не буду, но, по-моему, маловероятно и то, и другое. Причём, 25, на мой взгляд, более невероятно. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 11:07

  ЛАД написав:
  kostyan82 написав:У нас больше шансов увидеть 25 чем 28 к концу мая

Спорить не буду, но, по-моему, маловероятно и то, и другое. Причём, 25, на мой взгляд, более невероятно. :)

Давайте сойдемся на 25,87 .. :D :D
Человек быстро сходит с ума в толпе, а приходит в себя медленно и в одиночестве
tehno-teplo
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 11:07

Re: Валютный рынок в контексте

25 - влажная мечта гривнодепозитчиков
Kangaro
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 11:11

  tehno-teplo написав:
  ЛАД написав:
  kostyan82 написав:У нас больше шансов увидеть 25 чем 28 к концу мая

Спорить не буду, но, по-моему, маловероятно и то, и другое. Причём, 25, на мой взгляд, более невероятно. :)

Давайте сойдемся на 25,87 .. :D :D

Почти уговорили. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 11:12

7
26.00-26.05/26.10-26-15
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 11:13

Привет из Днепра-5

Около 12.08 на межбанковской валютной сессии котировки доллара самостоятельно, без видимого вмешательства регулятора, сузили спред до уровня 26,26/26,28 UAH/USD. На моменте равновесие спроса и оферов.

На 11.47 столичные валютчики-оптовики рапортовали о некотором снижении действующих цен пары доллар-гривня (26,05-06/26,13-15 UAH/USD, евро – 32,10/32,250 UAH/EUR), сопровождаемом равновесием покупок и продаж. Остановка роста курса безналичного «американца» на межбанке успокоила потенциальные клиентов киевской «налички».

По состоянию на 11.50 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об установлении традиционной «полуденной паузы» в торговле. С их слов, клиентов не устраивают действующие на моменте цены: 26,05/26,13 UAH/USD, евро - 32,00/32,25 UAH/EUR, рубль 0,420/0,425 UAH/RUB.

Дата: 25 апреля 2018 г. на 12.00

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 26,06/26,19 UAH/USD
€ – 31,92/32,31 UAH/EUR
RUB – 0,418/0,425 UAH/RUB

Около 12.10 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены наличной пары доллар-гривня по сути не изменились с уровней открытия, ограничившись сужением спреда: 26,07/26,15 UAH/USD, евро – 32,05/32,25 UAH/EUR, рубль 0,410/0,425 UAH/RUB, сопровождаясь равновесной торговлей и оборотов на «среднем» уровне.

US
дядя Caша
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Нострадамус Jr
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 11:27

Yuri_T
не надо сильно рьяно проявлять свой интеллект и другим указывать что делать, "следи за собой и будь осторожен".
edgar_po
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 11:35

Re: Валютный рынок в контексте

Невже розворот? Плавно потихеньку повземо вверх. Цікавий сценарій цього року, падати почали на місяць раніше ніж торік, не давши злити гривню (більшість думала що ще виростемо) і тепер рости почнемо швидше, а більшість буде думати що до літа ще маємо впасти і не встигне гарно зайти в бакс :)
FairyPrince
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 11:41

  FairyPrince написав:Невже розворот? Плавно потихеньку повземо вверх. Цікавий сценарій цього року, падати почали на місяць раніше ніж торік, не давши злити гривню (більшість думала що ще виростемо) і тепер рости почнемо швидше, а більшість буде думати що до літа ще маємо впасти і не встигне гарно зайти в бакс :)

А через неделю будешь пИсать,что вовремя слился :lol: и какой Я был молодец 8)
сірий
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