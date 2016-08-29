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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 25 кві, 2018 10:54
Re: Валютный рынок в контексте
У нас больше шансов увидеть 25 чем 28 к концу мая
Додано: Сер 25 кві, 2018 11:04
Додано: Сер 25 кві, 2018 11:07
Давайте сойдемся на 25,87 ..
Человек быстро сходит с ума в толпе, а приходит в себя медленно и в одиночестве
Додано: Сер 25 кві, 2018 11:07
Re: Валютный рынок в контексте
25 - влажная мечта гривнодепозитчиков
Додано: Сер 25 кві, 2018 11:11
Додано: Сер 25 кві, 2018 11:12
7
26.00-26.05/26.10-26-15
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
Додано: Сер 25 кві, 2018 11:13
Привет из Днепра-5
Около 12.08 на межбанковской валютной сессии котировки доллара самостоятельно, без видимого вмешательства регулятора, сузили спред до уровня 26,26/26,28 UAH/USD. На моменте равновесие спроса и оферов.
На 11.47 столичные валютчики-оптовики рапортовали о некотором снижении действующих цен пары доллар-гривня (26,05-06/26,13-15 UAH/USD, евро – 32,10/32,250 UAH/EUR), сопровождаемом равновесием покупок и продаж. Остановка роста курса безналичного «американца» на межбанке успокоила потенциальные клиентов киевской «налички».
По состоянию на 11.50 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об установлении традиционной «полуденной паузы» в торговле. С их слов, клиентов не устраивают действующие на моменте цены: 26,05/26,13 UAH/USD, евро - 32,00/32,25 UAH/EUR, рубль 0,420/0,425 UAH/RUB.
Дата: 25 апреля 2018 г. на 12.00
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 26,06/26,19 UAH/USD
€ – 31,92/32,31 UAH/EUR
RUB – 0,418/0,425 UAH/RUB
Около 12.10 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены наличной пары доллар-гривня по сути не изменились с уровней открытия, ограничившись сужением спреда: 26,07/26,15 UAH/USD, евро – 32,05/32,25 UAH/EUR, рубль 0,410/0,425 UAH/RUB, сопровождаясь равновесной торговлей и оборотов на «среднем» уровне.
US
Додано: Сер 25 кві, 2018 11:27
Yuri_T
не надо сильно рьяно проявлять свой интеллект и другим указывать что делать, "следи за собой и будь осторожен".
Додано: Сер 25 кві, 2018 11:35
Re: Валютный рынок в контексте
Невже розворот? Плавно потихеньку повземо вверх. Цікавий сценарій цього року, падати почали на місяць раніше ніж торік, не давши злити гривню (більшість думала що ще виростемо) і тепер рости почнемо швидше, а більшість буде думати що до літа ще маємо впасти і не встигне гарно зайти в бакс
Додано: Сер 25 кві, 2018 11:41
А через неделю будешь пИсать,что вовремя слился и какой Я был молодец
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