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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4867486848694870

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 762
1. Нет сбережений в валюте
10%
79
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
56
4. от 50% до 75%
14%
103
5. более 75%
63%
479
Всього голосів : 762
Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 11:42

Re: Валютный рынок в контексте

  FairyPrince написав:і не встигне гарно зайти в бакс

хто злився в лютому, у того на гривнедепозиті кошти і раніше серпня гривні не буде заходити в бакс. у всіх хто не злився кошти уже в баксі. хто ж тоді зараз масово буде заходити в бакс - мабуть неризиденти у яких ОДВЗ закінчилися в квітні?
edgar_po
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 11:43

Re: Валютный рынок в контексте

Всем добра.Мне вот думается ,что в мае возможен рост курса доллара ,прежде всего идет сильное информационное нагнетание по поводу завершения АТО и переход к военной миротворческой миссии по освобождению оккупированных территорий ОРДЛО .https://censor.net.ua/news/3063191/obed ... azdeleniyi
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 11:45

edgar_po
в знак уважения перед ДС сдержусь и промолчу.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 11:50

  Перес де Куэльяр написав:Всем добра.Мне вот думается ,что в мае возможен рост курса доллара ,прежде всего идет сильное информационное нагнетание по поводу завершения АТО и переход к военной миротворческой миссии по освобождению оккупированных территорий ОРДЛО .https://censor.net.ua/news/3063191/obed ... azdeleniyi

Здравствуйте.Не пропадайте так надолго.По поводу бутусова ,-этот ....нехороший человек,с того и живёт ,что умеет нагнетать. :evil:
сірий
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 11:56

  Перес де Куэльяр написав:Всем добра.Мне вот думается ,что в мае возможен рост курса доллара ,прежде всего идет сильное информационное нагнетание по поводу завершения АТО и переход к военной миротворческой миссии по освобождению оккупированных территорий ОРДЛО .https://censor.net.ua/news/3063191/obed ... azdeleniyi

Возможен, но не думаю, что из-за ОРДЛО.
Жесткие слова совсем не означают жёсткие действия, тем более развёртывание боевых действий. Практически на 100% уверен, что никаких военных действий не будет.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 11:59

  ЛАД написав:дядя Caша
Во-вторых, экспортеры продолжали придерживать СКВ, ограничиваясь минимальными объемами обязательных продаж.

Судя по объёму торгов на МБ, этого не заметно.


Да ну, а как быть с импортерами, которые опасаясь пролонгации роста, тарились во вторник? Или с банками, которые скупали СКВ впрок для дальнейшей ее перепродаже по более высокой цене. Во вторник растет приток экспортной выручки а вместе с ней "толстеет" и часть, обязательная к продаже на МБ.

Морковка с провитамином А (обязательно с жирами) или "Клиника зору". Будет заметно.

US
дядя Caша
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Нострадамус Jr
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 12:03

  сірий написав:
  Перес де Куэльяр написав:Всем добра.Мне вот думается ,что в мае возможен рост курса доллара ,прежде всего идет сильное информационное нагнетание по поводу завершения АТО и переход к военной миротворческой миссии по освобождению оккупированных территорий ОРДЛО .https://censor.net.ua/news/3063191/obed ... azdeleniyi

Здравствуйте.Не пропадайте так надолго.По поводу бутусова ,-этот ....нехороший человек,с того и живёт ,что умеет нагнетать. :evil:
Здравствуйте.Если бы не этот фактор ООС ,можно было бы спокойно до июля наблюдать в гривне ,но сейчас думаю нужно тонко все оценивать по ситуации ,которая может сложится, ведь ПАПе нужен результат перед предстоящими выборами ,поэтому обострение возможно ,но все таки есть пока надежда , что по лету курс доллара уйдет таки ниже 26.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 12:09

харьков

Странно Гагарин каждые полчаса убирает везде по копейке, на моменте 8-15
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 12:17

  SILVER_UA написав:Странно Гагарин каждые полчаса убирает везде по копейке, на моменте 8-15

Нащупывает золотую середину :roll:
сірий
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