хто злився в лютому, у того на гривнедепозиті кошти і раніше серпня гривні не буде заходити в бакс. у всіх хто не злився кошти уже в баксі. хто ж тоді зараз масово буде заходити в бакс - мабуть неризиденти у яких ОДВЗ закінчилися в квітні?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 25 кві, 2018 11:42
Re: Валютный рынок в контексте
Додано: Сер 25 кві, 2018 11:43
Re: Валютный рынок в контексте
Всем добра.Мне вот думается ,что в мае возможен рост курса доллара ,прежде всего идет сильное информационное нагнетание по поводу завершения АТО и переход к военной миротворческой миссии по освобождению оккупированных территорий ОРДЛО .
Додано: Сер 25 кві, 2018 11:45
edgar_po
в знак уважения перед ДС сдержусь и промолчу.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Сер 25 кві, 2018 11:50
Здравствуйте.Не пропадайте так надолго.По поводу бутусова ,-этот ....нехороший человек,с того и живёт ,что умеет нагнетать.
Додано: Сер 25 кві, 2018 11:56
Возможен, но не думаю, что из-за ОРДЛО.
Жесткие слова совсем не означают жёсткие действия, тем более развёртывание боевых действий. Практически на 100% уверен, что никаких военных действий не будет.
Додано: Сер 25 кві, 2018 11:59
Да ну, а как быть с импортерами, которые опасаясь пролонгации роста, тарились во вторник? Или с банками, которые скупали СКВ впрок для дальнейшей ее перепродаже по более высокой цене. Во вторник растет приток экспортной выручки а вместе с ней "толстеет" и часть, обязательная к продаже на МБ.
Морковка с провитамином А (обязательно с жирами) или "Клиника зору". Будет заметно.
US
Додано: Сер 25 кві, 2018 12:03
Здравствуйте.Если бы не этот фактор ООС ,можно было бы спокойно до июля наблюдать в гривне ,но сейчас думаю нужно тонко все оценивать по ситуации ,которая может сложится, ведь ПАПе нужен результат перед предстоящими выборами ,поэтому обострение возможно ,но все таки есть пока надежда , что по лету курс доллара уйдет таки ниже 26.
Додано: Сер 25 кві, 2018 12:09
харьков
Странно Гагарин каждые полчаса убирает везде по копейке, на моменте 8-15
Додано: Сер 25 кві, 2018 12:17
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