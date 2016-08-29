Додано: Сер 25 кві, 2018 12:26

Привет из Днепра-8



В среду торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,16/26,19 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки сохранения тренда и пролонгации сокращения гривневой ликвидности. Об этом дали понять упавшие по состояние на утро среды остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 47 615,0 млн. грн. к отметке 43 581,0 млн. грн., формируя базу для возможного «теоретического» снижения курса доллара на торгах межбанка. Судя по всему, во вторник снова «подсуетился» НБУ, разместив свои депосертификаты на изрядную сумму.



Рано (около 10.05 Киева) выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара изрядно повысились, оказавшись на отметке 26,23/26,26 UAH/USD, оправдывая наши ожидания по росту агрессивности на рынке «зеленых быков».



Спустя 30 минут, на 10.35 цены безналичного «американца» на межбанке , сохранив настроение, выросли до отметки 26,25/26,28 UAH/USD, сопровождаясь низкими оборотами.



К 11.06 рост безналичного «американца» сохранился, попутно растянув спред до уровня 26,25/26,29 UAH/USD.



По состоянию на 11.25 котировки доллара на межбанке, не покинули отметку 26,25/26,29 UAH/USD. Рынок ждет появления системных игроков.



Дополуденная небезуспешная попытка роста курса безналичного «американца» на межбанке , приостановленная на уровне 26,25/26,29 UAH/USD, сопровождалась признаками некоторого расширения рынка гривневого ресурса. На это указывало снижение более значимых бидов ставок межбанковского кредита overnight рынка Depo с отметки 15,50/16,50% к уровню 15,35/16,50% годовых.

Этот снижение пребывает в диссонансе со снижением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ по состоянию на утро среды.



Около 12.08 на межбанковской валютной сессии котировки доллара самостоятельно, без видимого вмешательства регулятора, сузили спред до уровня 26,26/26,28 UAH/USD. На моменте равновесие спроса и оферов.



Наконец, около 13.20 Киева котировки доллара на межбанке замерли на этой цифре (26,26/26,28 UAH/USD), а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром среды легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».



Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 25 апреля с уровней: доллар – 26,00/26,25 UAH/USD, евро – 31,70/32,10 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,440 UAH/RUB.



По сравнению с открытием вторника, доллар по спросу и по предложению прибавил по 15,0 коп.



Евро по сравнению с открытием 24 апреля по спросу повысился на 10,0 коп., по предложению не изменился.



Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 24 апреля по спросу вырос на 50 пунктов, по предложению не изменился.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду повысилось до отметки $1,2232, опустившись до $1,2210 на закрытии азиатской сессии форекса и снова немного повысившись до $1,2216 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром

25 апреля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,05-07/26,15 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос ос на 2,0-7,0 коп., предложение прибавило 6,0-8,0 коп.); евро – 32,05/32,30 UAH/EUR (по сравнению с открытием 24 апреля спрос повысился на 7,0-10,0 коп., предложение выросло на 7,0-10,0 коп.); рубль - 0,410/0,425 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос вырос на 100 пунктов, предложение потеряло 50 пунктов).



На открытии торгов 25 апреля в розничном сегменте наблюдалось относительное равновесие покупок и продаж.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,05-07/26,15 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос ос на 2,0-7,0 коп., предложение прибавило 6,0-8,0 коп.); евро – 32,05/32,30 UAH/EUR (по сравнению с открытием 24 апреля спрос повысился на 7,0-10,0 коп., предложение выросло на 7,0-10,0 коп.); рубль - 0,410/0,425 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос вырос на 100 пунктов, предложение потеряло 50 пунктов).



На старте торгов 25 апреля в оптовом сегменте рынка нечастые реальные сделки проходили в зыбком балансе спрос/предложение.



На 11.47 столичные валютчики-оптовики рапортовали о некотором снижении действующих цен пары доллар-гривня (26,05-06/26,13-15 UAH/USD, евро – 32,10/32,250 UAH/EUR), сопровождаемом равновесием покупок и продаж. Остановка роста курса безналичного «американца» на межбанке успокоила потенциальные клиентов киевской «налички».



По состоянию на 11.50 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об установлении традиционной «полуденной паузы» в торговле. С их слов, клиентов не устраивают действующие на моменте цены: 26,05/26,13 UAH/USD, евро - 32,00/32,25 UAH/EUR, рубль 0,420/0,425 UAH/RUB.



Около 12.10 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены наличной пары доллар-гривня по сути не изменились с уровней открытия, ограничившись сужением спреда: 26,07/26,15 UAH/USD, евро – 32,05/32,25 UAH/EUR, рубль 0,410/0,425 UAH/RUB, сопровождаясь равновесной торговлей и оборотов на «среднем» уровне.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в среду в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 25 апреля по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 26,01/26,15 UAH/USD, евро – 3,86/32,26 UAH/EUR, рубль 0,417/0,425 UAH/RUB, Киев опт 26,08/26,15-17 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 26,08/26,15-17 UAH/USD, евро (опт) 32,10/32,25 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 32,10/32,25 UAH/EUR; Хмельницкий – 26,05/26,20 UAH/USD, евро – 31,65/32,10 UAH/EUR, рубль - 0,405/0,425 RUB/USD, Одесса – опт 26,07/26,17 UAH/USD, розница – 26,03/26,18 UAH/USD; Запорожье – 26,05/26,12 UAH/USD; евро – 32,00/32,20 UAH/EUR, рубль - 0,420/0,425 RUB/USD.



«Бенефис» Минфина на «зеленых» торгах межбанка получился скромным. Несколько миллиардов погашения трехмесячных ОВГЗ, ожидаемых к среде, вызвали довольно сдержанный, менее 10,0 коп., рост средневзвешенного курса доллара.



Причина «скромности» таится в превентивной подготовке мероприятия.



Во-первых, регулятор, продолжая размещения своих депозитных сертификатов, накануне минфиновской «премьеры» продал своих бумаг на сумму 12,503 млрд. грн., изъяв эти деньги с рынка.



Во-вторых, Минфин во вторник разместил ОВГЗ на 1,051 млрд. грн., тоже «связав» значительную часть нацвалюты.



Мероприятия финансовых властей заметно смягчили последствия от гривнеизобилия в среду.

Добавим, что к среде заметно растет приток экспортной выручки из-за рубежа, часть которой надо обязательно реализовать на межбанке.



Наконец, не будем забывать о стартовавшем бюджетном периоде, последствия которого стали видны по утреннему состоянию гривневых остатков на транзитных и коррсчетах НБУ.



Наличный рынок, «вежливо» приподнявшись вослед за «зеленым» безналом, довольно быстро успокоился, «заморозив» рост курса «американца» уже к полудню.



В перспективе ожидается очередной «вброс» гривневой ликвидности на рынок страны. На сей раз силами Казначейства, которое ранее облагодетельствовало металлургов, обидев агросектор.



Мы по-прежнему ждем превентивных мероприятий НБУ, цель которых не допустить чрезмерного движения курса безналичной пары доллар-гривня. Как показал опыт торгов 25 апреля, для этого вовсе не обязательно транжирить золотовалютные резервы, а достаточно временно затянуть пояски гривневой ликвидности.



Тем не менее, эта вереница гривневых интервенций от Минфина и Казначейства, несмотря на вышеперечисленные «смягчающие вину» обстоятельства и календарь бюджетных платежей, имеет хорошие шансы сохранить «бычий» тренд рынка безналичного доллара до первомайских выходных. Без особого «фанатизма» «зеленых быков».



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