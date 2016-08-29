Додано: Сер 25 кві, 2018 16:15

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся во вторник относительно доллара на 5,17 коп., на торгах среды упал на 9,32 коп., оказавшись на уровне 26,2705 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 25 апреля с уровней предыдущего закрытия 26,16/26,19 UAH/USD «виртуально», без сделок.



Около 10.05 начались реальные сделки, сопровождаясь ростом курса «американца» до 26,23/26,26, а спустя полчаса, сохранив темп роста, доллар консолидировался на уровне 26,25/26,28 UAH/USD.



По состоянию на 11.06 доллар оказался на уровне 26,25/26,29 UAH/USD, который, как стало известно позже, был максимальным по итогам дня. Эти цены оставались действующими до полудня, когда включение в торги системных игроков заморозило восходящую динамику СКВ, а к 12.06 «американец» сузил спред: 26,26/26,28 UAH/USD. На рынке снова период курсовой стабильности, поддерживаемый равновесной торговлей долларом, затянувшийся до 13.55 Киева, когда СКВ инициировала постепенное снижение. Вначале до 26,255/26,280 UAH/USD, а с 14.55 на межбанке мелкие единичные продажи дали старт поэтапной коррекции котировок «американца», затянувшейся до 16.00 и уронившей курс до 26,240/26,265 UAH/USD.



Эти цены оставались действующими на опустевшем межбанке до самого финиша сессии.



На цифре 26,240/26,265 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в эту среду.



Большинство сделок на межбанке 25 апреля, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,2705 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,40% с 28,0672 UAH/USD до 26,2705 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 25 апреля overnight котировалась банками по 15,25/16,50% годовых (с 12.07 Киева - 15,25/16,50% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 25 апреля, сохранив «бычий» тренд, прибавил в цене по следующим причинам.



Во-первых, на среду было намечено погашение Минфином трехмесячных ОВГЗ, которое должно было увеличить гривневую ликвидность на 4,0 млрд. грн., до 60% от которых достанутся нерезидентам. Предполагалось, что заметная часть «варягов» выйдет на межбанк с целью конвертации этой гривни в СКВ с последующим выводом за границу.



Во—вторых, выросшая гривневая ликвидность заморозила продажи доллара экспортерами ради дефицитной в бюджетный период нацвалюты, «перекосив» межбанк в сторону спроса.



В-третьих, ожидание пролонгации «бычьего» тренда на рынке безналичного доллара (на компенсации НДС агросектору) вынуждало игроков приобретать СКВ «впрок».



В-четвертых, активизировались покупки доллара спекулянтами в расчете на его дальнейшую перепродажу.



Уместно отметить сдержанную реакцию рынка безналичного доллара на столь значительное ожидаемое расширение гривневой ликвидности. Более того, как оказалось, остатки в нацвалюте на транзитных и корсчетах НБУ по состояние на утро среды даже понизились с уровня 47 615,0 млн. грн. к отметке 43 581,0 млн. грн.



Причина подобной динамики в превентивных мероприятиях финансовых властей по «смягчению» последствий от минфиновских гривневых выплат.

24-го Минфин провел размещение гривневых ОВГЗ на сумму 1,051 млрд. грн.

Во вторник же регулятор продал своих депосертификатов на 12,503 млрд. грн. Эта сумму была изъята, освободив место на рынке для погашения трехмесячных ОВГЗ.

Следует напомнить, что на текущей неделе стартовал бюджетный период и начались платежи бизнеса в Казну. Все это в комплекте в значительной степени нивелировали негативный эффект для курса нацвалюты от скачка гривневой ликвидности 25 апреля.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 25 апреля понизились,

имея для этого следующие основания.



Во-первых, ожидавшие заметный скачок курса доллара в среду игроки скупились накануне.



Во-вторых, «бычий» тренд рынка «американца» стал более выраженным (накануне СКВ прибавила 5,17 коп., нынче ее курс вырос на 9,32 коп.), что, как известно, снижает ликвидность.



Во-вторых, несмотря на ожидаемый скачок объема гривни, фактически гривневый ресурс остался на уровне предыдущего дня стараниями превентивных изъятий с рынка Минфином и НБУ, лишая спекулянтов значительной части «инструмента».



В-третьих, рассчитывая на пролонгацию роста курса доллара (например, на компенсации НДС агросектору), экспортеры «придерживали» валюту, ограничиваясь минимумами ее «обязательных» продаж.





Дата: 25 апреля 2018 г. 17.37



Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:



$ - 26,03/26,10 UAH/USD (с утра – 26,05-07/26,15 UAH/USD, к полудню - 26,07/26,15 UAH/USD)

€ – 32,05/32,25 UAH/EUR (с утра – 32,05/32,30 UAH/EUR, к полудню - 32,05/32,25 UAH/EUR)

RUB – 0,410/0,425 UAH/RUB (с утра - 0,410/0,425 UAH/RUB, к полудню - 0,410/0,425 UAH/RUB)



Рынок наличных Днепра начал торги среды в условиях относительного равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня на фоне «легкой тревоги» из-за заметного подорожания доллара на межбанке.

Ближе к полудню дилеры и клиенты успокоились, а сложившееся равновесие сохранялось до полудня, не требуя ценовой поддержки.



Около 12.10 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены наличной пары доллар-гривня, по сути, не изменились с уровней открытия, ограничившись сужением спреда: 26,07/26,15 UAH/USD, евро – 32,05/32,25 UAH/EUR, рубль 0,410/0,425 UAH/RUB, сопровождаясь равновесной торговлей и оборотов на «среднем» уровне.



После обеда на рынке Днепра сохранилось равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня. Для этого дилерам пришлось немного понизить полуденные цены в паре доллар-гривня.



Эта ревизия котировок сохранила сложившееся равновесие, которое и обеспечило приличную итоговую ликвидность. Последняя, заслужив от оптовиков Днепра «твердую четверку», констатировала повторение показателей предыдущей сессии.





Дата: 25 апреля 2018 г. на 17.30

Рынок наличных Киева



Опт и мелкий опт («неформал»)



$ 26,05/26,08 UAH/USD (с утра 26,08/26,15-17 UAH/USD, к полудню 26,05-06/26,3-15 UAH/USD)

€ 32,10/32,20 UAH/EUR (с утра 32,10/32,25 UAH/EUR, к полудню 32,10/32,25 UAH/EUR)



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 25 апреля стартовали в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.



До полудня столичный рынок постепенно избавлялся от волатильности, связанной с заметным подорожанием «зеленого» безнала на межбанке, постепенно снижая действующие цены в паре доллар-гривня и сохраняя баланс спрос/предложение.



На 11.47 столичные валютчики-оптовики рапортовали о некотором снижении действующих цен пары доллар-гривня (26,05-06/26,13-15 UAH/USD, евро – 32,10/32,250 UAH/EUR), сопровождаемом равновесием покупок и продаж. Остановка роста курса безналичного «американца» на межбанке успокоила потенциальные клиентов киевской «налички».



После обеда, на киевском рынке действующие цены сохранили нисходящую тенденцию в рамках выравнивания местного рынка и «ответа» на коррекцию безналичного «американца» на межбанке.



Киевлянам удалось сохранить итоговый баланс спрос/предложение, который в меру своих сил обеспечил некоторый прогресс на участке ликвидности – обороты заслужив «тройку с плюсом», улучшили показатели предыдущей сессии.







Дата: 25 апреля 2018 г.



17.26 рынок Запорожья, опт:



$ - 26,05/26,12 UAH/USD (с утра - 26,05/26,12 UAH/USD, к полудню - 26,05/26,13 UAH/USD)

€ – 32,00/32,20 UAH/EUR (с утра – 32,00/32,20 UAH/EUR, к полудню - 32,00/32,25 UAH/EUR)

RUB – 0,416/0,422 UAH/RUB (с утра - 0,420/0,425 UAH/RUB, к полудню 0,420/0,425 UAH/RUB).



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях

преобладания розничного (до $5,0 тыс.) клиентского «приноса» в паре доллар – гривня.



В период до полудня настроение на рынке города менялось – запорожцы констатировали падения клиентской активности.



По состоянию на 11.50 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об установлении традиционной «полуденной паузы» в торговле. С их слов, клиентов не устраивают действующие на моменте цены: 26,05/26,13 UAH/USD, евро - 32,00/32,25 UAH/EUR, рубль 0,420/0,425 UAH/RUB.



После обеда, с 14.00 на рынке Запорожья возобновилась интенсивная двусторонняя торговля, в которой кроме пары доллар-гривня, принял участие и рубль.



Итоговое равновесие покупок и продаж, сохранившееся до закрытия сессии, обеспечило запорожской «наличке» рост оборотов. Аккурат, на «четверку с плюсом», констатировав улучшение показателей предыдущей сессии.





Дата: 25 апреля 2018 г. на 17.00

Рынок Харькова, неформальный опт



$ - 26,01/26,15 UAH/USD (с утра - 26,01/26,15 UAH/USD, к полудню - 26,06/26,19 UAH/USD)

€ – 31,80/32,22 UAH/EUR (с утра – 31,86/32,26 UAH/EUR, к полудню - 31,92/32,31 UAH/EUR)

RUB 0,414/0,425 UAH/RUB (с утра - 0,417/0,425 UAH/RUB, к полудню - 0,418/0,425 UAH/RUB)



US

