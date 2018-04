Додано: Сер 25 кві, 2018 20:08

Вечерний обзор. Кстати, вечера по-прежнему не торопятся баловать нас добротой.



Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ, понизившийся во вторник относительно доллара на 5,17 коп., на торгах среды упал на 9,32 коп., оказавшись на уровне 26,2705 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА стартовала 25 апреля с уровней предыдущего закрытия 26,16/26,19 UAH/USD «виртуально», без сделок.



Около 10.05 начались реальные сделки, сопровождаясь ростом курса «американца» до 26,23/26,26, а спустя полчаса, сохранив темп роста, доллар консолидировался на уровне 26,25/26,28 UAH/USD.



По состоянию на 11.06 доллар оказался на уровне 26,25/26,29 UAH/USD, который, как стало известно позже, был максимальным по итогам дня. Эти цены оставались действующими до полудня, когда включение в торги системных игроков заморозило восходящую динамику СКВ, а к 12.06 «американец» сузил спред: 26,26/26,28 UAH/USD. На рынке снова период курсовой стабильности, поддерживаемый равновесной торговлей долларом, затянувшийся до 13.55 Киева, когда СКВ инициировала постепенное снижение. Вначале до 26,255/26,280 UAH/USD, а с 14.55 на МЕЖБАНКЕ мелкие единичные продажи дали старт поэтапной коррекции котировок «американца», затянувшейся до 16.00 и уронившей курс до 26,240/26,265 UAH/USD.



Эти цены оставались действующими на опустевшем МЕЖБАНКЕ до самого финиша сессии.



На цифре 26,240/26,265 UAH/USD финишировала сессия ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА в эту среду.



Большинство сделок на межбанке 25 апреля, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,2705 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на МЕЖБАНКЕ повысился на 6,40% с 28,0672 UAH/USD до 26,2705 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на МЕЖБАНКЕ снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 25 апреля overnight котировалась банками по 15,25/16,50% годовых (с 12.07 Киева - 15,25/16,50% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 25 апреля, сохранив «бычий» тренд, прибавил в цене по следующим причинам.



Во-первых, на среду было намечено погашение Минфином трехмесячных ОВГЗ, которое должно было увеличить гривневую ликвидность на 4,0 млрд. грн., до 60% от которых достанутся нерезидентам. Предполагалось, что заметная часть «варягов» выйдет на межбанк с целью конвертации этой гривни в СКВ с последующим выводом за границу.



Во—вторых, выросшая гривневая ликвидность заморозила продажи доллара экспортерами ради дефицитной в бюджетный период нацвалюты, «перекосив» межбанк в сторону спроса.



В-третьих, ожидание пролонгации «бычьего» тренда на рынке безналичного доллара (на компенсации НДС агросектору) вынуждало игроков приобретать СКВ «впрок».



В-четвертых, активизировались покупки доллара спекулянтами в расчете на его дальнейшую перепродажу.



Уместно отметить сдержанную реакцию рынка безналичного доллара на столь значительное ожидаемое расширение гривневой ликвидности. Более того, как оказалось, остатки в нацвалюте на транзитных и корсчетах НБУ по состояние на утро среды даже понизились с уровня 47 615,0 млн. грн. к отметке 43 581,0 млн. грн.



Причина подобной динамики в превентивных мероприятиях финансовых властей по «смягчению» последствий от минфиновских гривневых выплат.

24-го Минфин провел размещение гривневых ОВГЗ на сумму 1,051 млрд. грн.

Во вторник же регулятор продал своих депосертификатов на 12,503 млрд. грн. Эта сумму была изъята, освободив место на рынке для погашения трехмесячных ОВГЗ.

Следует напомнить, что на текущей неделе стартовал бюджетный период и начались платежи бизнеса в Казну. Все это в комплекте в значительной степени нивелировали негативный эффект для курса нацвалюты от скачка гривневой ликвидности 25 апреля.



Обороты торгов безналичным долларом на МЕЖБАНКЕ 25 апреля понизились,

имея для этого следующие основания.



Во-первых, ожидавшие заметный скачок курса доллара в среду игроки скупились накануне.



Во-вторых, «бычий» тренд рынка «американца» стал более выраженным (накануне СКВ прибавила 5,17 коп., нынче ее курс вырос на 9,32 коп.), что, как известно, снижает ликвидность.



Во-вторых, несмотря на ожидаемый скачок объема гривни, фактически гривневый ресурс остался на уровне предыдущего дня стараниями превентивных изъятий с рынка Минфином и НБУ, лишая спекулянтов значительной части «инструмента».



В-третьих, рассчитывая на пролонгацию роста курса доллара (например, на компенсации НДС агросектору), экспортеры «придерживали» валюту, ограничиваясь минимумами ее «обязательных» продаж.











Наличный «неформальный» рынок во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса и Крыжополь) продемонстрировал 25 апреля схожую динамику, которая заключалась в стартовом заметном подорожании в паре доллар-гривня (этот рост затронул и пару евро-гривня), сопровождаемом выросшей волатильность в ответ на дополуденную агрессивность «зеленых быков» межбанка. Заморозка «бычьего» тренда на рынке безналичного доллара ближе к полудню сняла напряженность на наличном рынке. А уже после обеда начатая коррекция доллара на валютном межбанке стала главным источником аналогичных настроений на наличном рынке, где цена «американца» в большинстве случаем упала к завершению сессии ниже уровней открытия.



Кроме разворота на рынке «зеленого» безнала «на юг», коррекции наличного доллара способствовали извечные проблемы с гривневой ликвидностью (монетарный агрегат М0 или наличные вне банков).



Участники наличного рынка, как мы указывали в предыдущем обзоре из-за выросших расходов на фоне инфляции и драконовских тарифов, были лишены возможности обезопасить свои активы конвертацией их в «старый надежный» доллар. Лишенный полновесного спроса рынок наличных довольно быстро «скукожился», сыграв отбой роста и вернувшись на исходные позиции, которые более-менее устраивали потенциальных клиентов наличного рынка. Последнее, полагаю, было подтверждено сохранением итоговой ликвидности в среду на уровне предыдущей сессии. Исключение в этом контексте составили рынки Запорожья и столицы, продемонстрировав прогресс на участке ликвидности.



Общим для наличных рынков всех вышеперечисленных населенных пунктов стало завершение сессии среды в равновесии покупок и продаж, что, полагаю, в немалой степени способствовало вышеупомянутому сохранению (как минимуму) итоговой ликвидности торгов на уровне предыдущей сессии.



В течение среды позиция «спрос» наличного «неформального» доллара либо не изменилась (Харьков, Запорожье, Одесса), либо потеряла 2,0-4,0 коп. (Днепр, Киев, Крыжополь).

Офера наличного доллара на протяжении 25 апреля либо не изменились (Запорожье, Одесса, Харьков), либо понизились на 5,0-12,0 коп. Лидировал в откате рынок столицы.



По сравнению с закрытием вторника биды наличного «неформального» «американца» либо не изменились (Днепр, Киев, Одесса), либо выросли на 2,0-5,0 коп. (Запорожье, Крыжополь, Харьков).



Позиция «предложение» наличного доллара по сравнению с финишем 24 апреля в среду либо не претерпела изменений (Днепр, Киев), либо выросла на 2,0-5,0 коп. (Харьков, Запорожье).



На первый взгляд могло показаться, что стартовое подорожание наличной пары доллар-гривня в ответ на «зеленое» ралли валютного межбанка стало свидетельством очередного восстановления «родственных» связей наличного и безналичного долларов. Думается, это не совсем так. Наличный рынок, пребывая из-за гривневой «диеты» в статусе «бедного родственника», просто откатился к исходу торгов среды, в большинстве случаев вернувшись на уровни закрытия среды, в то время как средневзвешенный курс безналичного «американца» прибавил 25-го без малого 10,0 коп.



Таким образом, вместо зыбких «родственных связей» у наличного и межбанковского рынков сохранился «общий знаменатель» - определяющая роль состояния гривневой ликвидности.



Собственно, мы об этом уже писали ранее, указывая на гривневый голод, как основную причину более заметной дешевизны наличного доллара.



Истоки подобной «диеты» тоже очевидны – инфляционные страхи финансового руководства страны. Несколько уходя в сторону генеральной линии валютного обзора, хотелось бы напомнить «кэрманычам» «от финансов» о высокой значимости полноценной рыночной конкуренции в контексте антиинфляционных мероприятий.

Но реализация этого, по всей видимости, заметно сложнее, чем вульгарное «карманничество» в государственных масштабах.



Возвращаясь к наличному рынку, резюмируем: существуют риски очередной дивергенции трендов наличного и безналичного долларов. Первый имеет шансы ближе к первомайским выходным понизиться из-за выросшего розничного «приноса» «на хлебушек» в силу только что отмеченного гривнедефицита. Ну а второй может пролонгировать «бычий» тренд, поскольку Казначейству предстоит вернуть НДС аграриям, нарастив все ту же гривневую ликвидность и создав условия для подорожания доллара. К тому же, представляется, еще не сказали своего последнего слова нерезиденты, получившие в среду «на руки» изрядный объем гривни.



Полагаю, самое время перейти к конкретике действующих цен на наличную валюту и их динамике в «отдельно взятом Днепре».



Торги 25 апреля в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 26,03/26,10 UAH/USD, евро – 32,05/32,25 UAH/EUR, рубль – 0,410/0,425 UAH/RUB.



Розничный сегмент наличного рынка Днепра начал торги начал торги среды в условиях относительного равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня на фоне «легкой тревоги» из-за заметного подорожания доллара на межбанке.

Ближе к полудню дилеры и клиенты успокоились, а сложившееся равновесие сохранялось до полудня, не требуя ценовой поддержки.



Около 12.10 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены наличной пары доллар-гривня, по сути, не изменились с уровней открытия, ограничившись сужением спреда: 26,07/26,15 UAH/USD, евро – 32,05/32,25 UAH/EUR, рубль 0,410/0,425 UAH/RUB, сопровождаясь равновесной торговлей и оборотов на «среднем» уровне.



После обеда на рынке Днепра сохранилось равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня. Для этого дилерам пришлось немного понизить полуденные цены в паре доллар-гривня.



Эта ревизия котировок сохранила сложившееся равновесие, которое и обеспечило приличную итоговую ликвидность. Последняя, заслужив от дилеров розницы Днепра «четверку с плюсом», констатировала повторение показателей предыдущей сессии.



В течение среды биды наличного «неформального» розничного доллара понизились на 2,0-4,0 коп., офера потеряли 5,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием вторника биды и офера наличного розничного «неформального» доллара в Днепре не изменились.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги среды в котором завершились уровнями 26,03/26,10 UAH/USD.



До полудня оптовая наличная пара доллар-гривня в Днепре работалась в балансе спроса и предложения, и это равновесие, практически не нуждалось в ценовой поддержке. Клиенты и дилеры оптового сегмента «налички» Днепра уже к полудню перестали волноваться, сосредоточившись на валютообменном сервисе.



К полудню на «неформальном» оптовом наличном рынке Днепра цены работавшихся валют, по сути не изменившись, ограничились сужением спреда, составив: 26,07/26,15 UAH/USD, евро – 32,05/32,25 UAH/EUR, рубль 0,410/0,425 UAH/RUB, сопровождаясь равновесной торговлей и оборотов на «среднем» уровне.



После обеда на рынке Днепра в оптовом сегменте сохранилась сбалансированная торговля, поддержанная динамичным снижением цен. При этом, как и накануне, итоговый баланс спрос/предложение обеспечил сохранение приличной итоговой ликвидности.

Последняя, заслужив «твердую четверку», констатировала повторение показателей предыдущей сессии.



На протяжении 25 апреля биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре понизились на 2,0-4,0 коп., потеряв 5,0 коп. по предложению.



По сравнению с закрытием 24 апреля биды и офера наличного оптового «неформального» доллара в Днепре не изменились.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 25 апреля уровнями 32,05/32,25 UAH/EUR, констатировав в течение среды стабильность бидов на фоне пятикопеечной потери оферов.



По сравнению с закрытием вторника биды оптового наличного евро в Днепре не изменились, офера выросли на 5,0 коп.



Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов, им в течение 25 апреля, приходилось заниматься наличной парой доллар-гривня, попутно борясь с волатильностью. Лишь к полудню, успокоив себя и своих клиентов, наши валютчики обратили внимание на евро, понизив в это время его офера в контексте коррекции пары евро-гривня на планетарном рынке forex.



Этого недостаточно, и нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в среду (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,2217 к отметке $1,2173, констатировав внутридневное его снижение на заметные 44 пункта.



Полагаю, наши дилеры наличного рынка адекватно отреагировали на эту потерю пары евро-доллар, учтя очередное обострение дефицита евронала «в степях Украины».



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 25 апреля на азиатской сессии форекса с уровня $1,2232 пара евро-доллар тотчас инициировала снижение, оказавшись к началу европейской сессии рынка forex на отметке $1,2210.



Как водится, европейская сессия стартовала в условиях привычной волатильности, не прервав, однако, коррекции главной валютной пары. Но в отличие от азиатских спокойных торгов, откат пары евро-доллар в Европе сопровождался изрядными отскоками и провалами.



После 15.00 Киева темп снижения пары упал, а евро-доллар, консолидировавшись в диапазоне $1,2170-1,2186, не покидала его до 20.50 Киева…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Доллар США укрепляется относительно евро, иены и фунта стерлингов в среду на фоне продолжающегося роста доходностей US Treasuries.

Индекс доллара USDX, отслеживающий колебания доллара относительно шести основных мировых валют, увеличился в ходе торгов на 0,4% и находится на максимуме с середины января.



Курс евро по состоянию на 16.05 Киева находится на уровне $1,2184 по сравнению с $1,2233 на закрытие предыдущей сессии.



Курс фунта относительно американской валюты опустился до $1,3942 против $1,3978 накануне.



Курс доллара к иене вырос до ¥109,21 против ¥108,82 во вторник.



Как сообщалось, доходность десятилетних US Treasuries во вторник поднялась выше 3% впервые с 2014 года. В среду рост продолжается - доходность этих бондов достигла 3,03%, и этот показатель уже близок к максимуму июля 2011 года - 3,047%.



Доходность двухлетних казначейских облигаций США, которая уже находится на самом высоком уровне с 2008 года, в среду поднялась еще на 2,9 базисного пункта.



Растущие инфляционные ожидания, а также заявления ряда представителей Федрезерва на прошлой неделе усилили опасения, что американский ЦБ будет поднимать ставку более быстрыми темпами, чем ожидалось, пишет Dow Jones.

В связи с этим инвесторы начали активно продавать US Treasuries, что привело к скачку доходностей.

Доходность в 3% не взялась из ниоткуда - ФРС говорила об усилении инфляции с начала года и готовила рынок к подъему ставок.



Ослабление геополитической неопределенности, и особенно снижение опасений торговой войны, позволило трейдерам полностью сфокусироваться на факторах, говорящих в поддержку доллара, а именно, на высоких доходностях бондов.



Доллар США растет уже несколько дней к евро, иене, фунту стерлингов и другим валютам на фоне продолжающегося увеличения доходностей US Treasuries.



Стратеги рынка forex в Scotiabank смотрят на пару евро-доллар в нейтральном/ «медвежьем» ключе, отмечая, что поддержка ожидается в области $1,2045/1,2145 в краткосрочной перспективе.



«Пара евро-доллар остается слабой, находясь недалеко от вторничного минимума и внизу более широкого торгового диапазона, установившегося с начала года. 25-го утром не было никаких крупных европейских данных. Евро ослабляется в преддверии завтрашнего заседания ЕЦБ никаких изменений не ожидается», — пишут эксперты.



Они отмечает, что курс евро сохраняет вторничный диапазон чуть ниже $1,22. Прорыв поддержки в середине $1,22 на этой неделе оставляет среднесрочную картину менее надежной, чем ожидали ранее в банке. Однако, учитывая обширную работу, проделанную рынком в начале года, окончательный медвежий прорыв по-прежнему отсутствует, на взгляд экспертов. Они видят более сильную и долгосрочную поддержку в зоне $1,2045/1,2145 на данный момент. Внутридневная поддержка — $1,2185.



Как и прежде, мы определяющим для текущего состояния пары евро-доллар

ситуацию на планетарных рынках и динамику аппетитов к риску. Если в ближайшее время начнется общий рост доллара, а на мировых фондовых рынках снова пойдет волна падения, сырьевые валюты и евро, естественно, будут падать вместе с другими активами даже несмотря на неплохое состояние рынка нефти.



Американские фондовые рынки 25-го снова неважно себя чувствуют, индекс Dow Jones балансирует на цифре 24000. А пара евро-доллар у нижней границы 3-месячного диапазона $1,2150-1,2550.

Выход из диапазона вниз может привести к возврату под отметку $1,20.



На других основных валютах доллар также заметно укрепился в последние дни, и все без видимых причин со стороны новостного фона. Сейчас комментаторы рынков, объясняя прошедший рост доллара, говорят о том, что это вызвано ростом доходностей американских облигаций, то есть ростом привлекательности вложений в американский госдолг. Хотя весь последний год рост доходностей сопровождался как раз падением доллара (на самом деле рост доходностей означает падение облигаций в цене).



Но возможно, дело в том, что рынки, которые так долго парадоксально не реагировали на ужесточение монетарной политики ФРС, на подъем ставок и на сворачивание баланса ФРС, вдруг обратили на это внимание. Ведь на днях дифференциал доходностей по 2-летнему долгу между США и Германией достиг уже 3% (также доходность 10-летних облигаций США достигла 3%).



Но если идет распродажа и на американском госдолге, и на американском рынке акций, то неясно, куда уходит долларовая ликвидность, ведь на международном рынке доллар тоже растет. Такая ситуация не может продолжаться долго. К примеру, в кризис 2008 года, во время обвала на фондовых рынках, доллар резко рос на forex, а доходность 10-летних облигаций упала за вторую половину 2008 года с 4% до 2%. Все было логично – деньги из фондового рынка, из других рисковых активов, ушли в «гавани безопасности», в американские облигации.



Так что текущая ситуация должна разрешиться тем, что, либо вместе с дальнейшим ростом доходностей по американскому госдолгу рынки возобновят рост и доллар начнет падать, либо если начнется сворачивание аппетитов к риску, доходности должны начать снижаться обратно. На наш взгляд, скорее возможен первый вариант, потому что пока состояние экономики США не дает оснований ждать рецессии в ближайшее время.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое довольно спокойной и сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии форекса.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом форексе, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги среды уровнями 32,05/32,25 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневную стабильность бидов на

фоне пятикопеечной потери оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение 25 апреля ни по спросу, ни по предложению.

Торги рублем в среду в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,410/0,425 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием вторника биды и офера оптового рубля не претерпели изменений.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 25 апреля, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в среду, заслужив «твердую четверку», повторила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру среды пытались работать по не изменившемуся с закрытия вторника спросу и прибавившему 5,0 коп. предложению



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 25 апреля по спросу и по предложению не изменились.



«Бенефис» Минфина на «зеленых» торгах межбанка получился скромным. Несколько миллиардов погашения трехмесячных ОВГЗ, ожидаемых к среде, вызвали довольно сдержанный, менее 10,0 коп., рост средневзвешенного курса доллара.



Причина «скромности» таится в превентивной подготовке мероприятия.



Во-первых, регулятор, продолжая размещения своих депозитных сертификатов, накануне минфиновской «премьеры» продал своих бумаг на сумму 12,503 млрд. грн., изъяв эти деньги с рынка.



Во-вторых, Минфин во вторник разместил ОВГЗ на 1,051 млрд. грн., тоже «связав» значительную часть нацвалюты.



Мероприятия финансовых властей заметно смягчили последствия от гривнеизобилия в среду.

Добавим, что к среде заметно растет приток экспортной выручки из-за рубежа, часть которой надо обязательно реализовать на межбанке.



Наконец, не будем забывать о стартовавшем бюджетном периоде, последствия которого стали видны по утреннему состоянию гривневых остатков на транзитных и коррсчетах НБУ.



Наличный рынок, «вежливо» приподнявшись вослед за «зеленым» безналом, довольно быстро успокоился, «заморозив» рост курса «американца» уже к полудню и вернувшись к вечеру среды на уровне закрытия 24 апреля.



В перспективе ожидается очередной «вброс» гривневой ликвидности на рынок страны. На сей раз силами Казначейства, которое ранее облагодетельствовало металлургов, обидев агросектор.



Мы по-прежнему ждем превентивных мероприятий НБУ, цель которых не допустить чрезмерного движения курса безналичной пары доллар-гривня. Как показал опыт торгов 25 апреля, для этого вовсе не обязательно транжирить золотовалютные резервы, а достаточно временно «затянуть пояски» гривневой ликвидности.



Тем не менее, эта вереница гривневых интервенций от Минфина и Казначейства, несмотря на вышеперечисленные «смягчающие вину» обстоятельства и календарь бюджетных платежей, имеет хорошие шансы сохранить «бычий» тренд рынка безналичного доллара до первомайских выходных. Без особого «фанатизма» «зеленых быков».



US