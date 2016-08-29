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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4871487248734874

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 763
1. Нет сбережений в валюте
10%
80
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
56
4. от 50% до 75%
13%
103
5. более 75%
63%
479
Всього голосів : 763
Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 09:08

  zzzzzz написав:
  дядя Caша написав:Вечерний обзор. Кстати, вечера по-прежнему не торопятся баловать нас добротой.

Во-первых, на среду было намечено погашение Минфином трехмесячных ОВГЗ, которое должно было увеличить гривневую ликвидность на 4,0 млрд. грн., до 60% от которых достанутся нерезидентам. Предполагалось, что заметная часть «варягов» выйдет на межбанк с целью конвертации этой гривни в СКВ с последующим выводом за границу.


Причина подобной динамики в превентивных мероприятиях финансовых властей по «смягчению» последствий от минфиновских гривневых выплат.
24-го Минфин провел размещение гривневых ОВГЗ на сумму 1,051 млрд. грн.


US


Немного дополнений и корректировок. На этой неделе Минфин выплатит 5,2 млрд грн, из них 0,9 млрд купонный доход и 4,3 млрд.грн погашение.
Минфин на вчерашних аукционах очень странно себя повел , гривневых ОВГЗ разместил всего на 1,051 млрд грн , а недостающую компенсацию потраченную на выплаты компенсировал размещение ОВГЗ в евро , номинальной суммой 2,7 млрд грн ( в эквиваленте )


Полагаю, уточнение не сильно уменьшило напор воды на мельницу сохранения "бычьего" тренда рынка безналичного доллара на ближайшую перспективу? :D

Спасибо

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 09:14

Привет из Днепра-2

В четверг торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,240/26,265 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки смены тренда и возобновления расширения гривневой ликвидности. Об этом дали понять выросшие по состояние на утро четверга остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 43 581,0 млн. грн. к отметке 46 560,6 млн. грн., формируя базу для возможного продолжения девальвационного процесса в гривне.

Рано (около 10.11 Киева) выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара едва заметно понизились, оказавшись на отметке 26,23/26,26 UAH/USD.

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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 09:40

Привет из Днепра-3

Спустя 27 минут, на 10.38 цены безналичного «американца» на межбанке , сохранив настроение, сузили спред до отметки 26,24/26,26 UAH/USD, сопровождаясь низкими оборотами.

Дата: 26 апреля 2018 г. на 10.36
рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 26,05/26,10 UAH/USD
€ 31,90/32,10 UAH/EUR
RUB – 0,416/0,425 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в условиях
преобладания оптового (от $20,0 тыс.) клиентского «приноса» в паре доллар – гривня.

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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 09:50

Привет из Днепра-4

К 10.48 котировки безналичного «американца» чуть-чуть понизились, опустившись до уровня 26,23/26,25 UAH/USD.

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 26 апреля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,00-02/26,08-10 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос понизился на 3,0-7,0 коп., предложение потеряло 5,0-7,0 коп.); евро – 32,00/32,25 UAH/EUR (по сравнению с открытием 26 апреля спрос и предложение потеряли по 5,0 коп.); рубль - 0,410/0,425 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменилось).

На открытии торгов 26 апреля в розничном сегменте наблюдалось относительное равновесие покупок и продаж.

Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,00-02/26,08-10 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос понизился на 3,0-7,0 коп., предложение потеряло 5,0-7,0 коп.); евро – 32,00/32,25 UAH/EUR (по сравнению с открытием 26 апреля спрос и предложение потеряли по 5,0 коп.); рубль - 0,410/0,425 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменилось).

На старте торгов 26 апреля в оптовом сегменте рынка нечастые реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.


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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 10:12

Привет из Днепра-5

По состоянию на 11.08 котировки доллара на межбанке ускорили снижение оказавшись на отметке 26,21/26,23 UAH/USD. Рынок ждет появления системных игроков, а потенциальные продавцы испугались стартовой коррекции и увеличили темп продаж.

Дополуденная небезуспешная попытка коррекции курса безналичного «американца» на межбанке , вызванная боязнью продавцов потерять «на курсе» и пассивностью нерезидентов, которые, судя по всему, отложили покупку СКВ до 02 мая, сопровождалась признаками стабилизации на рынке гривневого ресурса. На это указывала неизменность ставок межбанковского кредита overnight рынка Depo, оставшихся на отметке 15,25/16,50% годовых.
Эта стабильность пребывает в диссонансе с заметным увеличением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ по состоянию на утро четверга.

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