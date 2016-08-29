Додано: Чет 26 кві, 2018 12:09

Привет из Днепра-8



В четверг торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,240/26,265 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки смены тренда и возобновления расширения гривневой ликвидности. Об этом дали понять выросшие по состояние на утро четверга остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 43 581,0 млн. грн. к отметке 46 560,6 млн. грн., формируя базу для возможного продолжения девальвационного процесса в гривне.



Рано (около 10.11 Киева) выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара едва заметно понизились, оказавшись на отметке 26,23/26,26 UAH/USD.



Спустя 27 минут, на 10.38 цены безналичного «американца» на межбанке , сохранив настроение, сузили спред до отметки 26,24/26,26 UAH/USD, сопровождаясь низкими оборотами.



К 10.48 котировки безналичного «американца» чуть-чуть понизились, опустившись до уровня 26,23/26,25 UAH/USD.



По состоянию на 11.08 котировки доллара на межбанке ускорили снижение оказавшись на отметке 26,21/26,23 UAH/USD. Рынок ждет появления системных игроков, а потенциальные продавцы испугались стартовой коррекции и увеличили темп продаж.



Дополуденная небезуспешная попытка коррекции курса безналичного «американца» на межбанке , вызванная боязнью продавцов потерять «на курсе» и пассивностью нерезидентов, которые, судя по всему, отложили покупку СКВ до 02 мая, сопровождалась признаками стабилизации на рынке гривневого ресурса. На это указывала неизменность ставок межбанковского кредита overnight рынка Depo, оставшихся на отметке 15,25/16,50% годовых.

Эта стабильность пребывает в диссонансе с заметным увеличением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ по состоянию на утро четверга.



Около 11.57 на межбанковской валютной сессии котировки доллара не тронулись с отметки 26,21/26,23 UAH/USD. На моменте равновесие спроса и оферов.



Наконец, около 12.58 Киева котировки доллара на межбанке замерли на этой цифре (26,21/26,23 UAH/USD), а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром четверга легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».



Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 26 апреля с уровней: доллар – 26,00/26,25 UAH/USD, евро – 31,60/32,05 UAH/EUR, рубль - 0,405/0,440 UAH/RUB.



По сравнению с открытием среды, доллар по спросу и по предложению не изменился.



Евро по сравнению с открытием 25 апреля по спросу понизился на 10,0 коп., по предложению потерял 5,0 коп.



Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 25 апреля по спросу просел на 50 пунктов, по предложению не изменился.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг понизилось до отметки $1,2162, приподнявшись до $1,2175 на закрытии азиатской сессии форекса и снова немного повысившись до $1,2183 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром

26 апреля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,00-02/26,08-10 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос понизился на 3,0-7,0 коп., предложение потеряло 5,0-7,0 коп.); евро – 32,00/32,25 UAH/EUR (по сравнению с открытием 26 апреля спрос и предложение потеряли по 5,0 коп.); рубль - 0,410/0,425 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменилось).



На открытии торгов 26 апреля в розничном сегменте наблюдалось относительное равновесие покупок и продаж.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,00-02/26,08-10 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос понизился на 3,0-7,0 коп., предложение потеряло 5,0-7,0 коп.); евро – 32,00/32,25 UAH/EUR (по сравнению с открытием 26 апреля спрос и предложение потеряли по 5,0 коп.); рубль - 0,410/0,425 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменилось).



На старте торгов 26 апреля в оптовом сегменте рынка нечастые реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.



На 11.50 столичные валютчики-оптовики рапортовали о снижении действующих цен пары доллар-гривня (26,03/26,08 UAH/USD, евро – 31,95/32,10 UAH/EUR), сопровождаемом равновесием покупок и продаж. Откат стал следствием «медвежьих» настроения на валютном межбанке.



По состоянию на 12.15 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении доминирования оптового клиентского предложения СКВ, которое понизило действующие цены до уровней: 26,03/26,07 UAH/USD, евро - 31,90/32,10 UAH/EUR, рубль 0,416/0,423 UAH/RUB.



Около 12.01 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены наличной пары доллар-гривня, немного понизились с уровней открытия, реагируя на «зеленых мишек» межбанка: 26,00/26,05-07 UAH/USD, евро – 32,00/32,22 UAH/EUR, рубль 0,410/0,425 UAH/RUB, сопровождаясь равновесной торговлей и оборотов на «среднем» уровне.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в четверг в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 26 апреля по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 26,01/26,15 UAH/USD, евро – 31,73/32,17 UAH/EUR, рубль 0,414/0,422 UAH/RUB, Киев опт 26,05/26,14 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 26,05/26,14 UAH/USD, евро (опт) 31,90/32,10 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 31,90/32,10 UAH/EUR; Хмельницкий – 26,00/26,15 UAH/USD, евро – 31,70/32,10 UAH/EUR, рубль - 0,405/0,420 RUB/USD, Одесса – опт 26,03/26,09 UAH/USD, розница – 26,00/26,13 UAH/USD; Запорожье – 26,05/26,10 UAH/USD; евро – 31,90/32,10 UAH/EUR, рубль - 0,416/0,425 RUB/USD.



Текущее состояние украинского валютного межбанковского рынка в четверг дало основание для вывода о постепенном сворачивании торговой активности перед длинными выходными на первомайские праздники.

Во всяком случае, это в первую очередь касается покупателей. Высоковероятно нерезиденты, получив «на руки» изрядную порцию гривни после погашения Минфином трехмесячных ОВГЗ, «воздержались» от немедленной покупки СКВ для репатриацию на родину. Не исключено, часть из них все-таки «побывала» на межбанке накануне, сформировав «бычий» тренд рынка доллара.



Нынче сложившийся с утра «перекос» в сторону оферов валюты на межбанке уронил цену последней, ненамного, впрочем, отойдя от достигнутых 25 апреля «верхов».

Возможно, эта незначительная цифра отката и удерживала потенциальных покупателей от приобретения доллара в этот четверг. В этом контексте мы не исключаем, что в «заморозке» курса доллара на межбанке на отметке 26,21?26,23 UAH/USD есть часть «вины» регулятора, анонсировавшего «дежурные» ежедневные пополнения своих резервов с межбанка на сумму $10,0 млн.



Сюжет сессии 26 апреля дает основание ожидать плавного схождения на нет торговой активности на последней апрельской сессии межбанка. Вряд ли кто из игроков рискнет пускаться в масштабные валютные проекты накануне длинных выходных. Более того, межпраздничная короткая рабочая неделя тоже имеет высокие шансы стать низколиквидной. Хотя, признаться, ее могут ненадолго «оживить» нерезиденты, скупающие доллар.



Из опыта прошлых лет известно, что восстановление торговой активности в мае возможно с 15-го числа. Думаю, у нас будет возможность проверить приверженность отечественного валютного рынка этой традиции.



US