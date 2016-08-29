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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4872487348744875

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 763
1. Нет сбережений в валюте
10%
80
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
56
4. от 50% до 75%
13%
103
5. более 75%
63%
479
Всього голосів : 763
Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 12:43

  Перес де Куэльяр написав:Всем добра.Наличный рынок доллара говорит, что нет спроса на валюту,нет веры пока в рост и по видимому нехватка гривны у населения и бизнеса.

Печатают,ме-едленно. :D(но печатают) :|
сірий
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 12:48

Запорожье повы 26,02-26,08
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 13:29

  дядя Caша написав:Вечерний обзор. Кстати, вечера по-прежнему не торопятся баловать нас добротой.

Во-первых, на среду было намечено погашение Минфином трехмесячных ОВГЗ, которое должно было увеличить гривневую ликвидность на 4,0 млрд. грн., до 60% от которых достанутся нерезидентам. Предполагалось, что заметная часть «варягов» выйдет на межбанк с целью конвертации этой гривни в СКВ с последующим выводом за границу.


Причина подобной динамики в превентивных мероприятиях финансовых властей по «смягчению» последствий от минфиновских гривневых выплат.
24-го Минфин провел размещение гривневых ОВГЗ на сумму 1,051 млрд. грн.


US


Ваши сводки сегодня нашли отображение в остатках по ОВГЗ , на сегодняшнее утро портфель нерезидентов упал с 13514 млн до 11844 млн.грн , или на 1,67 млрд грн

Всего за 8 дней портфель нерезидентов сократился на 2,3 млрд.грн
18 апреля портфель нерезидентов был 14191 млн грн , а на сегодня, 26 апреля уже 11844 млн.грн
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 13:51

Re: Валютный рынок в контексте

Долго ли, эта апатия продержится на наличном рынке, в боковике считай , два месяца стабильности .Большенство слабонервных уже впрыгнули в доллар и будут по лету скидывать на непредвиденные нужды или в "матрас" и ждать рост ,если есть излишек гривны .НБУ стояло бы качнуть рынок вниз ,дабы на психологическом факторе для "пересичного" еще больше укрепить веру в гривну и тем больше "налахматить" в закрома , но не будем забывать ,что наступит момент ближе к осени ,когда взлетим очень резко и в короткий промежуток ,тем нагреют на курсе всех, кто расслабился и зазевался ,они же и загонят доллар вверх .Последнее время скучновато наблюдать за ЧР ,думаю осталось месяца 3-4 "пакращення"и возможно в этот период возникнет перекос о кот писал Сомик по предложению валюты или нехватки гривны ,когда рынок уйдет ниже 26 и некоторые этого ждут для входа в доллар ,и все же, каждый понимает ,что ближе к августу риск больше и он будет увеличиваться.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 13:57

Есть информация с собрания Укрсоцбанка ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 13:59

  Перес де Куэльяр написав: но не будем забывать ,что наступит момент ближе к осени ,когда взлетим очень резко и в короткий промежуток ,тем нагреют на курсе всех, кто расслабился и зазевался ,они же и загонят доллар вверх .Последнее время скучновато наблюдать за ЧР ,думаю осталось месяца 3-4 "пакращення"и возможно в этот период возникнет перекос о кот писал Сомик по предложению валюты или нехватки гривны ,когда рынок уйдет ниже 26 и некоторые этого ждут для входа в доллар ,и все же, каждый понимает ,что ближе к августу риск больше и он будет увеличиваться.


Есть небольшая вероятность что к августу-сентябрю "Петя и К" смогут таки на каких-то условиях выторговать транш от МВФ либо от США. Тогда могут попытаться удержать падение гривны до выборов президента.
Думаю даже что в этом сценарии вся президентская компания Пети будет строится на " нам удалось стабилизировать курс и страну".
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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