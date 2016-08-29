Додано: Чет 26 кві, 2018 13:51

Долго ли, эта апатия продержится на наличном рынке, в боковике считай , два месяца стабильности .Большенство слабонервных уже впрыгнули в доллар и будут по лету скидывать на непредвиденные нужды или в "матрас" и ждать рост ,если есть излишек гривны .НБУ стояло бы качнуть рынок вниз ,дабы на психологическом факторе для "пересичного" еще больше укрепить веру в гривну и тем больше "налахматить" в закрома , но не будем забывать ,что наступит момент ближе к осени ,когда взлетим очень резко и в короткий промежуток ,тем нагреют на курсе всех, кто расслабился и зазевался ,они же и загонят доллар вверх .Последнее время скучновато наблюдать за ЧР ,думаю осталось месяца 3-4 "пакращення"и возможно в этот период возникнет перекос о кот писал Сомик по предложению валюты или нехватки гривны ,когда рынок уйдет ниже 26 и некоторые этого ждут для входа в доллар ,и все же, каждый понимает ,что ближе к августу риск больше и он будет увеличиваться.