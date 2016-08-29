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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 48734874487548764877>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 763
1. Нет сбережений в валюте
10%
80
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
56
4. от 50% до 75%
13%
103
5. более 75%
63%
479
Всього голосів : 763
Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 12:43

  Перес де Куэльяр написав:Всем добра.Наличный рынок доллара говорит, что нет спроса на валюту,нет веры пока в рост и по видимому нехватка гривны у населения и бизнеса.

Печатают,ме-едленно. :D(но печатают) :|
сірий
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 12:48

Запорожье повы 26,02-26,08
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 13:29

  дядя Caша написав:Вечерний обзор. Кстати, вечера по-прежнему не торопятся баловать нас добротой.

Во-первых, на среду было намечено погашение Минфином трехмесячных ОВГЗ, которое должно было увеличить гривневую ликвидность на 4,0 млрд. грн., до 60% от которых достанутся нерезидентам. Предполагалось, что заметная часть «варягов» выйдет на межбанк с целью конвертации этой гривни в СКВ с последующим выводом за границу.


Причина подобной динамики в превентивных мероприятиях финансовых властей по «смягчению» последствий от минфиновских гривневых выплат.
24-го Минфин провел размещение гривневых ОВГЗ на сумму 1,051 млрд. грн.


US


Ваши сводки сегодня нашли отображение в остатках по ОВГЗ , на сегодняшнее утро портфель нерезидентов упал с 13514 млн до 11844 млн.грн , или на 1,67 млрд грн

Всего за 8 дней портфель нерезидентов сократился на 2,3 млрд.грн
18 апреля портфель нерезидентов был 14191 млн грн , а на сегодня, 26 апреля уже 11844 млн.грн
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 13:51

Re: Валютный рынок в контексте

Долго ли, эта апатия продержится на наличном рынке, в боковике считай , два месяца стабильности .Большенство слабонервных уже впрыгнули в доллар и будут по лету скидывать на непредвиденные нужды или в "матрас" и ждать рост ,если есть излишек гривны .НБУ стояло бы качнуть рынок вниз ,дабы на психологическом факторе для "пересичного" еще больше укрепить веру в гривну и тем больше "налахматить" в закрома , но не будем забывать ,что наступит момент ближе к осени ,когда взлетим очень резко и в короткий промежуток ,тем нагреют на курсе всех, кто расслабился и зазевался ,они же и загонят доллар вверх .Последнее время скучновато наблюдать за ЧР ,думаю осталось месяца 3-4 "пакращення"и возможно в этот период возникнет перекос о кот писал Сомик по предложению валюты или нехватки гривны ,когда рынок уйдет ниже 26 и некоторые этого ждут для входа в доллар ,и все же, каждый понимает ,что ближе к августу риск больше и он будет увеличиваться.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 13:57

Удалено
Востаннє редагувалось zzzzzz в Чет 26 кві, 2018 14:04, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 13:59

  Перес де Куэльяр написав: но не будем забывать ,что наступит момент ближе к осени ,когда взлетим очень резко и в короткий промежуток ,тем нагреют на курсе всех, кто расслабился и зазевался ,они же и загонят доллар вверх .Последнее время скучновато наблюдать за ЧР ,думаю осталось месяца 3-4 "пакращення"и возможно в этот период возникнет перекос о кот писал Сомик по предложению валюты или нехватки гривны ,когда рынок уйдет ниже 26 и некоторые этого ждут для входа в доллар ,и все же, каждый понимает ,что ближе к августу риск больше и он будет увеличиваться.


Есть небольшая вероятность что к августу-сентябрю "Петя и К" смогут таки на каких-то условиях выторговать транш от МВФ либо от США. Тогда могут попытаться удержать падение гривны до выборов президента.
Думаю даже что в этом сценарии вся президентская компания Пети будет строится на " нам удалось стабилизировать курс и страну".
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 14:29

Re: Валютный рынок в контексте

  Shram написав:Есть небольшая вероятность что к августу-сентябрю "Петя и К" смогут таки на каких-то условиях выторговать транш от МВФ либо от США. Тогда могут попытаться удержать падение гривны до выборов президента.
Думаю даже что в этом сценарии вся президентская компания Пети будет строится на " нам удалось стабилизировать курс и страну".

Большинству уже давно глубоко побоку курс...а вот получение транша и выполнение непопулярных условий может негативно сказаться на рейтинге .
Человек быстро сходит с ума в толпе, а приходит в себя медленно и в одиночестве
tehno-teplo
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 14:29

Shram Вы думаете Вам сольют $1млрд. по 26 ?ради стабильности? Вот на 28 и начнут сливать ,если дадут транш.А сезонный фактор никто не отменял ,это уже знают от бабушки до студента.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 14:30

  Shram написав:
  Перес де Куэльяр написав: но не будем забывать ,что наступит момент ближе к осени ,когда взлетим очень резко и в короткий промежуток ,тем нагреют на курсе всех, кто расслабился и зазевался ,они же и загонят доллар вверх .Последнее время скучновато наблюдать за ЧР ,думаю осталось месяца 3-4 "пакращення"и возможно в этот период возникнет перекос о кот писал Сомик по предложению валюты или нехватки гривны ,когда рынок уйдет ниже 26 и некоторые этого ждут для входа в доллар ,и все же, каждый понимает ,что ближе к августу риск больше и он будет увеличиваться.


Есть небольшая вероятность что к августу-сентябрю "Петя и К" смогут таки на каких-то условиях выторговать транш от МВФ либо от США. Тогда могут попытаться удержать падение гривны до выборов президента.
Думаю даже что в этом сценарии вся президентская компания Пети будет строится на " нам удалось стабилизировать курс и страну".


1. Не будет. От крепкой гривны больше кушать пересичному не получается. К тому же есть более интересные темы и сценарии.

2. Наличие транша в этом году (что тоже весьма не факт) лишь слегка оттягивает финал и возможно "спилит мушку с револьвера". В структуре внешнего долга ведь не только МВФ и сувереные кредиторы. СДРы в карман не положишь и купонный доход не выплатишь. Стране нужна валюта и много.

Как там у классиков: "Добро пожаловать, Никанор Иванович! Сдавайте валюту."
Money talks, bullshit walks, that is how life goes.
hamster bear
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 14:36

  Перес де Куэльяр написав:Shram Вы думаете Вам сольют $1млрд. по 26 ?ради стабильности? Вот на 28 и начнут сливать ,если дадут транш.А сезонный фактор никто не отменял ,это уже знают от бабушки до студента.


Я заявляю это как сценарий, причем очень маловероятный.
Но не невозможный в принципе.

Ну а кроме слива транша есть ещё куча способов держать курс - опять задрать учетную ставку, выпуск ОВГЗ под очень высокий процент, резать заявки импортеров, ужесточить выдачу валюты на руки и выход её за рубеж и так далее.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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