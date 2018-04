Додано: Чет 26 кві, 2018 14:30

Shram написав: Перес де Куэльяр написав: но не будем забывать ,что наступит момент ближе к осени ,когда взлетим очень резко и в короткий промежуток ,тем нагреют на курсе всех, кто расслабился и зазевался ,они же и загонят доллар вверх .Последнее время скучновато наблюдать за ЧР ,думаю осталось месяца 3-4 "пакращення"и возможно в этот период возникнет перекос о кот писал Сомик по предложению валюты или нехватки гривны ,когда рынок уйдет ниже 26 и некоторые этого ждут для входа в доллар ,и все же, каждый понимает ,что ближе к августу риск больше и он будет увеличиваться. но не будем забывать ,что наступит момент ближе к осени ,когда взлетим очень резко и в короткий промежуток ,тем нагреют на курсе всех, кто расслабился и зазевался ,они же и загонят доллар вверх .Последнее время скучновато наблюдать за ЧР ,думаю осталось месяца 3-4 "пакращення"и возможно в этот период возникнет перекос о кот писал Сомик по предложению валюты или нехватки гривны ,когда рынок уйдет ниже 26 и некоторые этого ждут для входа в доллар ,и все же, каждый понимает ,что ближе к августу риск больше и он будет увеличиваться.



Есть небольшая вероятность что к августу-сентябрю "Петя и К" смогут таки на каких-то условиях выторговать транш от МВФ либо от США. Тогда могут попытаться удержать падение гривны до выборов президента.

Думаю даже что в этом сценарии вся президентская компания Пети будет строится на " нам удалось стабилизировать курс и страну". Есть небольшая вероятность что к августу-сентябрю "Петя и К" смогут таки на каких-то условиях выторговать транш от МВФ либо от США. Тогда могут попытаться удержать падение гривны до выборов президента.Думаю даже что в этом сценарии вся президентская компания Пети будет строится на " нам удалось стабилизировать курс и страну".



1. Не будет. От крепкой гривны больше кушать пересичному не получается. К тому же есть более интересные темы и сценарии.



2. Наличие транша в этом году (что тоже весьма не факт) лишь слегка оттягивает финал и возможно "спилит мушку с револьвера". В структуре внешнего долга ведь не только МВФ и сувереные кредиторы. СДРы в карман не положишь и купонный доход не выплатишь. Стране нужна валюта и много.



Как там у классиков: "Добро пожаловать, Никанор Иванович! Сдавайте валюту." 1. Не будет. От крепкой гривны больше кушать пересичному не получается. К тому же есть более интересные темы и сценарии.2. Наличие транша в этом году (что тоже весьма не факт) лишь слегка оттягивает финал и возможно "спилит мушку с револьвера". В структуре внешнего долга ведь не только МВФ и сувереные кредиторы. СДРы в карман не положишь и купонный доход не выплатишь. Стране нужна валюта и много.Как там у классиков: "Добро пожаловать, Никанор Иванович! Сдавайте валюту."

Money talks, bullshit walks, that is how life goes.