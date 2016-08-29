Согласно результатам исследования Высшей школы экономики (ВШЭ), сейчас, когда Россия выкарабкивается из самой продолжительной за 18-летний период правления Путина рецессии, 4 из 10 российских семей едва могут себе позволить необходимые продукты питания и одежду. Ситуацию усугубляет позиция США, решивших ввести санкции против владельца российского алюминиевого гиганта «Русал». Этот шаг спровоцировал в апреле обвал рубля на 8%, что стало максимальным внутримесячным снижением с 2015 года. Такая динамика валюты чревата разгоном инфляции, которая лишь недавно замедлила бурный рост и снизилась под отметку 4%.
«Люди по-прежнему борются за выживание. Реальные зарплаты пока даже не приблизились к докризисным уровням. Многие официально числятся на какой-либо работе с полной занятостью и при этом параллельно вовлечены в предпринимательскую деятельность, которая может не являться подотчетной или регулируемой властями», — комментирует Лилит Геворгян, экономист IHS Markit.
Многие из 144 млн россиян сейчас полагаются на «серую экономику». По оценкам ВШЭ, почти треть всех заработков в стране генерируется в рамках нерегулируемых государством видов деятельности. В 2017 году 1 из 5 респондентов подыскивал дополнительный источник дохода, что на 17% выше показателя предыдущего года, добавляют эксперты ВШЭ.
hamster bear написав:Как там у классиков: "Добро пожаловать, Никанор Иванович! Сдавайте валюту."
Там в продолжении, тоже актуально идёт))) "вот уже полтора месяца вы сидите здесь, упорно отказываясь сдать оставшуюся у вас валюту, в то время как страна нуждается в ней, а вам она совершенно ни к чему, а вы все-таки упорствуете" /c/ Мастер и Маргарита.
Перес де Куэльяр написав:Shram Вы думаете Вам сольют $1млрд. по 26 ?ради стабильности? Вот на 28 и начнут сливать ,если дадут транш.А сезонный фактор никто не отменял ,это уже знают от бабушки до студента.
Я заявляю это как сценарий, причем очень маловероятный. Но не невозможный в принципе.
Ну а кроме слива транша есть ещё куча способов держать курс - опять задрать учетную ставку, выпуск ОВГЗ под очень высокий процент, резать заявки импортеров, ужесточить выдачу валюты на руки и выход её за рубеж и так далее.
Предложения, конечно, очень интересные. Вот только заканчиваются такие истории весьма грустно.
Перес де Куэльяр написав:Shram Вы думаете Вам сольют $1млрд. по 26 ?ради стабильности? Вот на 28 и начнут сливать ,если дадут транш.А сезонный фактор никто не отменял ,это уже знают от бабушки до студента.
Я заявляю это как сценарий, причем очень маловероятный. Но не невозможный в принципе.
Ну а кроме слива транша есть ещё куча способов держать курс - опять задрать учетную ставку, выпуск ОВГЗ под очень высокий процент, резать заявки импортеров, ужесточить выдачу валюты на руки и выход её за рубеж и так далее.
Согласен ,держать можно как угодно ,уже проходили и разрыв оф. и ЧР 1-1.5грн. спрос то никуда не исчезнет по сезону на последние.
Shram написав:Есть небольшая вероятность что к августу-сентябрю "Петя и К" смогут таки на каких-то условиях выторговать транш от МВФ либо от США. Тогда могут попытаться удержать падение гривны до выборов президента. Думаю даже что в этом сценарии вся президентская компания Пети будет строится на " нам удалось стабилизировать курс и страну".
А может, наоборот. В последнее время разные журналисты, заявляя об имеющемся инсайде, начинают муссировать тему досрочных выборов в ВР в сентябре. Именно потому, что позже, не имея очередного транша МВФ, курс удержать не получится, и придется отпускать гайки. Как результат, курс выстрелит вверх, как пробка из бутылки шампанского.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Перес де Куэльяр написав:Всем добра.Наличный рынок доллара говорит, что нет спроса на валюту,нет веры пока в рост и по видимому нехватка гривны у населения и бизнеса.
Всё проще. Сажаем картошку, стоим раком на огородах ... В этой позе курс нас не колышет. 20 соток - гарантия нашей свободы и независимости от всяких колебаний и катаклизьм. Запасёёмся харчем на год, тогда уже и будем баловаться с вашими валютами и курсами.
ЗЫ В июне уже полоть, а потом пошла вишня и уже гнать, гнать и гнать до самой осени ... В перерывах, когда бродит, всякие соления и консервации ... Это нас кормит, а не ваши копеешные выигрыши на курсе ...
Согласно результатам исследования Высшей школы экономики (ВШЭ), сейчас, когда Россия выкарабкивается из самой продолжительной за 18-летний период правления Путина рецессии, 4 из 10 российских семей едва могут себе позволить необходимые продукты питания и одежду. ...
[/url] Статья, в общем-то, больше реклама форекса, но попадаются вот такие интересные сведения.
Именно что реклама, и именно форекса Смотрел недавно данные по Москве Пока будет все хорошо в Москве, никаких революций в Раше не будет
так вот
минимальная ЗП в Москве по специальностям - учитель, врач, нижнее и средне звено - от 1к уе средняя - от 1.75к уе средняя по директорам и руководителям по медицине и образованию - минимальная 2к уе, средняя 3.5 к уе
как было написано - у высоко востребованных врачей и учителей - 15-40к уе т.е. намного превосходит ЗП чиновников
hamster bear написав: СДРы в карман не положишь и купонный доход не выплатишь. Стране нужна валюта и много.
Ты вообще представляешь себе, что такое СДРы? Это как у.е. Для внутренней бухгалтерии МВФ. Когда их тебе выдают, тебя МВФ спрашивает, а в какой вам валюте? В какой хочешь, в такой и бери. Все. Хоть сразу, хоть по частям, хоть вообще оставляй их в резерве на своем счету в МВФ. Какая-то школота закинула им тему, что СДР это не валюта и они до сих пор её мусолят.