Согласно результатам исследования Высшей школы экономики (ВШЭ), сейчас, когда Россия выкарабкивается из самой продолжительной за 18-летний период правления Путина рецессии, 4 из 10 российских семей едва могут себе позволить необходимые продукты питания и одежду. Ситуацию усугубляет позиция США, решивших ввести санкции против владельца российского алюминиевого гиганта «Русал». Этот шаг спровоцировал в апреле обвал рубля на 8%, что стало максимальным внутримесячным снижением с 2015 года. Такая динамика валюты чревата разгоном инфляции, которая лишь недавно замедлила бурный рост и снизилась под отметку 4%.



«Люди по-прежнему борются за выживание. Реальные зарплаты пока даже не приблизились к докризисным уровням. Многие официально числятся на какой-либо работе с полной занятостью и при этом параллельно вовлечены в предпринимательскую деятельность, которая может не являться подотчетной или регулируемой властями», — комментирует Лилит Геворгян, экономист IHS Markit.



Многие из 144 млн россиян сейчас полагаются на «серую экономику». По оценкам ВШЭ, почти треть всех заработков в стране генерируется в рамках нерегулируемых государством видов деятельности. В 2017 году 1 из 5 респондентов подыскивал дополнительный источник дохода, что на 17% выше показателя предыдущего года, добавляют эксперты ВШЭ.