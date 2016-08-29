RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4874487548764877>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 763
1. Нет сбережений в валюте
10%
80
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
56
4. от 50% до 75%
13%
103
5. более 75%
63%
479
Всього голосів : 763
Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 14:39

Интересно:
Согласно результатам исследования Высшей школы экономики (ВШЭ), сейчас, когда Россия выкарабкивается из самой продолжительной за 18-летний период правления Путина рецессии, 4 из 10 российских семей едва могут себе позволить необходимые продукты питания и одежду. Ситуацию усугубляет позиция США, решивших ввести санкции против владельца российского алюминиевого гиганта «Русал». Этот шаг спровоцировал в апреле обвал рубля на 8%, что стало максимальным внутримесячным снижением с 2015 года. Такая динамика валюты чревата разгоном инфляции, которая лишь недавно замедлила бурный рост и снизилась под отметку 4%.

«Люди по-прежнему борются за выживание. Реальные зарплаты пока даже не приблизились к докризисным уровням. Многие официально числятся на какой-либо работе с полной занятостью и при этом параллельно вовлечены в предпринимательскую деятельность, которая может не являться подотчетной или регулируемой властями», — комментирует Лилит Геворгян, экономист IHS Markit.

Многие из 144 млн россиян сейчас полагаются на «серую экономику». По оценкам ВШЭ, почти треть всех заработков в стране генерируется в рамках нерегулируемых государством видов деятельности. В 2017 году 1 из 5 респондентов подыскивал дополнительный источник дохода, что на 17% выше показателя предыдущего года, добавляют эксперты ВШЭ.

http://www.profinance.ru/news/2018/04/26/bmf7-rossiyane-vynuzhdeny-torgovat-na-birzhe-chtoby-vyzhit.html
Статья, в общем-то, больше реклама форекса, но попадаются вот такие интересные сведения.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 9289
З нами з: 31.08.10
Подякував: 2952 раз.
Подякували: 2679 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 14:40

  hamster bear написав:Как там у классиков: "Добро пожаловать, Никанор Иванович! Сдавайте валюту."


Там в продолжении, тоже актуально идёт)))
"вот уже полтора месяца вы сидите здесь, упорно отказываясь сдать оставшуюся у вас валюту, в то время как страна нуждается в ней, а вам она совершенно ни к чему, а вы все-таки упорствуете"
/c/ Мастер и Маргарита.
freeze
4
 
Повідомлень: 7610
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2086 раз.
Подякували: 2873 раз.
 
Профіль
11
1
Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 14:42

  Shram написав:
  Перес де Куэльяр написав:Shram Вы думаете Вам сольют $1млрд. по 26 ?ради стабильности? Вот на 28 и начнут сливать ,если дадут транш.А сезонный фактор никто не отменял ,это уже знают от бабушки до студента.


Я заявляю это как сценарий, причем очень маловероятный.
Но не невозможный в принципе.

Ну а кроме слива транша есть ещё куча способов держать курс - опять задрать учетную ставку, выпуск ОВГЗ под очень высокий процент, резать заявки импортеров, ужесточить выдачу валюты на руки и выход её за рубеж и так далее.

Предложения, конечно, очень интересные. :)
Вот только заканчиваются такие истории весьма грустно. :(
ЛАД
2
 
Повідомлень: 9289
З нами з: 31.08.10
Подякував: 2952 раз.
Подякували: 2679 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 14:43

  Shram написав:
  Перес де Куэльяр написав:Shram Вы думаете Вам сольют $1млрд. по 26 ?ради стабильности? Вот на 28 и начнут сливать ,если дадут транш.А сезонный фактор никто не отменял ,это уже знают от бабушки до студента.


Я заявляю это как сценарий, причем очень маловероятный.
Но не невозможный в принципе.

Ну а кроме слива транша есть ещё куча способов держать курс - опять задрать учетную ставку, выпуск ОВГЗ под очень высокий процент, резать заявки импортеров, ужесточить выдачу валюты на руки и выход её за рубеж и так далее.
Согласен ,держать можно как угодно ,уже проходили и разрыв оф. и ЧР 1-1.5грн. спрос то никуда не исчезнет по сезону на последние.
Перес де Куэльяр
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1173
З нами з: 06.01.17
Подякував: 346 раз.
Подякували: 373 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 14:50

  Shram написав:Есть небольшая вероятность что к августу-сентябрю "Петя и К" смогут таки на каких-то условиях выторговать транш от МВФ либо от США. Тогда могут попытаться удержать падение гривны до выборов президента.
Думаю даже что в этом сценарии вся президентская компания Пети будет строится на " нам удалось стабилизировать курс и страну".


А может, наоборот. В последнее время разные журналисты, заявляя об имеющемся инсайде, начинают муссировать тему досрочных выборов в ВР в сентябре. Именно потому, что позже, не имея очередного транша МВФ, курс удержать не получится, и придется отпускать гайки. Как результат, курс выстрелит вверх, как пробка из бутылки шампанского.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
Повідомлень: 1262
З нами з: 22.02.16
Подякував: 108 раз.
Подякували: 260 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 14:54

Re: Валютный рынок в контексте

https://www.facebook.com/bloombergmarkets/videos/1590146361053683/?notif_id=1524746124177452&notif_t=live_video_share
Спини прямо! - наші судді не вони.
нашим планам океани замалі
zorka
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1944
З нами з: 30.01.09
Подякував: 255 раз.
Подякували: 961 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 14:57

  Перес де Куэльяр написав:Всем добра.Наличный рынок доллара говорит, что нет спроса на валюту,нет веры пока в рост и по видимому нехватка гривны у населения и бизнеса.


Всё проще.
Сажаем картошку, стоим раком на огородах ...
В этой позе курс нас не колышет.
20 соток - гарантия нашей свободы и независимости от всяких колебаний и катаклизьм. Запасёёмся харчем на год, тогда уже и будем баловаться с вашими валютами и курсами.
:lol: :lol: :lol:
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 6289
З нами з: 14.11.11
Подякував: 271 раз.
Подякували: 3014 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 15:02

ЗЫ В июне уже полоть, а потом пошла вишня и уже гнать, гнать и гнать до самой осени ... В перерывах, когда бродит, всякие соления и консервации ... Это нас кормит, а не ваши копеешные выигрыши на курсе ... :?
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 6289
З нами з: 14.11.11
Подякував: 271 раз.
Подякували: 3014 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 15:12

  ЛАД написав:Интересно:
Согласно результатам исследования Высшей школы экономики (ВШЭ), сейчас, когда Россия выкарабкивается из самой продолжительной за 18-летний период правления Путина рецессии, 4 из 10 российских семей едва могут себе позволить необходимые продукты питания и одежду. ...

[/url]
Статья, в общем-то, больше реклама форекса, но попадаются вот такие интересные сведения.


Именно что реклама, и именно форекса
Смотрел недавно данные по Москве
Пока будет все хорошо в Москве, никаких революций в Раше не будет

так вот

минимальная ЗП в Москве по специальностям - учитель, врач, нижнее и средне звено - от 1к уе
средняя - от 1.75к уе
средняя по директорам и руководителям по медицине и образованию - минимальная 2к уе, средняя 3.5 к уе

как было написано - у высоко востребованных врачей и учителей - 15-40к уе
т.е. намного превосходит ЗП чиновников

никто с такими ЗП митинговать не будет
и это пройдет
ЧИА
 
Повідомлень: 318
З нами з: 25.12.16
Подякував: 18 раз.
Подякували: 64 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 15:12

  hamster bear написав: СДРы в карман не положишь и купонный доход не выплатишь. Стране нужна валюта и много.



Ты вообще представляешь себе, что такое СДРы?
Это как у.е. Для внутренней бухгалтерии МВФ.
Когда их тебе выдают, тебя МВФ спрашивает, а в какой вам валюте?
В какой хочешь, в такой и бери. Все. Хоть сразу, хоть по частям, хоть вообще оставляй их в резерве на своем счету в МВФ.
Какая-то школота закинула им тему, что СДР это не валюта и они до сих пор её мусолят. :?
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 6289
З нами з: 14.11.11
Подякував: 271 раз.
Подякували: 3014 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4874487548764877>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: chuk_72, Libo, ЛОБ, ЧИА і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1191, 1192, 1193
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
11929 1259460
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 кві, 2018 21:22
Искатель
Валютный рынок в мире 1 ... 616, 617, 618
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6172 1305693
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 кві, 2018 12:16
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 35984
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (6037)
26.04.2018 16:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.