Додано: Чет 26 кві, 2018 15:48

Libo написав: hamster bear написав: СДРы в карман не положишь и купонный доход не выплатишь. Стране нужна валюта и много.



СДРы в карман не положишь и купонный доход не выплатишь. Стране нужна валюта и много.



Ты вообще представляешь себе, что такое СДРы?

Это как у.е. Для внутренней бухгалтерии МВФ.

Когда их тебе выдают, тебя МВФ спрашивает, а в какой вам валюте?

В какой хочешь, в такой и бери. Все. Хоть сразу, хоть по частям, хоть вообще оставляй их в резерве на своем счету в МВФ.

Ой, расскажите, пожалуйста, секрет, как траншами МВФ интервенции на межбанке делать и бюджетные программы финансировать. Сгораю от любопытства.



Money talks, bullshit walks, that is how life goes.