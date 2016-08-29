Libo написав:

hamster bear написав: СДРы в карман не положишь и купонный доход не выплатишь. Стране нужна валюта и много.



СДРы в карман не положишь и купонный доход не выплатишь. Стране нужна валюта и много.

Ты вообще представляешь себе, что такое СДРы?Это как у.е. Для внутренней бухгалтерии МВФ.Когда их тебе выдают, тебя МВФ спрашивает, а в какой вам валюте?В какой хочешь, в такой и бери. Все. Хоть сразу, хоть по частям, хоть вообще оставляй их в резерве на своем счету в МВФ.Какая-то школота закинула им тему, что СДР это не валюта и они до сих пор её мусолят.