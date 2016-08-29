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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 26 кві, 2018 15:23
ЧИА написав:
как было написано - у высоко востребованных врачей и учителей - 15-40к уе
т.е. намного превосходит ЗП чиновников
Вопрос 1. Надо писать, что 15-40к уе это з/п в год.
А то пишешь после з/п в месяц и может создаться впечатление, что это з/п в месяц.
Вопрос 2. Чем компенсируют отставание несчастные чиновники мы хорошо знаем.
Вопрос 3. Ты считаешь, что 15-40к уе з/п в год
врачей и учителей в Москве это хорошо и достаточно?
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Libo
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Додано: Чет 26 кві, 2018 15:28
Семидесятилетний пациент пришел к сексопатологу с жалобой на половую слабость.
ЧИА написав: Libo написав: ЧИА написав:
как было написано - у высоко востребованных врачей и учителей - 15-40к уе
т.е. намного превосходит ЗП чиновников
Вопрос 1. Надо писать, что 15-40к уе это з/п в год.
А то пишешь после з/п в месяц и может создаться впечатление, что это з/п в месяц.
Вопрос 2. Чем компенсируют отставание несчастные чиновники мы хорошо знаем.
Вопрос 3. Ты считаешь, что 15-40к уе з/п врачей и учителей в Москве это хорошо и достаточно?
будете удивлены - в месяц. сразу видно далекого от реалий человека. никто в Украине, а особенно, в раше, не будет озвучивать ЗП в год. если озвучили - то это - в месяц всегда
- И как часто Вы теперь имеете секс?
- Ну-у... раз в две-три недели.
- Ну что ж, в Вашем возрасте это прекрасно.
- Да, но мой сосед, который куда старше меня говорит что спит с женой каждую ночь.
- И Вы говорите! Кто Вам мешает?
игнор:
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Додано: Чет 26 кві, 2018 15:31
ЧИА написав: Libo написав: ЧИА написав:
как было написано - у высоко востребованных врачей и учителей - 15-40к уе
т.е. намного превосходит ЗП чиновников
Вопрос 1. Надо писать, что 15-40к уе это з/п в год.
А то пишешь после з/п в месяц и может создаться впечатление, что это з/п в месяц.
Вопрос 2. Чем компенсируют отставание несчастные чиновники мы хорошо знаем.
Вопрос 3. Ты считаешь, что 15-40к уе з/п врачей и учителей в Москве это хорошо и достаточно?
будете удивлены - в месяц
Ты не ошибся?
Тут профи.
Тут нужны факты.В какой московской школе и в какой поликлиннике, какой учитель и какой врач получает 40к уе в месяц или поллимона долларов в год?
Мне кажется ты спалися.
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Libo
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Додано: Чет 26 кві, 2018 15:34
ЧИА
Некоторые высококвалифицированные хирурги-кардиологи, онкологи, полостные, получают в Москве такую зарплату в месяц, но тут ключевое слово Некоторые.
Так я вам больше скажу некоторые врачи таких профилей и в Украине получают такие вознаграждения, и тоже в месяц.
Это говорит только об их высочайшей квалификации, но ничего не говорит нам об общей ситуации в медицине.
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freeze
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Додано: Чет 26 кві, 2018 15:37
freeze написав:
об общей ситуации в медицине.
в Москве говорит минимальная, повторю, именно минимальная ЗП по этим специальностям - 1к
и это пройдет
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ЧИА
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Додано: Чет 26 кві, 2018 15:40
freeze написав:ЧИА
Некоторые высококвалифицированные хирурги-кардиологи, онкологи, полостные, получают в Москве такую зарплату в месяц, но тут ключевое слово Некоторые.
Так я вам больше скажу некоторые врачи таких профилей и в Украине получают такие вознаграждения, и тоже в месяц.
Это говорит только об их высочайшей квалификации, но ничего не говорит нам об общей ситуации в медицине.
Добавлю, такие редкие специалисты пару недель работают за границей или лечат зарубежных пациентов у себя по международным расценкам.
А про учителей это просто ватный бред. ТВ Россия 1. Передача Соловьиный помёт.
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Libo
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Додано: Чет 26 кві, 2018 15:48
ЧИА написав: ЛАД написав:
Интересно:
Согласно результатам исследования Высшей школы экономики (ВШЭ), сейчас, когда Россия выкарабкивается из самой продолжительной за 18-летний период правления Путина рецессии, 4 из 10 российских семей едва могут себе позволить необходимые продукты питания и одежду. ...
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Статья, в общем-то, больше реклама форекса, но попадаются вот такие интересные сведения.
Именно что реклама, и именно форекса
Смотрел недавно данные по Москве
Пока будет все хорошо в Москве, никаких революций в Раше не будет
так вот
минимальная ЗП в Москве по специальностям - учитель, врач, нижнее и средне звено - от 1к уе
средняя - от 1.75к уе
средняя по директорам и руководителям по медицине и образованию - минимальная 2к уе, средняя 3.5 к уе
как было написано - у высоко востребованных врачей и учителей - 15-40к уе
т.е. намного превосходит ЗП чиновников
никто с такими ЗП митинговать не будет
15-40к у.е. цифра сомнительная. Остальное согласен. В Питере немного ниже.
Э... О революции и митингах в Москве и Питере по этому поводу даже не думал.
Я так, для объективности, Москва и Питер всё же не вся Россия, хотя опять же согласен с Вами - "Пока будет все хорошо в Москве, никаких революций в Раше не будет".
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ЛАД
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Додано: Чет 26 кві, 2018 15:48
ЗЫ Я тут приводил данные из моего достаточно благополучного каунти в Америке.
Медийная з/п учителя школы $80 тыщ в год.
Медийная з/п опытного врача под $400 тыщ.
По другим каунти з/п врача начинаются от $200 тыщ, учителей от $50 тыщ.
Не забывайте, что в США врачом стают к 40 годам. До этого учатся и в помастерьях у врача.
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Libo
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Додано: Чет 26 кві, 2018 15:48
Libo написав: hamster bear написав:
СДРы в карман не положишь и купонный доход не выплатишь. Стране нужна валюта и много.
Ты вообще представляешь себе, что такое СДРы?
Это как у.е. Для внутренней бухгалтерии МВФ.
Когда их тебе выдают, тебя МВФ спрашивает, а в какой вам валюте?
В какой хочешь, в такой и бери. Все. Хоть сразу, хоть по частям, хоть вообще оставляй их в резерве на своем счету в МВФ.
Какая-то школота закинула им тему, что СДР это не валюта и они до сих пор её мусолят.
Ой, расскажите, пожалуйста, секрет, как траншами МВФ интервенции на межбанке делать и бюджетные программы финансировать. Сгораю от любопытства.
П.С. Вы, как старый графоман с претензией на стиль и слог, могли бы расширить границы возможного применения "СДР" в контексе моего комментария. Или все-таки латентный формалист?
Money talks, bullshit walks, that is how life goes.
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Додано: Чет 26 кві, 2018 15:56
А тем временем гагарина, видимо, завалили долларом - 25,95/26,07.
Более узко по городу 26,01/26,07.
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