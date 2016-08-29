Додано: Чет 26 кві, 2018 16:10

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, упавший в среду относительно доллара на 9,32 коп., на торгах четверга укрепился на 4,05 коп., оказавшись на уровне 26,2300 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 26 апреля с уровней предыдущего закрытия 26,240/26,265 UAH/USD «виртуально», без сделок.



Около 10.10 начались реальные сделки, сопровождаясь снижением курса «американца» до 26,23/26,26, а спустя 25 минут, замедлив темп коррекции, доллар консолидировался на уровне 26,24/26,26 UAH/USD.

С 10.47 СКВ возобновила путь вниз, подешевев до 26,23/26,25, а через 20 минут оказалась уже на отметке 26,21/26,23 UAH/USD, не покидая ее до 14.55 Киева.

Не исключено, что «заморозка» цены «американца» на этой цифре произошла не без участия регулятора, «анонимно» выкупившим долларовые «излишки» по технологии Matching. В контексте анонсированного ранее намерения НБУ ежедневно пополнять свои резервы с межбанка на $10,0 млн., присутствие Институтской 26-го на торгах вполне реально.



С 14.55 на пустеющем межбанке мелкие единичные продажи возобновили поэтапную коррекцию «американца», затянувшуюся до самого финиша сессии.



На цифре 26,18/26,21 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в этот четверг.



Большинство сделок на межбанке 26 апреля, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,2300 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,55% с 28,0672 UAH/USD до 26,2300 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 26 апреля overnight котировалась банками по 15,25/16,50% годовых (с 12.00 Киева - 15,25/16,25% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 26 апреля, сменив «бычий» тренд на «медвежий», потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, к четвергу заметно вырос приток экспортной выручки из-за рубежа, обязательная часть которой (50%) продавалась на межбанке, формируя преобладание предложения.



Во-вторых, судя по всему, получив от Минфина несколько миллиардов гривен в рамках погашения трехмесячных ОВГЗ, нерезиденты большей частью «воздержались» от конвертации их части в СКВ для репатриацию на родину, создавая дополнительный «перекос» рынка в сторону оферов доллара.



В-третьих, в коррекции доллара 26-го сыграл свою роль психологический фактор – захватившие с открытия межбанк «зеленые медведи» стимулировали продажи участниками, опасавшимися дальнейшей коррекции курса и потерь по этой причине и прекратившими «придерживать» доллар.



В-четвертых, динамика средневзвешенного курса доллара (25-го он вырос на 9,32 коп., а в четверг просел на 4,05 коп.), сопровождаясь выросшей ликвидностью торгов, дает основание считать последнюю коррекцию СКВ следствием фиксации прибыли. Игроки продавали приобретенную еще во вторник валюту по более высокой, чем 24-го, цене.



Предполагаемая выше «заморозка» гривневых средств «варягами» без движения отчасти подтверждается ростом остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 43 581,0 млн. грн. к отметке 46 560,6 млн. грн. Возможно, в этом «привесе» часть компенсации НДС нашему агросектору.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 26 апреля повысились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, вырос приток экспортной выручки из-за рубежа, часть которой продавалась на межбанке.



Во-вторых, «бычий» тренд рынка «американца» сменился «медвежьим», что, как известно, сопровождается ростом ликвидности.



В-третьих, рынок безналичной СКВ стал более сбалансированным, умерив курсовую динамику (если 25-го доллар вырос на 9,32 коп., нынче его коррекция составила 4,05 коп.)



Дата: 26 апреля 2018 г. 17.22



Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:



$ - 26,00/26,08 UAH/USD (с утра – 26,00-02/26,08-10 UAH/USD, к полудню - 26,00/26,05-07 UAH/USD)

€ – 31,95/32,20 UAH/EUR (с утра – 32,00/32,25 UAH/EUR, к полудню - 32,00/32,22 UAH/EUR)

RUB – 0,410/0,425 UAH/RUB (с утра - 0,410/0,425 UAH/RUB, к полудню - 0,410/0,425 UAH/RUB)



Рынок наличных Днепра начал торги четверга в условиях относительного равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.

Ближе к полудню дилеры сохранили баланс ценой незначительного снижения котировок.



Около 12.01 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены наличной пары доллар-гривня, немного понизились с уровней открытия, реагируя на «зеленых мишек» межбанка: 26,00/26,05-07 UAH/USD, евро – 32,00/32,22 UAH/EUR, рубль 0,410/0,425 UAH/RUB, сопровождаясь равновесной торговлей и оборотов на «среднем» уровне.



После обеда на рынке Днепра сохранилось равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня. Для этого дилерам пришлось немного понизить полуденные цены в парах доллар-гривня и евро-гривня.



Эта ревизия котировок сохранила сложившееся равновесие, которое и обеспечило приличную итоговую ликвидность. Последняя, заслужив от оптовиков Днепра «твердую четверку», констатировала повторение показателей предыдущей сессии.



Дата: 26 апреля 2018 г. на 18.22

Рынок наличных Киева



Опт и мелкий опт («неформал»)



$ 26,00/26,05 UAH/USD (с утра 26,05/26,14 UAH/USD, к полудню 26,03/26,08 UAH/USD)

€ 31,95/32,02 UAH/EUR (с утра 31,90/32,10 UAH/EUR, к полудню 31,95/32,10 UAH/EUR)



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 26 апреля стартовали в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.



До полудня столичный рынок пребывал в состоянии равновесной торговли, баланс которой поддерживался незначительным дисконтированием цен в паре доллар-гривня, сообразно настроениям на валютном межбанке.



На 11.50 столичные валютчики-оптовики рапортовали о снижении действующих цен пары доллар-гривня (26,03/26,08 UAH/USD, евро – 31,95/32,10 UAH/EUR), сопровождаемом равновесием покупок и продаж. Откат стал следствием «медвежьих» настроения на валютном межбанке.



После обеда, на киевском рынке действующие цены сохранили нисходящую тенденцию в рамках выравнивания местного рынка и «ответа» на коррекцию безналичного «американца» на межбанке.



Киевлянам удалось сохранить итоговый баланс спрос/предложение, который в меру своих сил обеспечил некоторый прогресс на участке ликвидности – обороты заслужив «четверку с минусом», немного улучшили показатели предыдущей сессии.



Дата: 26 апреля 2018 г.



17.16 рынок Запорожья, опт:



$ - 26,02/26,07 UAH/USD (с утра - 26,05/26,10 UAH/USD, к полудню - 26,03/26,07 UAH/USD)

€ – 31,90/32,10 UAH/EUR (с утра – 31,90/32,10 UAH/EUR, к полудню - 31,90/32,10 UAH/EUR)

RUB – 0,413/0,420 UAH/RUB (с утра - 0,416/0,425 UAH/RUB, к полудню 0,416/0,423 UAH/RUB).



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в условиях

преобладания оптового (от $20,0 тыс.) клиентского «приноса» в паре доллар – гривня.



В период до полудня настроение на рынке города не менялось – запорожцы констатировали доминирование оптового «приноса», создававшего риски обострения гривнедефицита.



По состоянию на 12.15 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении доминирования оптового клиентского предложения СКВ, которое понизило действующие цены до уровней: 26,03/26,07 UAH/USD, евро - 31,90/32,10 UAH/EUR, рубль 0,416/0,423 UAH/RUB.



После обеда, с 14.00 на рынке Запорожья появились клиентские покупки, выровнявшие рынок в баланс, которым и финишировала сессия 26 апреля.

По итогам дня обороты, заслужив «твердую четверку», констатировали символическое снижение показателей предыдущей сессии.



Дата: 26 апреля 2018 г. на 17.00

Рынок Харькова, неформальный опт



$ - 25,96/26,10 UAH/USD (с утра - 26,01/26,15 UAH/USD, к полудню - 26,01/26,15 UAH/USD)

€ – 31,73/32,19 UAH/EUR (с утра – 31,73/32,17 UAH/EUR, к полудню - 31,80/32,19 UAH/EUR)

RUB 0,411/0,419 UAH/RUB (с утра - 0,414/0,422 UAH/RUB, к полудню - 0,412/0,422 UAH/RUB)



US

