Средняя зарплата врачей в Москве достигла 135 тысяч рублей
21.03.2018
Средняя зарплата московских врачей в этом году достигла 135 тысяч рублей, сообщил на пресс-конференции заммэра столицы по вопросам социального развития Леонид Печатников.
Он подчеркнул, что в этом показателе не учитываются зарплаты главных врачей и другого управленческого персонала городской системы здравоохранения, зарплата которого может быть значительно выше. "135 тысяч - это только врачи. Но и врачи у нас бывают разные, есть, например, хирурги и реаниматологи, у которых зарплата доходит и до 500 тысяч рублей. Есть очень востребованные врачи общей практики с зарплатой в 200 тысяч рублей. У других может быть меньше. Но меньше 67 тысяч в Москве не получает ни один врач, работающий на полную ставку, - за этим мы пристально следим", - заявил Печатников.
Некоторые высококвалифицированные хирурги-кардиологи, онкологи, полостные, получают в Москве такую зарплату в месяц, но тут ключевое слово Некоторые. Так я вам больше скажу некоторые врачи таких профилей и в Украине получают такие вознаграждения, и тоже в месяц. Это говорит только об их высочайшей квалификации, но ничего не говорит нам об общей ситуации в медицине.
Добавлю, такие редкие специалисты пару недель работают за границей или лечат зарубежных пациентов у себя по международным расценкам.
А про учителей это просто ватный бред. ТВ Россия 1. Передача Соловьиный помёт.
hamster bear написав:............ Ой, расскажите, пожалуйста, секрет, как траншами МВФ интервенции на межбанке делать и бюджетные программы финансировать. Сгораю от любопытства. .....
Насколько я понимаю, поменять СДР на доллары/евро вполне можно, а вот интервенции на межбанке делать и бюджетные программы финансировать, действительно не выйдет - не для того дают. Гарантировать, что моё понимание абсолютно верное, не могу. Может, кто-то более осведомлённый напишет точнее/подробнее?
Libo
$2 тыщи или 0,5 кв. м жилья в месяц для Москвы и московских цен это много или хотя бы достаточно?
Возможно, и не много, но, думаю, достаточно (особенно, при наличии жилья, кот. почти у всех врачей есть).
Курс гривны на межбанковском валютном рынке, упавший в среду относительно доллара на 9,32 коп., на торгах четверга укрепился на 4,05 коп., оказавшись на уровне 26,2300 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 26 апреля с уровней предыдущего закрытия 26,240/26,265 UAH/USD «виртуально», без сделок.
Около 10.10 начались реальные сделки, сопровождаясь снижением курса «американца» до 26,23/26,26, а спустя 25 минут, замедлив темп коррекции, доллар консолидировался на уровне 26,24/26,26 UAH/USD. С 10.47 СКВ возобновила путь вниз, подешевев до 26,23/26,25, а через 20 минут оказалась уже на отметке 26,21/26,23 UAH/USD, не покидая ее до 14.55 Киева. Не исключено, что «заморозка» цены «американца» на этой цифре произошла не без участия регулятора, «анонимно» выкупившим долларовые «излишки» по технологии Matching. В контексте анонсированного ранее намерения НБУ ежедневно пополнять свои резервы с межбанка на $10,0 млн., присутствие Институтской 26-го на торгах вполне реально.
С 14.55 на пустеющем межбанке мелкие единичные продажи возобновили поэтапную коррекцию «американца», затянувшуюся до самого финиша сессии.
На цифре 26,18/26,21 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в этот четверг.
Большинство сделок на межбанке 26 апреля, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,2300 UAH/USD.
С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,55% с 28,0672 UAH/USD до 26,2300 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.
На Depo рынке 26 апреля overnight котировалась банками по 15,25/16,50% годовых (с 12.00 Киева - 15,25/16,25% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.
Безналичный доллар на торгах 26 апреля, сменив «бычий» тренд на «медвежий», потерял в цене по следующим причинам.
Во-первых, к четвергу заметно вырос приток экспортной выручки из-за рубежа, обязательная часть которой (50%) продавалась на межбанке, формируя преобладание предложения.
Во-вторых, судя по всему, получив от Минфина несколько миллиардов гривен в рамках погашения трехмесячных ОВГЗ, нерезиденты большей частью «воздержались» от конвертации их части в СКВ для репатриацию на родину, создавая дополнительный «перекос» рынка в сторону оферов доллара.
В-третьих, в коррекции доллара 26-го сыграл свою роль психологический фактор – захватившие с открытия межбанк «зеленые медведи» стимулировали продажи участниками, опасавшимися дальнейшей коррекции курса и потерь по этой причине и прекратившими «придерживать» доллар.
В-четвертых, динамика средневзвешенного курса доллара (25-го он вырос на 9,32 коп., а в четверг просел на 4,05 коп.), сопровождаясь выросшей ликвидностью торгов, дает основание считать последнюю коррекцию СКВ следствием фиксации прибыли. Игроки продавали приобретенную еще во вторник валюту по более высокой, чем 24-го, цене.
Предполагаемая выше «заморозка» гривневых средств «варягами» без движения отчасти подтверждается ростом остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 43 581,0 млн. грн. к отметке 46 560,6 млн. грн. Возможно, в этом «привесе» часть компенсации НДС нашему агросектору.
Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 26 апреля повысились, имея для этого следующие основания.
Во-первых, вырос приток экспортной выручки из-за рубежа, часть которой продавалась на межбанке.
Во-вторых, «бычий» тренд рынка «американца» сменился «медвежьим», что, как известно, сопровождается ростом ликвидности.
В-третьих, рынок безналичной СКВ стал более сбалансированным, умерив курсовую динамику (если 25-го доллар вырос на 9,32 коп., нынче его коррекция составила 4,05 коп.)
Дата: 26 апреля 2018 г. 17.22
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 26,00/26,08 UAH/USD (с утра – 26,00-02/26,08-10 UAH/USD, к полудню - 26,00/26,05-07 UAH/USD) € – 31,95/32,20 UAH/EUR (с утра – 32,00/32,25 UAH/EUR, к полудню - 32,00/32,22 UAH/EUR) RUB – 0,410/0,425 UAH/RUB (с утра - 0,410/0,425 UAH/RUB, к полудню - 0,410/0,425 UAH/RUB)
Рынок наличных Днепра начал торги четверга в условиях относительного равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня. Ближе к полудню дилеры сохранили баланс ценой незначительного снижения котировок.
Около 12.01 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены наличной пары доллар-гривня, немного понизились с уровней открытия, реагируя на «зеленых мишек» межбанка: 26,00/26,05-07 UAH/USD, евро – 32,00/32,22 UAH/EUR, рубль 0,410/0,425 UAH/RUB, сопровождаясь равновесной торговлей и оборотов на «среднем» уровне.
После обеда на рынке Днепра сохранилось равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня. Для этого дилерам пришлось немного понизить полуденные цены в парах доллар-гривня и евро-гривня.
Эта ревизия котировок сохранила сложившееся равновесие, которое и обеспечило приличную итоговую ликвидность. Последняя, заслужив от оптовиков Днепра «твердую четверку», констатировала повторение показателей предыдущей сессии.
Дата: 26 апреля 2018 г. на 18.22 Рынок наличных Киева
Опт и мелкий опт («неформал»)
$ 26,00/26,05 UAH/USD (с утра 26,05/26,14 UAH/USD, к полудню 26,03/26,08 UAH/USD) € 31,95/32,02 UAH/EUR (с утра 31,90/32,10 UAH/EUR, к полудню 31,95/32,10 UAH/EUR)
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 26 апреля стартовали в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.
До полудня столичный рынок пребывал в состоянии равновесной торговли, баланс которой поддерживался незначительным дисконтированием цен в паре доллар-гривня, сообразно настроениям на валютном межбанке.
На 11.50 столичные валютчики-оптовики рапортовали о снижении действующих цен пары доллар-гривня (26,03/26,08 UAH/USD, евро – 31,95/32,10 UAH/EUR), сопровождаемом равновесием покупок и продаж. Откат стал следствием «медвежьих» настроения на валютном межбанке.
После обеда, на киевском рынке действующие цены сохранили нисходящую тенденцию в рамках выравнивания местного рынка и «ответа» на коррекцию безналичного «американца» на межбанке.
Киевлянам удалось сохранить итоговый баланс спрос/предложение, который в меру своих сил обеспечил некоторый прогресс на участке ликвидности – обороты заслужив «четверку с минусом», немного улучшили показатели предыдущей сессии.
Дата: 26 апреля 2018 г.
17.16 рынок Запорожья, опт:
$ - 26,02/26,07 UAH/USD (с утра - 26,05/26,10 UAH/USD, к полудню - 26,03/26,07 UAH/USD) € – 31,90/32,10 UAH/EUR (с утра – 31,90/32,10 UAH/EUR, к полудню - 31,90/32,10 UAH/EUR) RUB – 0,413/0,420 UAH/RUB (с утра - 0,416/0,425 UAH/RUB, к полудню 0,416/0,423 UAH/RUB).
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в условиях преобладания оптового (от $20,0 тыс.) клиентского «приноса» в паре доллар – гривня.
В период до полудня настроение на рынке города не менялось – запорожцы констатировали доминирование оптового «приноса», создававшего риски обострения гривнедефицита.
По состоянию на 12.15 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении доминирования оптового клиентского предложения СКВ, которое понизило действующие цены до уровней: 26,03/26,07 UAH/USD, евро - 31,90/32,10 UAH/EUR, рубль 0,416/0,423 UAH/RUB.
После обеда, с 14.00 на рынке Запорожья появились клиентские покупки, выровнявшие рынок в баланс, которым и финишировала сессия 26 апреля. По итогам дня обороты, заслужив «твердую четверку», констатировали символическое снижение показателей предыдущей сессии.
Дата: 26 апреля 2018 г. на 17.00 Рынок Харькова, неформальный опт
$ - 25,96/26,10 UAH/USD (с утра - 26,01/26,15 UAH/USD, к полудню - 26,01/26,15 UAH/USD) € – 31,73/32,19 UAH/EUR (с утра – 31,73/32,17 UAH/EUR, к полудню - 31,80/32,19 UAH/EUR) RUB 0,411/0,419 UAH/RUB (с утра - 0,414/0,422 UAH/RUB, к полудню - 0,412/0,422 UAH/RUB)
hamster bear написав: Ой, расскажите, пожалуйста, секрет, как траншами МВФ интервенции на межбанке делать и бюджетные программы финансировать. Сгораю от любопытства.
П.С. Вы, как старый графоман с претензией на стиль и слог, могли бы расширить границы возможного применения "СДР" в контексе моего комментария. Или все-таки латентный формалист?
1. Траншами МВФ интервенции на межбанке делать без проблем. МВФ следит только следит за объемом ЗВР. У тебя в кармане сотка. Жена утром дала еще одну сотку. В кармане у тебя две сотки. Вынув их из кармана, ты уже не видишь, где какая. Они уже потеряли свою индивидуальность. Их у тебя 200. Они уже твои. Тебе жена приказывает не пропивать все деньги и купить по дороге домой молока. Она вечером только посмотрит насколько косят твои глаза и проверит молоко. Это для нее самое главное. Если всё ок, перед сном даст. Также и МВФ. В конце года ему только дыхни и покажи свою торбу. А транши, оказавштеся в кармане НБУ, его уже не волнуют.
На финансирование бюджетных программ деньги МВФ тратить нельзя. Только по специальному целевому назначению и соглашению, в виде исключения. На финансирование дефицита бюджета по согласованию с МВФ дает Всемирный банк, а также суверенные доноры.
2. Латентный формалист и финансист. Поэт. Философ. Диверсант.
hamster bear написав: Ой, расскажите, пожалуйста, секрет, как траншами МВФ интервенции на межбанке делать и бюджетные программы финансировать. Сгораю от любопытства.
П.С. Вы, как старый графоман с претензией на стиль и слог, могли бы расширить границы возможного применения "СДР" в контексе моего комментария. Или все-таки латентный формалист?
1. Траншами МВФ интервенции на межбанке делать без проблем. МВФ следит только следит за объемом ЗВР. У тебя в кармане сотка. Жена утром дала еще одну сотку. В кармане у тебя две сотки. Вынув их из кармана, ты уже не видишь, где какая. Они уже потеряли свою индивидуальность. Их у тебя 200. Они уже твои. Тебе жена приказывает не пропивать все деньги и купить по дороге домой молока. Она вечером только посмотрит насколько косят твои глаза и проверит молоко. Это для нее самое главное. Если всё ок, перед сном даст. Также и МВФ. В конце года ему только дыхни и покажи свою торбу. А транши, оказавштеся в кармане НБУ, его уже не волнуют.
На финансирование бюджетных программ деньги МВФ тратить нельзя. Только по специальному целевому назначению и соглашению, в виде исключения. На финансирование дефицита бюджета по согласованию с МВФ дает Всемирный банк, а также суверенные доноры. ......
Противоречиво. Если, как Вы излагаете, можно на транши МВФ делать интервенции, то по той же логике можно финансировать и дефицит бюджета.
ЛАД написав:Евро на выступлении Драге колбасит хорошо. Подскок был до 1,2210, на момент упали до 1,2134 и пока продолжаем падать.
М.Драги повторил, что ЦБ еврозоны продолжит программу количественного смягчения (QE) до тех пор, пока не убедится в устойчивом восстановлении инфляции. ЕЦБ не будет поднимать ключевые ставки еще долгое время после завершения QE, сказал он, лишив надежд адептов евро на "техническое" (посредством повышения ставок) укрепление евро.
ЛАД написав:Противоречиво. Если, как Вы излагаете, можно на транши МВФ делать интервенции, то по той же логике можно финансировать и дефицит бюджета.
Интервенции это НБУ - поддержание курсовой стабильности, а дефицит бюджета это кабинет министров - жизнь государства по средствам. НБУ не может лезть в бюджет, а кабмин не может лезть в ЗВР. Они два партнера. Могут сотрудничать, но табачок врозь.
FairyPrince написав:Невже розворот? Плавно потихеньку повземо вверх. Цікавий сценарій цього року, падати почали на місяць раніше ніж торік, не давши злити гривню (більшість думала що ще виростемо) і тепер рости почнемо швидше, а більшість буде думати що до літа ще маємо впасти і не встигне гарно зайти в бакс
А через неделю будешь пИсать,что вовремя слился и какой Я был молодец
Коли я таке писав? Я лише ділюсь роздумами по ринку, а ось ти язвиш і пишеш нісенітниці з яких мало толку.
Ну что,прЫнц. И недели не прошло Вам корону в каком виде подать,с чем желаете откушать