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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 26 кві, 2018 16:45
hamster bear написав:
Ой, расскажите, пожалуйста, секрет, как траншами МВФ интервенции на межбанке делать и бюджетные программы финансировать. Сгораю от любопытства.
Вот здесь, например, наоборот пишут "Нацбанк нашел способ обойтись без МВФ"
.
Вот только мне кажется, такими декларациями только хуже можно сделать...
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Додано: Чет 26 кві, 2018 17:04
Портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) нерезидентов 26 апреля уменьшился на 1,67 млрд грн (на 12%) до 11,88 млрд грн, тогда как днем ранее он составлял 13,55 млрд грн.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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