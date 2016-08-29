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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4876487748784879

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 763
1. Нет сбережений в валюте
10%
80
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
56
4. от 50% до 75%
13%
103
5. более 75%
63%
479
Всього голосів : 763
Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 16:45

  hamster bear написав:Ой, расскажите, пожалуйста, секрет, как траншами МВФ интервенции на межбанке делать и бюджетные программы финансировать. Сгораю от любопытства.


Вот здесь, например, наоборот пишут "Нацбанк нашел способ обойтись без МВФ".
Вот только мне кажется, такими декларациями только хуже можно сделать...
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 17:04

Портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) нерезидентов 26 апреля уменьшился на 1,67 млрд грн (на 12%) до 11,88 млрд грн, тогда как днем ранее он составлял 13,55 млрд грн.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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  #<1 ... 4876487748784879
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