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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4876487748784879

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 763
1. Нет сбережений в валюте
10%
80
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
56
4. от 50% до 75%
13%
103
5. более 75%
63%
479
Всього голосів : 763
Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 17:04

Портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) нерезидентов 26 апреля уменьшился на 1,67 млрд грн (на 12%) до 11,88 млрд грн, тогда как днем ранее он составлял 13,55 млрд грн.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 17:28

  ЛАД написав:Евро на выступлении Драге колбасит хорошо. Подскок был до 1,2210, на момент упали до 1,2134 и пока продолжаем падать.

Классические валютные войны. Евро очень хорошо себя ведет, в смысле прогнозируемо.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 17:30

  Yuri_T написав:
Портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) нерезидентов 26 апреля уменьшился на 1,67 млрд грн (на 12%) до 11,88 млрд грн, тогда как днем ранее он составлял 13,55 млрд грн.

Тикают? Это кстати также хорошо объясняет рост процентов по ОВГЗ последних размещений.

Куда инвесторы бегут? Где есть еще такие высокие возможности для заработка?
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 17:33

  Искатель написав:
  hamster bear написав:Ой, расскажите, пожалуйста, секрет, как траншами МВФ интервенции на межбанке делать и бюджетные программы финансировать. Сгораю от любопытства.


Вот здесь, например, наоборот пишут "Нацбанк нашел способ обойтись без МВФ".
Вот только мне кажется, такими декларациями только хуже можно сделать...

Почему?

Тем временем евро уже 1,2102.
Золото тоже подешевело, а вот нефть падать не особо хочет. :(
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 17:58

  Yuri_T написав:
Портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) нерезидентов 26 апреля уменьшился на 1,67 млрд грн (на 12%) до 11,88 млрд грн, тогда как днем ранее он составлял 13,55 млрд грн.



А за 8 дней портфель нерезов похудел на 2,3 млрд.грн с максимальных значений 14,19 млрд
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 18:05

zzzzzz
спекулятив откупается.
минус $90 млн., не критично и вряд ли говорит про смену тренда.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 18:11

  Yuri_T написав:zzzzzz
спекулятив откупается.
минус $90 млн., не критично и вряд ли говорит про смену тренда.



В плане заработка это были самые доходные вложения в ОВГЗ, размещение этих ОВГЗ проходили 23 , 30 января и 6 февраля , всего было продано ОВГЗ на 4,3 млрд этого выпуска.Курс на межбанке был максимальный как-раз 23 января
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 18:15

zzzzzz
мы ведь потом, задним умом, приблизительно догадывались, для кого сделали тот задёрг.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 18:22

  Yuri_T написав:zzzzzz
мы ведь потом, задним умом, приблизительно догадывались, для кого сделали тот задёрг.


Если анализировать изменение в портфеле нерезов то 23 января было мало продано , всего 100 млн
а вот через неделю пошла волна
31.01 - +2,6 млрд
01.02 - +1 млрд
( хотя валюту они могли продать как раз на самом пике 23-30 января

Следующий всплеск был 8 февраля +2,8 млрд и 9 +0,1 млрд
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 18:27

  Yuri_T написав:zzzzzz
спекулятив откупается.
минус $90 млн., не критично и вряд ли говорит про смену тренда.



Госдолг Украины за 2017 год вырос на 7,5% - до $76,3 млрд в эквиваленте, и на 11% - до 2,1 трлн - в гривневом эквиваленте, что составляет около 72% ВВП. По данным Минфина, объем выплат Украины по госдолгу составит более 3 трлн грн в период до 2045 года.
Люди рідко бачать те, що є насправді, а не те, що їм здається. Вони бачать тільки те, що ми дозволяємо їм побачити... "НБУ" :shock:
w_bufett
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