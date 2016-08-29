Портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) нерезидентов 26 апреля уменьшился на 1,67 млрд грн (на 12%) до 11,88 млрд грн, тогда как днем ранее он составлял 13,55 млрд грн.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 26 кві, 2018 17:04
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Чет 26 кві, 2018 17:28
Классические валютные войны. Евро очень хорошо себя ведет, в смысле прогнозируемо.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
Додано: Чет 26 кві, 2018 17:30
Тикают? Это кстати также хорошо объясняет рост процентов по ОВГЗ последних размещений.
Куда инвесторы бегут? Где есть еще такие высокие возможности для заработка?
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
Додано: Чет 26 кві, 2018 17:33
Почему?
Тем временем евро уже 1,2102.
Золото тоже подешевело, а вот нефть падать не особо хочет.
Додано: Чет 26 кві, 2018 17:58
А за 8 дней портфель нерезов похудел на 2,3 млрд.грн с максимальных значений 14,19 млрд
Живите своим умом!
Додано: Чет 26 кві, 2018 18:05
zzzzzz
спекулятив откупается.
минус $90 млн., не критично и вряд ли говорит про смену тренда.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Чет 26 кві, 2018 18:11
В плане заработка это были самые доходные вложения в ОВГЗ, размещение этих ОВГЗ проходили 23 , 30 января и 6 февраля , всего было продано ОВГЗ на 4,3 млрд этого выпуска.Курс на межбанке был максимальный как-раз 23 января
Живите своим умом!
Додано: Чет 26 кві, 2018 18:15
zzzzzz
мы ведь потом, задним умом, приблизительно догадывались, для кого сделали тот задёрг.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Чет 26 кві, 2018 18:22
Если анализировать изменение в портфеле нерезов то 23 января было мало продано , всего 100 млн
а вот через неделю пошла волна
31.01 - +2,6 млрд
01.02 - +1 млрд
( хотя валюту они могли продать как раз на самом пике 23-30 января
Следующий всплеск был 8 февраля +2,8 млрд и 9 +0,1 млрд
Живите своим умом!
Додано: Чет 26 кві, 2018 18:27
Госдолг Украины за 2017 год вырос на 7,5% - до $76,3 млрд в эквиваленте, и на 11% - до 2,1 трлн - в гривневом эквиваленте, что составляет около 72% ВВП. По данным Минфина, объем выплат Украины по госдолгу составит более 3 трлн грн в период до 2045 года.
Люди рідко бачать те, що є насправді, а не те, що їм здається. Вони бачать тільки те, що ми дозволяємо їм побачити... "НБУ" :shock:
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