Додано: Чет 26 кві, 2018 19:27

Вечерний обзор. Кстати, вечера по-прежнему не торопятся баловать нас добротой.



Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ, упавший в среду относительно доллара на 9,32 коп., на торгах четверга укрепился на 4,05 коп., оказавшись на уровне 26,2300 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА стартовала 26 апреля с уровней предыдущего закрытия 26,240/26,265 UAH/USD «виртуально», без сделок.



Около 10.10 начались реальные сделки, сопровождаясь снижением курса «американца» до 26,23/26,26, а спустя 25 минут, замедлив темп коррекции, доллар консолидировался на уровне 26,24/26,26 UAH/USD.

С 10.47 СКВ возобновила путь вниз, подешевев до 26,23/26,25, а через 20 минут оказалась уже на отметке 26,21/26,23 UAH/USD, не покидая ее до 14.55 Киева.

Не исключено, что «заморозка» цены «американца» на этой цифре произошла не без участия регулятора, «анонимно» выкупившим долларовые «излишки» по технологии Matching. В контексте анонсированного ранее намерения НБУ ежедневно пополнять свои резервы с межбанка на $10,0 млн., присутствие Институтской 26-го на торгах вполне реально.



С 14.55 на пустеющем МЕЖБАНКЕ мелкие единичные продажи возобновили поэтапную коррекцию «американца», затянувшуюся до самого финиша сессии.



На цифре 26,18/26,21 UAH/USD финишировала сессия ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА в этот четверг.



Большинство сделок на межбанке 26 апреля, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,2300 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на МЕЖБАНКЕ повысился на 6,55% с 28,0672 UAH/USD до 26,2300 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на МЕЖБАНКЕ снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 26 апреля overnight котировалась банками по 15,25/16,50% годовых (с 12.00 Киева - 15,25/16,25% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 26 апреля, сменив «бычий» тренд на «медвежий», потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, к четвергу заметно вырос приток экспортной выручки из-за рубежа, обязательная часть которой (50%) продавалась на межбанке, формируя преобладание предложения.



Во-вторых, судя по всему, получив от Минфина несколько миллиардов гривен в рамках погашения трехмесячных ОВГЗ, нерезиденты большей частью «воздержались» от конвертации их части в СКВ для репатриацию на родину, создавая дополнительный «перекос» рынка в сторону оферов доллара.



В-третьих, в коррекции доллара 26-го сыграл свою роль психологический фактор – захватившие с открытия межбанк «зеленые медведи» стимулировали продажи участниками, опасавшимися дальнейшей коррекции курса и потерь по этой причине и прекратившими «придерживать» доллар, который, кстати, отказывались покупать, экономя гривню для платежей в Казну, сроки которых истекают в пятницу.



В-четвертых, динамика средневзвешенного курса доллара (25-го он вырос на 9,32 коп., а в четверг просел на 4,05 коп.), сопровождаясь выросшей ликвидностью торгов, дает основание считать последнюю коррекцию СКВ следствием фиксации прибыли. Игроки продавали приобретенную еще во вторник валюту по более высокой, чем 24-го, цене.



Предполагаемая выше «заморозка» гривневых средств «варягами» без движения отчасти подтверждается ростом остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 43 581,0 млн. грн. к отметке 46 560,6 млн. грн. Возможно, в этом «привесе» часть компенсации НДС нашему агросектору.



Обороты торгов безналичным долларом на МЕЖБАНКЕ 26 апреля повысились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, вырос приток экспортной выручки из-за рубежа, часть которой продавалась на межбанке.



Во-вторых, «бычий» тренд рынка «американца» сменился «медвежьим», что, как известно, сопровождается ростом ликвидности.



В-третьих, рынок безналичной СКВ стал более сбалансированным, умерив курсовую динамику (если 25-го доллар вырос на 9,32 коп., нынче его коррекция составила 4,05 коп.)











Наличный «неформальный» рынок во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса и Крыжополь) продемонстрировал 26 апреля схожую динамику, которая заключалась непрерывном снижении курса пар доллар-гривня и евро-гривня на протяжении всей сессии.



Доллар терял в цене на наличном рынке из-за аналогичного настроения на межбанке, стимулировав клиентский «принос».

На стороне «зеленых медведей» наличного рынка было также преддверие длинных выходных, предполагающих застолье, на которое требовалась гривня.



Отметим более сдержанную коррекцию наличного доллара, чем откат его безналичного «родственника». Полагаю, дилеры-«неформалы» избегали чрезмерного снижения действующих цен, небезосновательно опасаясь падения клиентского «приноса» и, соответственно, общей ликвидности. В этом контексте поучителен пример Запорожья, дилеры которого до 14.00 обслуживали клиентские объемные офера, балансирую на грани гривнедефицита, но отказываясь от заметного дисконтирования действующих цен. Риск оправдался позже, с началом клиентских покупок, на которые у запорожцев было чем «ответить».



Рынки всех вышеперечисленных городов завершили торги четверга в балансе спрос/предложение, позволившим как минимум, сохранить итоговую ликвидность на приличном уровне предыдущей сессии.



В течение четверга позиция «спрос» наличного «неформального» доллара понизилась на 2,0-5,0 коп., офера потеряли 2,0-9,0 коп. (лидировал в откате позиции «предложение» рынок столицы).



По сравнению с закрытием среды биды наличного «американца» потеряли 3,0-9,0 коп. (лидер снижения рынок Харькова), офера стали ниже на 2,0-6,0 коп.



Полагаю, самое время перейти к конкретике действующих цен на наличную валюту и их динамике в «отдельно взятом Днепре».



Торги 26 апреля в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 26,00/26,08 UAH/USD, евро – 31,95/32,20 UAH/EUR, рубль – 0,410/0,425 UAH/RUB.



Розничный сегмент наличного рынка Днепра начал торги начал торги четверга в условиях относительного равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.

Ближе к полудню дилеры сохранили баланс ценой незначительного снижения котировок.



Около 12.01 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены наличной пары доллар-гривня, немного понизились с уровней открытия, реагируя на «зеленых мишек» межбанка: 26,00/26,05-07 UAH/USD, евро – 32,00/32,22 UAH/EUR, рубль 0,410/0,425 UAH/RUB, сопровождаясь равновесной торговлей и оборотов на «среднем» уровне.



После обеда на рынке Днепра сохранилось равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня. Для этого дилерам пришлось немного понизить полуденные цены в парах доллар-гривня и евро-гривня.



Эта ревизия котировок сохранила сложившееся равновесие, которое и обеспечило приличную итоговую ликвидность. Последняя, заслужив от дилеров розницы и мелкого опта Днепра «четверку с плюсом», констатировала повторение показателей предыдущей сессии.



В течение четверга биды и офера наличного «неформального» розничного доллара потеряли по 2,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием среды биды наличного розничного «неформального» доллара в Днепре упали на 3,0 коп., офера потеряли 2,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги четверга в котором завершились уровнями 26,00/26,08 UAH/USD.



До полудня оптовая наличная пара доллар-гривня в Днепре работалась в балансе спроса и предложения, и это равновесие, очень мало нуждалось в ценовой поддержке. Клиенты и дилеры оптового сегмента «налички» Днепра уже к полудню попытались сузить спред, заметно понизив офера.



К полудню на «неформальном» оптовом наличном рынке Днепра цены работавшихся валют, сжав маржу и понизившись, составили: 26,00/26,05-07 UAH/USD, евро – 32,00/32,22 UAH/EUR, рубль 0,410/0,425 UAH/RUB, сопровождаясь равновесной торговлей и оборотов на «среднем» уровне.



После обеда на рынке Днепра в оптовом сегменте сохранилась сбалансированная торговля, которая уже не требовала поддержки ценами.



При этом, как и накануне, итоговый баланс спрос/предложение обеспечил сохранение приличной итоговой ликвидности. Последняя, заслужив «твердую четверку», констатировала повторение показателей предыдущей сессии.



На протяжении 26 апреля биды и офера оптового «неформального» наличного доллара в Днепре потеряли по 2,0 коп.



По сравнению с закрытием 25 апреля биды наличного оптового «неформального» доллара в Днепре упали на 3,0 коп., офера стали ниже на 2,0 коп.

не изменились.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 26 апреля уровнями 31,95/32,20 UAH/EUR, констатировав в течение четверга пятикопеечные потери бидов и оферов.



По сравнению с закрытием среды биды оптового наличного евро в Днепре упали на 10,0 коп., офера просели на 5,0 коп.



Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов, им в течение 26 апреля, приходилось заниматься теряющей в цене наличной парой доллар-гривня, стараясь не допустить чрезмерного снижения котировок и «обрезать» ликвидность.



При этом до 15.30, начала пресс-конференции М.Драги, обвалившей курс пары евро-доллар на мировом рынке forex, наши валютчики старались «не трогать» наличную пару евро-гривня, начав ее дисконтировать лишь после «разрешения» Марио Драги.



Этого недостаточно, и нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в четверг (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,2176 к отметке $1,2112, констатировав внутридневное его снижение на заметные 64 пункта.



Полагаю, наши дилеры наличного рынка адекватно отреагировали на эту потерю пары евро-доллар, учтя очередное обострение дефицита евронала «в степях Украины».



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 26 апреля на азиатской сессии форекса с уровня $1,2162 пара евро-доллар тотчас инициировала очень плавный рост, оказавшись к началу заседания Евроцентробанка на отметке $1,2180. Чуть погодя, убедившись, что в итоге заседания Совета управляющих ЕЦБ не стал менять базовую процентную ставку по кредитам, оставив ее на нулевом уровне, евро, ожидая пресс-конференцию М. Драги, немного вырос в цене, прикоснувшись к цифре $1,2200 около 16.00 Киева.



Комментарий Марио Драги, заявившего, что ЦБ еврозоны продолжит программу количественного смягчения (QE) до тех пор, пока не убедится в устойчивом восстановлении инфляции. ЕЦБ не будет поднимать ключевые ставки еще долгое время после завершения QE, расстроил адептов евро, лишив их надежд на «техническую» поддержку европейской валюты. Евро начал динамичное падение, оказавшись около 17.35 в рамках диапазона $1,2100-1,2120, которые не покидал до 20.05 Киева.



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Курс евро к доллару к обеду четверга растет, в то время как инвесторы ожидают итогов заседания Евроцентробанка, которое состоится в четверг.



По состоянию на 13.15 Киева курс евро к доллару рос до $1,2173 с $1,2161 за евро на закрытии среды.



Курс доллара к иене снижался до ¥109,31 за доллар со ¥109,43 на предыдущем закрытии.



Индекс доллара USDX(курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,01%, до 91,18 пункта.



Рынок ожидает заседания ЕЦБ, и эксперты прогнозируют, что регулятор сохранит учетную ставку на рекордно низком уровне в 0%. Инвесторы также будут следить за комментариями главы регулятора Марио Драги, чтобы получить подсказки относительно дальнейшей монетарной политики ЕЦБ.



В пятницу станут известны данные о ВВП США в I квартале. По первой оценке, как ожидают аналитики, этот показатель вырос на 2% по сравнению с 2,9% кварталом ранее. В этот же день национальное статистическое бюро Великобритании сообщит аналогичные данные, касающиеся этой страны. Согласно прогнозу, по первой оценке показатель вырос на 1,4% в годовом выражении и на 0,3% в квартальном.



Курс евро замедлил подъем к доллару в ходе европейских торгов в четверг и перешел от роста к снижению в паре с иеной в ожидании пресс-конференции главы Евроцентробанка Марио Драги, а также на заявлениях лидера итальянской партии «Пять звезд» Луиджи ди Майо.



Евро к 15.20 Киева стоил $1,2164 против $1,2161 на закрытие прошлой сессии.



Курс евро к иене к этому времени составил ¥132,84 по сравнению со ¥133,07 в предыдущий день.



Курс доллара составляет ¥109,21 против 109,43 в среду.



ЕЦБ в четверг ожидаемо сохранил все три процентные ставки на прежних уровнях и не внес существенных изменений в заявление по итогам заседания. От М.Драги участники рынка хотят услышать, в первую очередь, о будущем сворачивании стимулирующих программ.



Из-за ухудшения статданных в еврозоне в первые месяцы 2018 года эксперты не исключают, что ЕЦБ отложит выход из стимулов.



По словам Л.ди Майо, его партия готова начать переговоры о формировании правительства с левоцентристской Демократической партией. Политик добавил, что если переговоры сорвутся, то Италии следует провести новые выборы.

Парламентские выборы в Италии состоялись 04 марта. На них с незначительным перевесом победила правоцентристская коалиция, второе место заняло популистское движение «Пять звезд», на третьем месте - левоцентристы. Пока консультации о составе правительства не принесли ощутимых результатов.



В четверг в паре евро-доллар состоялось важное событие – прорыв парой 3-месячного диапазона $1,2150-1,2550 вниз.



Прорыв произошел после заседания ЕЦБ и выступления главы ЕЦБ Драги. Причем по первой реакции на событие пара евро-доллар выросла от $1,2150 до $1,2205, и аналитические ленты бодро отчитались о том, что евро вырос, так как Драги не стал обсуждать курс евро (выражать обеспокоенность чрезмерно высоким курсом) и выразил уверенность в силе экономического роста еврозоны.



Но через час после начала выступления Драги началось снижение евро, пара провалилась на отметку $1,2105. При этом индекс Dow Jones растет второй день подряд, по состоянию на 20.10 Киева в моменте его значение 24317,77 пунктов, +0,97% с открытия.



Мы пока не беремся делать скоропалительных выводов из произошедших сегодня движений. В паре евро-доллар прорыв за отметку $1,2150 вполне может оказаться краткосрочным. Но если прорыв отметки $1,2150 вниз на евро-долларе ознаменует начало давно ожидаемого тренда на рост доллара, то, естественно, в такой ситуации доллар начнет среднесрочный рост по всему спектру активов, не исключая и валюты emerging markets.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое довольно спокойной и сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии форекса.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом форексе, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги четверга уровнями 31,95/32,20 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневные пятикопеечные потери бидов и оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение 26 апреля ни по спросу, ни по предложению.

Торги рублем в четверг в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,410/0,425 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием среды биды и офера оптового рубля не претерпели изменений.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 26 апреля, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в четверг, заслужив «твердую четверку», повторила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру четверга пытались работать по упавшему на 10,0 коп. с закрытия среды спросу и потерявшему 5,0 коп. предложению



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 26 апреля по спросу и по предложению не изменились.



Состояние украинского валютного межбанковского рынка в четверг дало основание для вывода о постепенном сворачивании торговой активности перед длинными выходными на первомайские праздники. Игроки спешили завершить здешние проекты, не откладывая их на последнюю сессию апреля.



Во всяком случае, это в первую очередь касается покупателей. Высоковероятно нерезиденты, получив «на руки» изрядную порцию гривни после погашения Минфином трехмесячных ОВГЗ, «воздержались» от немедленной покупки СКВ для репатриацию на родину. Не исключено, часть из них все-таки «побывала» на межбанке накануне, сформировав «бычий» тренд рынка доллара.



Нынче сложившийся с утра «перекос» в сторону оферов валюты на межбанке уронил цену последней, ненамного, впрочем, отойдя от достигнутых 25 апреля «верхов».

Возможно, эта незначительная цифра отката и удерживала потенциальных покупателей от приобретения доллара в этот четверг. В этом контексте мы не исключаем, что в «заморозке» курса доллара на межбанке на отметке 26,21/26,23 UAH/USD есть часть «вины» регулятора, анонсировавшего «дежурные» ежедневные пополнения своих резервов с межбанка на сумму $10,0 млн. и сдержавшего свое слову уже 26 апреля.



Кроме того, пассивность покупателей СКВ пояснялась близким финишем бюджетного периода и отправкой гривневых «излишков» на платежи в Казну.



Сюжет сессии 26 апреля дает основание ожидать плавного схождения на нет торговой активности на последней апрельской сессии межбанка. Вряд ли кто из игроков рискнет пускаться в масштабные валютные проекты накануне длинных выходных. Более того, межпраздничная короткая рабочая неделя тоже имеет высокие шансы стать низколиквидной. Хотя, признаться, ее могут ненадолго «оживить» нерезиденты, скупающие доллар, двойная порция предложения которого из-за длинных выходных, высоковероятно понизит цену СКВ.



Но особенно рассчитывать на заметное падение курса доллара 02-05 мая не стоит.

Поскольку бюджетный период закончится, развязав руки валютным спекулянтам. Во-вторых, не будем забывать о «долге» казначейства, недокомпенсировавшего НДС агросектору.

Наконец, в-третьих, регулятор наверняка не допустит чрезмерного падения «американца», включив свой «фирменный» долларовый пылесос.



Из опыта прошлых лет известно, что восстановление торговой активности в мае возможно с 15-го числа. Думаю, у нас будет возможность проверить приверженность отечественного валютного рынка этой традиции.



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