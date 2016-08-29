ЛАД написав:

В частности, за минувший год шесть членов правления и девять директоров направлений получили 179,521 млн грн заработной платы и премий, тогда как в 2016 году четыре члена правления и шесть директоров направлений заработали 86,587 млн грн.

Ранее сообщалось, что руководящему составу НАК "Нафтогаз Украины" выплачены крупные премии за победу в первом раунде судебного противостояния в Стокгольме с российским "Газпромом".



По данным ЭП, выплата премий осуществлялась в размере "одной годовой зарплаты". В прошлом году зарплата Андрея Коболева составила немногим более 19 млн гривен.



Ранее Коболев неоднократно заявлял о том, что повышение зарплат топ-менеджерам госкомпаний является стимулом в борьбе с коррупцией.

Украина деньги от Газпрома ещё не получила

уже

Возвращаясь к разговору о прибыли "Нафтогаза" за прошлый год.Возможно,был прав, возможно, есть и др. объяснение тому, что его прибыль близка к прибыли Газпрома.Непонятно одно - почему нет никаких комментариев от руководства или хотя бы пресс-службы "Нафтогаза".Если эта цифра рассчитана на МВФ или международных инвесторов, то они разберутся что за фокусы. Если для внутреннего потребления, то ничего, кроме раздражения, это не вызывает.Коболев, если не сам, то мог бы кому-нибудь поручить прокомментировать.При том, чтоТ.о. ср. зарплата 15 высших руководителей Нафтогаза" в прошлом году составила 37 тыс. долл. в месяц. Понимаю, что по мировым меркам для руководителей крупной компании это не много, но в Украине это примерно в 140 раз выше средней зарплаты.Лично у Коболева ср. зарплата была примерно 60 тыс долл. в месяц или 700 с лишним тыс. долл. в год. Не уверен, что он такой ценный кадр, что мог бы устроиться на такую зарплату где-нибудь на Западе.+ ещё столько же получено за выигрыш в суде. Причём,и пока не очень понятно, когда получит. А руководство "Нафтогаза" и лично господин Коболевполучили.Может, я чего не понимаю, но мне как-то кажется, что за 1,5 млн. долл. в год господин Коболев мог бы и объяснить цифры прибыли.