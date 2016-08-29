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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4879488048814882>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 763
1. Нет сбережений в валюте
10%
80
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
56
4. от 50% до 75%
13%
103
5. более 75%
63%
479
Всього голосів : 763
Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 06:47

  Yuri_T написав:
  Libo написав:Всё сложное в жизни обязательно надо упрощать. Как в математике.
8) 8) 8)

жаль, ты раньше не родился, прапор.
помог бы Курчатову силой своего интеллекта.
а заодно и Королёву бы подсобил...


Я и сейчас очень успешно двигаю вперед науку и философскую мысль. :oops:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 06:49

  Libo написав:
  Yuri_T написав:
  Libo написав:Всё сложное в жизни обязательно надо упрощать. Как в математике.
8) 8) 8)

жаль, ты раньше не родился, прапор.
помог бы Курчатову силой своего интеллекта.
а заодно и Королёву бы подсобил...


Я и сейчас очень успешно двигаю вперед науку и философскую мысль. :oops:

могу себе представить...
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 06:55

  ЛАД написав:Возвращаясь к разговору о прибыли "Нафтогаза" за прошлый год.
Возможно, Сибарит был прав, возможно, есть и др. объяснение тому, что его прибыль близка к прибыли Газпрома.
Непонятно одно - почему нет никаких комментариев от руководства или хотя бы пресс-службы "Нафтогаза".
Если эта цифра рассчитана на МВФ или международных инвесторов, то они разберутся что за фокусы. Если для внутреннего потребления, то ничего, кроме раздражения, это не вызывает.
Коболев, если не сам, то мог бы кому-нибудь поручить прокомментировать.
При том, что
В частности, за минувший год шесть членов правления и девять директоров направлений получили 179,521 млн грн заработной платы и премий, тогда как в 2016 году четыре члена правления и шесть директоров направлений заработали 86,587 млн грн.

и
Ранее сообщалось, что руководящему составу НАК "Нафтогаз Украины" выплачены крупные премии за победу в первом раунде судебного противостояния в Стокгольме с российским "Газпромом".

По данным ЭП, выплата премий осуществлялась в размере "одной годовой зарплаты". В прошлом году зарплата Андрея Коболева составила немногим более 19 млн гривен.

Ранее Коболев неоднократно заявлял о том, что повышение зарплат топ-менеджерам госкомпаний является стимулом в борьбе с коррупцией.

Т.о. ср. зарплата 15 высших руководителей Нафтогаза" в прошлом году составила 37 тыс. долл. в месяц. Понимаю, что по мировым меркам для руководителей крупной компании это не много, но в Украине это примерно в 140 раз выше средней зарплаты.
Лично у Коболева ср. зарплата была примерно 60 тыс долл. в месяц или 700 с лишним тыс. долл. в год. Не уверен, что он такой ценный кадр, что мог бы устроиться на такую зарплату где-нибудь на Западе.
+ ещё столько же получено за выигрыш в суде. Причём, Украина деньги от Газпрома ещё не получила и пока не очень понятно, когда получит. А руководство "Нафтогаза" и лично господин Коболев уже получили.
Может, я чего не понимаю, но мне как-то кажется, что за 1,5 млн. долл. в год господин Коболев мог бы и объяснить цифры прибыли.

По Коболєву.
Безумовний плюс, що він прозоро отримує те, що подібні раніше отримували прямо в кишені. Чорним налом. Юрій Бойко - як приклад.
Про Фірташа, Могілєвича і т. п. Взагалі мовчу...
До того ж з тих сум сплачено податки.
По прибутку Нафтогазу: в транзитера очевидно менші видатки, аніж у добувноі компаніі.
athena1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 07:57

Будапештский меморандум 2 :)

  Libo написав:
  ЛАД написав:
Тем временем евро уже 1,2102.


Сегодня Меркель встречается с Трампом.
Вызвал на ковер.
В прошлый раз, когда отпердолил её в Италии, евро сразу с 1,04 до 1,24.
И никакие речи Драги, никакие фундаментальные или технические анализы, никакие графики ...
Мира намного проще, чем нам его рисуют.
Я уже рассказывал, что в Америке был в музее и прозрел, когда увидел первый ядерный реактор...
Это медная бочка с трубочками, типа моего самогонного аппарата, только больше, но в представлении человечества это нечто невообразимо сложное.
Всё сложное в жизни обязательно надо упрощать. Как в математике.
8) 8) 8)


Необходимо приложить усилия по минимизации рисков для Украины, связанных со строительством Северного потока - 2, заявил немецкий посол.
Германия считает необходимым предоставление Россией гарантий по поводу продолжения транзита газа через Украину после завершения строительства газопровода Nord Stream - 2 (Северный поток - 2). Об этом в четверг, 26 апреля, заявил посол Германии в Украине Эрнст Райхель, передает Интерфакс-Украина.
"Как и сказала канцлер Меркель (федеральный канцлер Германии Ангела Меркель - ред.), нам нужна ясность и со стороны России, что они будут продолжать использовать украинскую ГТС. Дискуссия по этому поводу, как вы можете представить, продолжается... Должны быть гарантии, на которые можно положиться. В какой форме это будет сделано, нужно будет посмотреть", - сказал он.
По словам Райхель, Меркель обсуждала этот вопрос с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Нужно подождать, что из этого будет, какую реакцию мы получим от России", - добавил он.
Посол Германии также отметил, что необходимо приложить усилия по минимизации рисков для Украины, связанных со строительством Nord Stream - 2.
"Возражения, которые, в частности, есть у Украины, касаются того, что он (газопровод Nord Stream - 2 - ред.) может сделать ненужным транзит через ее территорию. Так что, если мы сможем избежать этих последствий, это может сделать будущее Украины лучше. Это то, к чему мы стремимся. И инвестиции иностранных компаний в украинскую ГТС являются частью этого", - подчеркнул Райхель.
Также посол Германии в Украине выразил уверенность, что США не станут применять санкции к европейским компаниям, которые участвуют в проекте Nord Stream - 2.
"Это было бы очень необычно для друзей и союзников, если бы санкции были введены США против компаний, которые занимаются бизнесом за пределами США и базирующихся в странах-союзниках, например, во Франции и Германии... Я, как и раньше, уверен, что этого не произойдет в конечном счете, и мы придем к решению, которое уважает законные интересы Украины о продлении транзита газа и, возможно, сделает дискуссию более рациональной, чем это было в прошлом", - подытожил он.
Був один батон,тепер купа рюкзакив
Gumanoid
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 08:08

  Gumanoid написав:
  Libo написав:
  ЛАД написав:
Тем временем евро уже 1,2102.


Сегодня Меркель встречается с Трампом.
Вызвал на ковер.
В прошлый раз, когда отпердолил её в Италии, евро сразу с 1,04 до 1,24.
И никакие речи Драги, никакие фундаментальные или технические анализы, никакие графики ...
Мира намного проще, чем нам его рисуют.
Я уже рассказывал, что в Америке был в музее и прозрел, когда увидел первый ядерный реактор...
Это медная бочка с трубочками, типа моего самогонного аппарата, только больше, но в представлении человечества это нечто невообразимо сложное.
Всё сложное в жизни обязательно надо упрощать. Как в математике.
8) 8) 8)


Германия считает необходимым предоставление Россией гарантий по поводу продолжения транзита газа через Украину после завершения строительства газопровода Nord Stream - 2 (Северный поток - 2).


гарантии от расеи? ))))))) где гарантии и где расея, слово дал, слово забрал, у Будапешта можно поинтересоваться как с гарантиями от рашки. Этот мордор уважает только силу, так что ип@ть любителей петушков с говна. А немцы пластилиновые-зайчики, еврой/долларом помани, скидочкой на газ - прогнуться аж на раз.
pirat-d
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 09:03

  athena1 написав:.....
Безумовний плюс, що він прозоро отримує те, що подібні раніше отримували прямо в кишені. Чорним налом. Юрій Бойко - як приклад.
Про Фірташа, Могілєвича і т. п. Взагалі мовчу...
До того ж з тих сум сплачено податки.

Это, конечно, плюс, но весьма относительный, как для меня.
По прибутку Нафтогазу: в транзитера очевидно менші видатки, аніж у добувноі компаніі.

Видатки меньше, но и доходы явно меньше. Не бывают доходы перевозчика такие же, как у производителя товара.

Gumanoid, всё это попытки сделать хорошую мину при плохой игре. После постройки СП-2 транзит через Украину резко уменьшится. Естественно, что Газпром в первую очередь будет загружать свою трубу. Какие-то остатки (на Венгрию, Словакию?) пустит через нас.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 09:11

Доброе утро, коллеги, привет, страна! С «неформальным» Днем банкира!

В пятницу торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,18/26,21 UAH/USD виртуально, без сделок.

Рано (около 10.10 Киева) выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара заметно понизились, оказавшись на отметке 26,140/26,165 UAH/USD.

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки сохранения тренда и пролонгации расширения гривневой ликвидности. Об этом дали понять выросшие по состояние на утро пятницы остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 46 560,6 млн. грн. к отметке 47 719,8 млн. грн., формируя «теоретическую» базу для возможного девальвационного процесса в гривне.

Рынок наличных Днепра утром пятницы легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.

Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 27 апреля с уровней: доллар – 25,90/26,20 UAH/USD, евро – 31,30/31,90 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,440 UAH/RUB.

По сравнению с открытием четверга, доллар по спросу понизился на 10,0 коп., потеряв 5,0 коп. по предложению.

Евро по сравнению с открытием 26 апреля по спросу упал на 30,0 коп., по предложению потерял 15,0 коп.

Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 26 апреля по спросу просел на 50 пунктов, по предложению не изменился.

Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу понизилось до отметки $1,2103, опустившись до $1,2097 на закрытии азиатской сессии форекса и снова немного просев до $1,2088 на открытии торгов в Европе.


Дата: 27 апреля 2018 г. на 09.58

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 25,91/26,10 UAH/USD
€ – 31,47/32,10 UAH/EUR
RUB – 0,411/0,418 UAH/RUB

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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 09:34

Привет из Днепра-2

Спустя 20 минут, на 10.30 цены безналичного «американца» на межбанке , сохранив настроение, успели понизиться до отметки 26,13/26,15 UAH/USD, сопровождаясь низкими оборотами.

Дата: 27 апреля 2018 г.

Рынок наличных Киева 10.25

Мелкий опт «неформал»

$ 26,00/26,05 UAH/USD
EUR 31,92/32,05 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 27 апреля стартовали в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.

Дата: 27 апреля 2018 г. на 10.36
рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 26,00/26,05 UAH/USD
€ 31,60/32,00 UAH/EUR
RUB – 0,413/0,420 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях
преобладания оптового (от $20,0 тыс.) клиентского «приноса» в паре доллар – гривня.

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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 09:49

Привет из Днепра-3

К 10.45 котировки безналичного «американца», сменив настроение, ушли вверх, оказавшись на цифре 26,15/26,19 UAH/USD. Не исключено, «стрельнула» компенсация НДС агросектора, проявившая себя в росте остатков на коррсчетах НБУ.

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 27 апреля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,00/26,08 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение потеряли по 2,0 коп.); евро – 31,80/32,10 UAH/EUR (по сравнению с открытием 26 апреля спрос упал на 20,0 коп., предложение потеряло 15,0 коп.); рубль - 0,410/0,425 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменилось).

На открытии торгов 27 апреля в розничном сегменте наблюдалось относительное равновесие покупок и продаж.

Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,00/26,08 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение потеряли по 2,0 коп.); евро – 31,80/32,10 UAH/EUR (по сравнению с открытием 26 апреля спрос упал на 20,0 коп., предложение потеряло 15,0 коп.); рубль - 0,410/0,425 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменилось).

На старте торгов 27 апреля в оптовом сегменте рынка нечастые реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.

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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 09:55

Евро с фунтом продолжают с утра падение - 1,2074 и 1,3887, соотв. Нефть, к сожалению, падать и не думает, кукуруза бьётся в 400, пшеница чуть отыграла назад - 492,6, золото держит вчерашнее снижение - 1317.
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