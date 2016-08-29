Я и сейчас очень успешно двигаю вперед науку и философскую мысль.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 27 кві, 2018 06:47
Додано: П'ят 27 кві, 2018 06:49
могу себе представить...
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: П'ят 27 кві, 2018 06:55
По Коболєву.
Безумовний плюс, що він прозоро отримує те, що подібні раніше отримували прямо в кишені. Чорним налом. Юрій Бойко - як приклад.
Про Фірташа, Могілєвича і т. п. Взагалі мовчу...
До того ж з тих сум сплачено податки.
По прибутку Нафтогазу: в транзитера очевидно менші видатки, аніж у добувноі компаніі.
Додано: П'ят 27 кві, 2018 07:57
Будапештский меморандум 2 :)
Необходимо приложить усилия по минимизации рисков для Украины, связанных со строительством Северного потока - 2, заявил немецкий посол.
Германия считает необходимым предоставление Россией гарантий по поводу продолжения транзита газа через Украину после завершения строительства газопровода Nord Stream - 2 (Северный поток - 2). Об этом в четверг, 26 апреля, заявил посол Германии в Украине Эрнст Райхель, передает Интерфакс-Украина.
"Как и сказала канцлер Меркель (федеральный канцлер Германии Ангела Меркель - ред.), нам нужна ясность и со стороны России, что они будут продолжать использовать украинскую ГТС. Дискуссия по этому поводу, как вы можете представить, продолжается... Должны быть гарантии, на которые можно положиться. В какой форме это будет сделано, нужно будет посмотреть", - сказал он.
По словам Райхель, Меркель обсуждала этот вопрос с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Нужно подождать, что из этого будет, какую реакцию мы получим от России", - добавил он.
Посол Германии также отметил, что необходимо приложить усилия по минимизации рисков для Украины, связанных со строительством Nord Stream - 2.
"Возражения, которые, в частности, есть у Украины, касаются того, что он (газопровод Nord Stream - 2 - ред.) может сделать ненужным транзит через ее территорию. Так что, если мы сможем избежать этих последствий, это может сделать будущее Украины лучше. Это то, к чему мы стремимся. И инвестиции иностранных компаний в украинскую ГТС являются частью этого", - подчеркнул Райхель.
Также посол Германии в Украине выразил уверенность, что США не станут применять санкции к европейским компаниям, которые участвуют в проекте Nord Stream - 2.
"Это было бы очень необычно для друзей и союзников, если бы санкции были введены США против компаний, которые занимаются бизнесом за пределами США и базирующихся в странах-союзниках, например, во Франции и Германии... Я, как и раньше, уверен, что этого не произойдет в конечном счете, и мы придем к решению, которое уважает законные интересы Украины о продлении транзита газа и, возможно, сделает дискуссию более рациональной, чем это было в прошлом", - подытожил он.
Був один батон,тепер купа рюкзакив
Додано: П'ят 27 кві, 2018 08:08
гарантии от расеи? ))))))) где гарантии и где расея, слово дал, слово забрал, у Будапешта можно поинтересоваться как с гарантиями от рашки. Этот мордор уважает только силу, так что ип@ть любителей петушков с говна. А немцы пластилиновые-зайчики, еврой/долларом помани, скидочкой на газ - прогнуться аж на раз.
Додано: П'ят 27 кві, 2018 09:03
Это, конечно, плюс, но весьма относительный, как для меня.
Видатки меньше, но и доходы явно меньше. Не бывают доходы перевозчика такие же, как у производителя товара.
Gumanoid, всё это попытки сделать хорошую мину при плохой игре. После постройки СП-2 транзит через Украину резко уменьшится. Естественно, что Газпром в первую очередь будет загружать свою трубу. Какие-то остатки (на Венгрию, Словакию?) пустит через нас.
Додано: П'ят 27 кві, 2018 09:11
Доброе утро, коллеги, привет, страна! С «неформальным» Днем банкира!
В пятницу торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,18/26,21 UAH/USD виртуально, без сделок.
Рано (около 10.10 Киева) выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара заметно понизились, оказавшись на отметке 26,140/26,165 UAH/USD.
Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки сохранения тренда и пролонгации расширения гривневой ликвидности. Об этом дали понять выросшие по состояние на утро пятницы остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 46 560,6 млн. грн. к отметке 47 719,8 млн. грн., формируя «теоретическую» базу для возможного девальвационного процесса в гривне.
Рынок наличных Днепра утром пятницы легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 27 апреля с уровней: доллар – 25,90/26,20 UAH/USD, евро – 31,30/31,90 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,440 UAH/RUB.
По сравнению с открытием четверга, доллар по спросу понизился на 10,0 коп., потеряв 5,0 коп. по предложению.
Евро по сравнению с открытием 26 апреля по спросу упал на 30,0 коп., по предложению потерял 15,0 коп.
Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 26 апреля по спросу просел на 50 пунктов, по предложению не изменился.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу понизилось до отметки $1,2103, опустившись до $1,2097 на закрытии азиатской сессии форекса и снова немного просев до $1,2088 на открытии торгов в Европе.
Дата: 27 апреля 2018 г. на 09.58
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 25,91/26,10 UAH/USD
€ – 31,47/32,10 UAH/EUR
RUB – 0,411/0,418 UAH/RUB
US
Додано: П'ят 27 кві, 2018 09:34
Привет из Днепра-2
Спустя 20 минут, на 10.30 цены безналичного «американца» на межбанке , сохранив настроение, успели понизиться до отметки 26,13/26,15 UAH/USD, сопровождаясь низкими оборотами.
Дата: 27 апреля 2018 г.
Рынок наличных Киева 10.25
Мелкий опт «неформал»
$ 26,00/26,05 UAH/USD
EUR 31,92/32,05 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 27 апреля стартовали в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.
Дата: 27 апреля 2018 г. на 10.36
рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 26,00/26,05 UAH/USD
€ 31,60/32,00 UAH/EUR
RUB – 0,413/0,420 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях
преобладания оптового (от $20,0 тыс.) клиентского «приноса» в паре доллар – гривня.
US
Додано: П'ят 27 кві, 2018 09:49
Привет из Днепра-3
К 10.45 котировки безналичного «американца», сменив настроение, ушли вверх, оказавшись на цифре 26,15/26,19 UAH/USD. Не исключено, «стрельнула» компенсация НДС агросектора, проявившая себя в росте остатков на коррсчетах НБУ.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 27 апреля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,00/26,08 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение потеряли по 2,0 коп.); евро – 31,80/32,10 UAH/EUR (по сравнению с открытием 26 апреля спрос упал на 20,0 коп., предложение потеряло 15,0 коп.); рубль - 0,410/0,425 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменилось).
На открытии торгов 27 апреля в розничном сегменте наблюдалось относительное равновесие покупок и продаж.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,00/26,08 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение потеряли по 2,0 коп.); евро – 31,80/32,10 UAH/EUR (по сравнению с открытием 26 апреля спрос упал на 20,0 коп., предложение потеряло 15,0 коп.); рубль - 0,410/0,425 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменилось).
На старте торгов 27 апреля в оптовом сегменте рынка нечастые реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.
US
Додано: П'ят 27 кві, 2018 09:55
Евро с фунтом продолжают с утра падение - 1,2074 и 1,3887, соотв. Нефть, к сожалению, падать и не думает, кукуруза бьётся в 400, пшеница чуть отыграла назад - 492,6, золото держит вчерашнее снижение - 1317.
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