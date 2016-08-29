Додано: П'ят 27 кві, 2018 07:57

Libo написав: ЛАД написав:

Тем временем евро уже 1,2102.

Тем временем евро уже 1,2102.



Сегодня Меркель встречается с Трампом.

Вызвал на ковер.

В прошлый раз, когда отпердолил её в Италии, евро сразу с 1,04 до 1,24.

И никакие речи Драги, никакие фундаментальные или технические анализы, никакие графики ...

Мира намного проще, чем нам его рисуют.

Я уже рассказывал, что в Америке был в музее и прозрел, когда увидел первый ядерный реактор...

Это медная бочка с трубочками, типа моего самогонного аппарата, только больше, но в представлении человечества это нечто невообразимо сложное.

Всё сложное в жизни обязательно надо упрощать. Как в математике.

Сегодня Меркель встречается с Трампом.Вызвал на ковер.В прошлый раз, когда отпердолил её в Италии, евро сразу с 1,04 до 1,24.И никакие речи Драги, никакие фундаментальные или технические анализы, никакие графики ...Мира намного проще, чем нам его рисуют.Я уже рассказывал, что в Америке был в музее и прозрел, когда увидел первый ядерный реактор...Это медная бочка с трубочками, типа моего самогонного аппарата, только больше, но в представлении человечества это нечто невообразимо сложное.Всё сложное в жизни обязательно надо упрощать. Как в математике.

Необходимо приложить усилия по минимизации рисков для Украины, связанных со строительством Северного потока - 2, заявил немецкий посол.Германия считает необходимым предоставление Россией гарантий по поводу продолжения транзита газа через Украину после завершения строительства газопровода Nord Stream - 2 (Северный поток - 2). Об этом в четверг, 26 апреля, заявил посол Германии в Украине Эрнст Райхель, передает Интерфакс-Украина."Как и сказала канцлер Меркель (федеральный канцлер Германии Ангела Меркель - ред.), нам нужна ясность и со стороны России, что они будут продолжать использовать украинскую ГТС. Дискуссия по этому поводу, как вы можете представить, продолжается... Должны быть гарантии, на которые можно положиться. В какой форме это будет сделано, нужно будет посмотреть", - сказал он.По словам Райхель, Меркель обсуждала этот вопрос с президентом РФ Владимиром Путиным."Нужно подождать, что из этого будет, какую реакцию мы получим от России", - добавил он.Посол Германии также отметил, что необходимо приложить усилия по минимизации рисков для Украины, связанных со строительством Nord Stream - 2."Возражения, которые, в частности, есть у Украины, касаются того, что он (газопровод Nord Stream - 2 - ред.) может сделать ненужным транзит через ее территорию. Так что, если мы сможем избежать этих последствий, это может сделать будущее Украины лучше. Это то, к чему мы стремимся. И инвестиции иностранных компаний в украинскую ГТС являются частью этого", - подчеркнул Райхель.Также посол Германии в Украине выразил уверенность, что США не станут применять санкции к европейским компаниям, которые участвуют в проекте Nord Stream - 2."Это было бы очень необычно для друзей и союзников, если бы санкции были введены США против компаний, которые занимаются бизнесом за пределами США и базирующихся в странах-союзниках, например, во Франции и Германии... Я, как и раньше, уверен, что этого не произойдет в конечном счете, и мы придем к решению, которое уважает законные интересы Украины о продлении транзита газа и, возможно, сделает дискуссию более рациональной, чем это было в прошлом", - подытожил он.