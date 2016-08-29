По состоянию на 11.11 котировки доллара на межбанке остановили отскок, консолидировавшись на уровне 26,15/26,18 UAH/USD. Рынок ждет появления системных игроков, все еще не совсем определившись с направлением дальнейшего движения.
Дополуденная смена настроения на рынке безналичного доллара с отката до отскока на межбанке , вызванная, предположительно, порцией компенсации НДС агроэкспортерам, сопровождалась признаками стабилизации на рынке гривневого ресурса. На это указывала неизменность ставок межбанковского кредита overnight рынка Depo, оставшихся на отметке 15,25/16,50% годовых.
Эта стабильность пребывает в диссонансе с заметным увеличением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ по состоянию на утро пятницы.
"Первый транш в государственный бюджет был перечислен 16 апреля этого года в сумме 15 млрд грн", - сообщили FinClub в пресс-службе НБУ. Перечисление оставшейся суммы - 29, 6 млрд грн, будет осуществляться в полном объеме в течение 2018 года по графику, согласованному с Министерством финансов.
Беглые чиновники времен Януковича Николай Азаров, Виталий Захарченко, Андрей Клюев и Станислав Шуляк, которые сейчас находятся на территории Российской Федерации, пообещали вернуться в Украину и возродить ее. Об этом они заявили на пресс-конференции в Москве. «Мы обязательно вернемся в нашу страну. Вы можете записать, я могу расписаться. Мы представители той самой Украины, которой не хочет видеть нынешний режим. Мы обязательно вернемся и обязательно возродим Украину, изменив ее политический курс. Я в этом глубоко убежден», - заявил экс-премьер министр Украины Николай Азаров.
В свою очередь бывший министр МВД Украины Виталий Захарченко также пообещал, что вернется в Украину. ....
По состоянию на 11.11 котировки доллара на межбанке остановили отскок, консолидировавшись на уровне 26,15/26,18 UAH/USD. Рынок ждет появления системных игроков, все еще не совсем определившись с направлением дальнейшего движения.
Дополуденная смена настроения на рынке безналичного доллара с отката до отскока на межбанке , вызванная, предположительно, порцией компенсации НДС агроэкспортерам, сопровождалась признаками стабилизации на рынке гривневого ресурса. На это указывала неизменность ставок межбанковского кредита overnight рынка Depo, оставшихся на отметке 15,25/16,50% годовых.
Эта стабильность пребывает в диссонансе с заметным увеличением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ по состоянию на утро пятницы.
US
Дядя Саша. Так ми ідемо сьогодні на Еверест? + 20 копійок до "доляра", на закінчення торгового дня. Банкіри мають звичку тримати свої "кровні" в зелених і хрустких?
Люди рідко бачать те, що є насправді, а не те, що їм здається. Вони бачать тільки те, що ми дозволяємо їм побачити... "НБУ" :shock:
Появление на рынке системных игроков склонили чашу весов в сторону покупок и роста безналичного «американца» до 26,18/26,20 UAH/USD по состоянию на 11.53 Киева.
На 11.59 столичные валютчики-оптовики рапортовали о расширении действующих цен пары доллар-гривня (26,00/26,10 UAH/USD, евро – 31,92/32,05 UAH/EUR), сопровождаемом равновесием покупок и продаж. Рост оферов стал следствием нежелания игроков оставаться на длинные выходные «в бумаге».
По состоянию на 12.01 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении цен открытия (26,00/26,05 UAH/USD, евро - 31,60/32,00 UAH/EUR, рубль 0,413/0,420 UAH/RUB) на фоне возникшей традиционной «полуденной паузы» в работе, сменившей оптовый «принос».
Около 12.10 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены наличной пары доллар-гривня, немного понизились с уровней открытия, реагируя на настроения местных клиентов: 26,00/26,07 UAH/USD, евро – 31,85/32,05 UAH/EUR, рубль 0,410/0,425 UAH/RUB, сопровождаясь равновесной торговлей и оборотов на «среднем» уровне.