RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4880488148824883>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 763
1. Нет сбережений в валюте
10%
80
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
56
4. от 50% до 75%
13%
103
5. более 75%
63%
479
Всього голосів : 763
Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 09:58

Сегодня прекращена печать бумажных гривен - 1 и 2 .
freeze
4
 
Повідомлень: 7614
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2089 раз.
Подякували: 2878 раз.
 
Профіль
11
1
Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 10:10

  freeze написав:Сегодня прекращена печать бумажных гривен - 1 и 2 .


Зображення

А у меня вот такой раритет есть )) Купюры настоящие )
Интересно почем его продать можно ?)
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 26985
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2611 раз.
Подякували: 3706 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 10:14

Привет из Днепра-4

По состоянию на 11.11 котировки доллара на межбанке остановили отскок, консолидировавшись на уровне 26,15/26,18 UAH/USD. Рынок ждет появления системных игроков, все еще не совсем определившись с направлением дальнейшего движения.

Дополуденная смена настроения на рынке безналичного доллара с отката до отскока на межбанке , вызванная, предположительно, порцией компенсации НДС агроэкспортерам, сопровождалась признаками стабилизации на рынке гривневого ресурса. На это указывала неизменность ставок межбанковского кредита overnight рынка Depo, оставшихся на отметке 15,25/16,50% годовых.

Эта стабильность пребывает в диссонансе с заметным увеличением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ по состоянию на утро пятницы.

US
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 63521
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3807 раз.
Подякували: 7213 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 10:16

Пара причин, способствующих укреплению гривни.
Объем закачивания газа в подземные хранилища Украины резко сократился

Об этом свидетельствуют данные ПАО "Укртрансгаз", передает "ДС" со ссылкой на УНН.

Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 25 апреля увеличился до 7,769 млрд куб. м.

По последним данным, за сутки в ПХГ Украины было закачано 5,53 млн куб. м газа против 30,79 млн кубометров днем ранее.

http://www.dsnews.ua/economics/ukraina-v-neskolko-raz-sokratila-zakachku-gaza-v-hranilishcha-27042018084700

"Первый транш в государственный бюджет был перечислен 16 апреля этого года в сумме 15 млрд грн", - сообщили FinClub в пресс-службе НБУ.
Перечисление оставшейся суммы - 29, 6 млрд грн, будет осуществляться в полном объеме в течение 2018 года по графику, согласованному с Министерством финансов.

https://finclub.net/news/nbu-perechislil-v-byudzhet-15-mlrd-grn-pribyli.html?utm_medium=referral&utm_source=kurs_com_ua&utm_campaign=you_can_get_more
Это, кстати, к вчерашнему разговору с Libo о независимости и др. задачах НБУ.

ДС, простите за оффтоп, но не могу удержаться:
Беглые чиновники времен Януковича Николай Азаров, Виталий Захарченко, Андрей Клюев и Станислав Шуляк, которые сейчас находятся на территории Российской Федерации, пообещали вернуться в Украину и возродить ее. Об этом они заявили на пресс-конференции в Москве.
«Мы обязательно вернемся в нашу страну. Вы можете записать, я могу расписаться. Мы представители той самой Украины, которой не хочет видеть нынешний режим. Мы обязательно вернемся и обязательно возродим Украину, изменив ее политический курс. Я в этом глубоко убежден», - заявил экс-премьер министр Украины Николай Азаров.

В свою очередь бывший министр МВД Украины Виталий Захарченко также пообещал, что вернется в Украину.
....

https://comments.ua/politics/619063-azarov-zaharchenko-klyuev-reshili.html?utm_medium=referral&utm_source=kurs_com_ua&utm_campaign=you_can_get_more
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 27 кві, 2018 10:26, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 9306
З нами з: 31.08.10
Подякував: 2953 раз.
Подякували: 2689 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 10:18

  zzzzzz написав:
  freeze написав:Сегодня прекращена печать бумажных гривен - 1 и 2 .


Зображення

А у меня вот такой раритет есть )) Купюры настоящие )
Интересно почем его продать можно ?)


Минимум за 10 грн ))
andriiplakhtii
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12
З нами з: 16.03.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 10:21

  andriiplakhtii написав:Минимум за 10 грн ))

Там 15 грн )
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 26985
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2611 раз.
Подякували: 3706 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 10:29

  freeze написав:Сегодня прекращена печать бумажных гривен - 1 и 2 .

уже заменили, захекаемся их путать...

Зображення
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5127
З нами з: 20.11.08
Подякував: 60 раз.
Подякували: 1186 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 11:02

Гагарин - курсы вчерашние 25,95/26,07, но и остальные опустились - самое узкое. что вижу, 25,97/26,05.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 9306
З нами з: 31.08.10
Подякував: 2953 раз.
Подякували: 2689 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 11:03

  дядя Caша написав:Привет из Днепра-4

По состоянию на 11.11 котировки доллара на межбанке остановили отскок, консолидировавшись на уровне 26,15/26,18 UAH/USD. Рынок ждет появления системных игроков, все еще не совсем определившись с направлением дальнейшего движения.

Дополуденная смена настроения на рынке безналичного доллара с отката до отскока на межбанке , вызванная, предположительно, порцией компенсации НДС агроэкспортерам, сопровождалась признаками стабилизации на рынке гривневого ресурса. На это указывала неизменность ставок межбанковского кредита overnight рынка Depo, оставшихся на отметке 15,25/16,50% годовых.

Эта стабильность пребывает в диссонансе с заметным увеличением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ по состоянию на утро пятницы.

US


Дядя Саша. Так ми ідемо сьогодні на Еверест? + 20 копійок до "доляра", на закінчення торгового дня. Банкіри мають звичку тримати свої "кровні" в зелених і хрустких? :mrgreen:
Люди рідко бачать те, що є насправді, а не те, що їм здається. Вони бачать тільки те, що ми дозволяємо їм побачити... "НБУ" :shock:
w_bufett
Аватар користувача
 
Повідомлень: 224
З нами з: 21.11.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 11:05

Привет из Днепра-5

Появление на рынке системных игроков склонили чашу весов в сторону покупок и роста безналичного «американца» до 26,18/26,20 UAH/USD по состоянию на 11.53 Киева.

На 11.59 столичные валютчики-оптовики рапортовали о расширении действующих цен пары доллар-гривня (26,00/26,10 UAH/USD, евро – 31,92/32,05 UAH/EUR), сопровождаемом равновесием покупок и продаж. Рост оферов стал следствием нежелания игроков оставаться на длинные выходные «в бумаге».

По состоянию на 12.01 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении цен открытия (26,00/26,05 UAH/USD, евро - 31,60/32,00 UAH/EUR, рубль 0,413/0,420 UAH/RUB) на фоне возникшей традиционной «полуденной паузы» в работе, сменившей оптовый «принос».

Около 12.10 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены наличной пары доллар-гривня, немного понизились с уровней открытия, реагируя на настроения местных клиентов: 26,00/26,07 UAH/USD, евро – 31,85/32,05 UAH/EUR, рубль 0,410/0,425 UAH/RUB, сопровождаясь равновесной торговлей и оборотов на «среднем» уровне.

Дата: 27 апреля 2018 г. на 12.03

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 25,92/26,10 UAH/USD
€ – 31,65/32,11 UAH/EUR
RUB – 0,411/0,418 UAH/RUB

US
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 63521
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3807 раз.
Подякували: 7213 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4880488148824883>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ЛАД і 10 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1192, 1193, 1194
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
11931 1260732
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 кві, 2018 11:05
bred
Валютный рынок в мире 1 ... 617, 618, 619
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6180 1306274
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 кві, 2018 11:03
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 36011
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (55930)
27.04.2018 12:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.