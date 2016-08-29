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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 27 кві, 2018 11:10
дядя Caша написав:Привет из Днепра-5
.........
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 25,92/26,10 UAH/USD
€ – 31,65/32,11 UAH/EUR
RUB – 0,411/0,418 UAH/RUB
US
ДС, если не секрет, на кого Вы ориентируетесь по курсам Харькова?
Как-то цифры чересчур широковаты.
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ЛАД
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 11:26
По четным числам на гагарина, по нечетным на "обменку".
ЛАД написав: дядя Caша написав:Привет из Днепра-5
.........
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 25,92/26,10 UAH/USD
€ – 31,65/32,11 UAH/EUR
RUB – 0,411/0,418 UAH/RUB
US
ДС, если не секрет, на кого Вы ориентируетесь по курсам Харькова?
Как-то цифры чересчур широковаты.
Все равно цифры оринтировочные, конкретная цена сделки достигается торгом.
US
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дядя Caша
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 11:29
Привет из Днепра-6
К 12.26 котировки «зеленой» СКВ на межбанке немного растянули спред - 26,18/26,21 UAH/USD.
US
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дядя Caша
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