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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4880488148824883

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 763
1. Нет сбережений в валюте
10%
80
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
56
4. от 50% до 75%
13%
103
5. более 75%
63%
479
Всього голосів : 763
Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 11:10

  дядя Caша написав:Привет из Днепра-5
.........
Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 25,92/26,10 UAH/USD
€ – 31,65/32,11 UAH/EUR
RUB – 0,411/0,418 UAH/RUB

US

ДС, если не секрет, на кого Вы ориентируетесь по курсам Харькова?
Как-то цифры чересчур широковаты.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 11:26

  ЛАД написав:
  дядя Caша написав:Привет из Днепра-5
.........
Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 25,92/26,10 UAH/USD
€ – 31,65/32,11 UAH/EUR
RUB – 0,411/0,418 UAH/RUB

US

ДС, если не секрет, на кого Вы ориентируетесь по курсам Харькова?
Как-то цифры чересчур широковаты.


По четным числам на гагарина, по нечетным на "обменку".
Все равно цифры оринтировочные, конкретная цена сделки достигается торгом.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 11:29

Привет из Днепра-6

К 12.26 котировки «зеленой» СКВ на межбанке немного растянули спред - 26,18/26,21 UAH/USD.

US
дядя Caша
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  #<1 ... 4880488148824883
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