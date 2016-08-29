Додано: П'ят 27 кві, 2018 12:32

Привет из Днепра-8



В пятницу торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,18/26,21 UAH/USD виртуально, без сделок.



Рано (около 10.10 Киева) выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара заметно понизились, оказавшись на отметке 26,140/26,165 UAH/USD.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки сохранения тренда и пролонгации расширения гривневой ликвидности. Об этом дали понять выросшие по состояние на утро пятницы остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 46 560,6 млн. грн. к отметке 47 719,8 млн. грн., формируя «теоретическую» базу для возможного девальвационного процесса в гривне.



Спустя 20 минут, на 10.30 цены безналичного «американца» на межбанке , сохранив настроение, успели понизиться до отметки 26,13/26,15 UAH/USD, сопровождаясь низкими оборотами.



К 10.45 котировки безналичного «американца», сменив настроение, ушли вверх, оказавшись на цифре 26,15/26,19 UAH/USD. Не исключено, «стрельнула» компенсация НДС агросектора, проявившая себя в росте остатков на коррсчетах НБУ.



По состоянию на 11.11 котировки доллара на межбанке остановили отскок, консолидировавшись на уровне 26,15/26,18 UAH/USD. Рынок ждет появления системных игроков, все еще не совсем определившись с направлением дальнейшего движения.



Дополуденная смена настроения на рынке безналичного доллара с отката до отскока на межбанке , вызванная, предположительно, порцией компенсации НДС агроэкспортерам, сопровождалась признаками стабилизации на рынке гривневого ресурса. На это указывала неизменность ставок межбанковского кредита overnight рынка Depo, оставшихся на отметке 15,25/16,50% годовых.



Эта стабильность пребывает в диссонансе с заметным увеличением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ по состоянию на утро пятницы.



Появление на рынке системных игроков склонили чашу весов в сторону покупок и роста безналичного «американца» до 26,18/26,20 UAH/USD по состоянию на 11.53 Киева.



К 12.26 котировки «зеленой» СКВ на межбанке немного растянули спред - 26,18/26,21 UAH/USD.



Наконец, около 12.55 Киева котировки доллара на межбанке замерли на уровне цифре (26,19/26,22 UAH/USD), а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром пятницы легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».



Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 27 апреля с уровней: доллар – 25,90/26,20 UAH/USD, евро – 31,30/31,90 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,440 UAH/RUB.



По сравнению с открытием четверга, доллар по спросу понизился на 10,0 коп., потеряв 5,0 коп. по предложению.



Евро по сравнению с открытием 26 апреля по спросу упал на 30,0 коп., по предложению потерял 15,0 коп.



Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 26 апреля по спросу просел на 50 пунктов, по предложению не изменился.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу понизилось до отметки $1,2103, опустившись до $1,2097 на закрытии азиатской сессии форекса и снова немного просев до $1,2088 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром

27 апреля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,00/26,08 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение потеряли по 2,0 коп.); евро – 31,80/32,10 UAH/EUR (по сравнению с открытием 26 апреля спрос упал на 20,0 коп., предложение потеряло 15,0 коп.); рубль - 0,410/0,425 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменилось).



На открытии торгов 27 апреля в розничном сегменте наблюдалось относительное равновесие покупок и продаж.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,00/26,08 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение потеряли по 2,0 коп.); евро – 31,80/32,10 UAH/EUR (по сравнению с открытием 26 апреля спрос упал на 20,0 коп., предложение потеряло 15,0 коп.); рубль - 0,410/0,425 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменилось).



На старте торгов 27 апреля в оптовом сегменте рынка нечастые реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.



На 11.59 столичные валютчики-оптовики рапортовали о расширении действующих цен пары доллар-гривня (26,00/26,10 UAH/USD, евро – 31,92/32,05 UAH/EUR), сопровождаемом равновесием покупок и продаж. Рост оферов стал следствием нежелания игроков оставаться на длинные выходные «в бумаге».



По состоянию на 12.01 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении цен открытия (26,00/26,05 UAH/USD, евро - 31,60/32,00 UAH/EUR, рубль 0,413/0,420 UAH/RUB) на фоне возникшей традиционной «полуденной паузы» в работе, сменившей оптовый «принос».



Около 12.10 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены наличной пары доллар-гривня, немного понизились с уровней открытия, реагируя на настроения местных клиентов: 26,00/26,07 UAH/USD, евро – 31,85/32,05 UAH/EUR, рубль 0,410/0,425 UAH/RUB, сопровождаясь равновесной торговлей и оборотов на «среднем» уровне.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в пятницу в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 27 апреля по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 25,91/26,10 UAH/USD, евро – 31,47/32,10 UAH/EUR, рубль 0,411/0,418 UAH/RUB, Киев опт 26,00/26,05 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 26,00/26,05 UAH/USD, евро (опт) 31,92/32,05 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 31,92/32,05 UAH/EUR; Хмельницкий – 25,95/26,12 UAH/USD, евро – 31,55/31,90 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,415 RUB/USD, Одесса – опт 26,00/26,07 UAH/USD, розница – 25,95/26,13 UAH/USD; Запорожье – 26,00/26,05 UAH/USD; евро – 31,60/32,00 UAH/EUR, рубль - 0,413/0,420 RUB/USD.



Последняя сессия валютного межбанка в апреле констатировала сохранение вернувшегося накануне «медвежьего» тренда в секторе доллара, сопровождаясь довольно волатильным восстановлением курса «американца». обвалившегося на самом открытии торгов. Низы выкупались игроками, предпочитавшими проводить длинные выходные, пребывая в «старом надежном» долларе.

Тем не менее, если судить по динамике средневзвешенного курса состоявшихся по доллару сделок, последний 27-го терял в цене.



Причин тому несколько, и главная среди них – финишный аккорд бюджетного периода – 27-го последний день платежей в Казну.



Во-вторых, игроки продававшие доллар на открытии пятничных торгов и возобновив эти операции после 13.00, по-видимому надеялись на «двойную порцию» отложенного за длинные выходные в Украине предложения экспортной выручки 02 мая, предпочитая продаться 27-го, пока цена СКВ, с их точки зрения, вполне «божеская».



Тем не менее, на заметный рост предложения доллара на валютном межбанке 02 мая найдутся оппоненты. Прежде всего, исчерпание бюджетного периода и свободные гривневые ресурсы спекулянтов. Кроме того, не следует забывать об изрядных гривневых суммах, оказавшихся на руках нерезидентов после погашения Минфином трехмесячных ОВГЗ. Часть «варягов» уже скупилась долларом, но большая их половина отложила покупки на май, когда, по их расчетам, цена доллара может просесть.



В-третьих, не сказали еще своего «бычьего» слова представители агросектора, которым, по всей видимости, Казначейство лишь сейчас, на излете месяца начало компенсировать НДС.



В силу вышеизложенного, представляется, надеяться на обвал курса доллара на первых майских торгах межбанка не следует. Собственно, чрезмерного укрепления гривни не допустит и регулятор, инициировав скупку СКВ в свои закрома и не уйдя с рынка, пока не пополнит с межбанка резервы как минимум на $10,0 млн.

Так что, существует вероятность вхождении рынка безналичного доллара на первых майских торгах в банальный «боковик», сопровождаемый выросшими оборотами.



Наличный рынок, на который оказывается влияние настроений межбанка при «посредничестве» клиентов, в более «мягкой» манере повторит сюжет «зеленых» торгов межбанка 02 мая, не забывая о ликвидности, которая надежно сдерживает «наличку» от «злоупотреблений» с курсами.



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