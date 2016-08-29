Додано: П'ят 27 кві, 2018 15:13

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, выросший в четверг относительно доллара на 4,05 коп., на торгах пятницы укрепился на 3,43 коп., оказавшись на уровне 26,1957 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 27 апреля с уровней предыдущего закрытия 26,18/26,21 UAH/USD «виртуально», без сделок.



Около 10.10 начались реальные сделки, сопровождаясь снижением курса «американца» до 26,140/26,165, а спустя 20 минут, сохранив темп коррекции, доллар упал ко внутридневному минимуму 26,13/26,15 UAH/USD.

На этом короткое доминирование «зеленых медведей» закончилось, их сменили «быки», дав старт росту цен СКВ на действиях игроков, выкупавших утренние «низы» «американца». В этом процессе принимал участие и регулятор, пообещав в среду ежедневно выкупать с межбанка СКВ как минимум, на $10,0 млн. по технологии Matching.



К 11.44 доллар приподнялся к 26,15/26,19, а через 25 минут, на 11.11 оказалась уже на отметке 26,15/26,18 UAH/USD.



Ближе к полудню котировки «американца» на межбанке попытались перейти в «праздничный» режим, сохранив «бычий» тренд и расширив спред за счет повышения менее значимых оферов - 26,18/26,20 UAH/USD. На обеденный перерыв рынок ушел около 12.53, сопровождаясь более ценами СКВ - 26,19/26,22 UAH/USD.



Эти цены оставались действующими на пустеющем межбанке до 13.45, когда мелкие, покупки не возобновили рост, подняв «американца» до 26,21/26,24 UAH/USD. Эти котировки оставались действующими до самого завершения торгов.



На цифре 26,21/26,24 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в эту пятницу.



Большинство сделок на межбанке 27 апреля, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,1957 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,67% с 28,0672 UAH/USD до 26,1957 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 27 апреля overnight котировалась банками по 15,25/16,50% годовых (с 12.13 Киева - 15,00/16,17% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 27 апреля, сохранив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, в пятницу последний день платежей в Казну (завершение бюджетного периода), и стартовый обвал курса «американца» вероятно стал следствием отчаянной попытки аккумулировать гривню, продав доллар.



Во-вторых, нерезиденты, получив «на руки» миллиарды гривень от минфиновского погашения 3-хмесячных ОВГЗ, отложили приобретение СКВ на 02 мая, рассчитывая на более выгодные цены. Этим же руководствовалась часть игроков, поспешивших «продаться» до 10.40 утра, считая, что двойная из-за длинных выходных порция предложения СКВ на торгах 02 мая заметно уронит курс «американца».



Последовавшая с 10.45 попытка восстановления курса «американца», следствием которой стало затянувшееся до финиша сессии «зеленое» ралли, по сути уже ничего не решала – благодаря ранним объемным продажам, средневзвешенный курс доллара по итогам дня потерял 3,43 коп.



Это низколиквидное долларовое ралли сопровождалось расширением гривневой ликвидности, о чем дали понять выросшие с уровня 46 560,6 млн. грн. к отметке 47 719,8 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

Мы не исключаем, что этот «привес» - компенсация НДС агросектору.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 27 апреля понизились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, многие игроки предпочли не откладывать на последнюю сессию апреля свои валютные проекты, завершив их накануне.



Во-вторых, к пятнице упал приток экспортной СКВ из-за рубежа, сопровождаясь пассивностью покупателей, которые надеялись на дальнейшее падение цен СКВ уже на первых торгах мая.



В-третьих, пятничная сессия межбанка длится на час короче.



Дата: 27 апреля 2018 г. 16.44



Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:



$ - 26,00/26,06 UAH/USD (с утра – 26,002/26,08 UAH/USD, к полудню - 26,00/26,07 UAH/USD)

€ – 31,90/32,10 UAH/EUR (с утра – 31,80/32,10 UAH/EUR, к полудню - 31,85/32,05 UAH/EUR)

RUB – 0,410/0,425 UAH/RUB (с утра - 0,410/0,425 UAH/RUB, к полудню - 0,410/0,425 UAH/RUB)



Рынок наличных Днепра начал торги пятницы в условиях относительного равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.

Ближе к полудню дилеры сохранили баланс ценой незначительного снижения котировок.



Около 12.10 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены наличной пары доллар-гривня, немного понизились с уровней открытия, реагируя на настроения местных клиентов: 26,00/26,07 UAH/USD, евро – 31,85/32,05 UAH/EUR, рубль 0,410/0,425 UAH/RUB, сопровождаясь равновесной торговлей и оборотов на «среднем» уровне.



После обеда на рынке Днепра сохранилось равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня. Для этого дилерам пришлось немного понизить полуденные цены в паре доллар-гривня и приподнять пару евро-гривня.



Эта ревизия котировок сохранила сложившееся равновесие, которое и обеспечило приличную итоговую ликвидность. Последняя, заслужив от оптовиков Днепра «твердую четверку», констатировала повторение показателей предыдущей сессии.



Дата: 27 апреля 2018 г. на 16.15

Рынок наличных Киева



Опт и мелкий опт («неформал»)



$ 26,02/26,06 UAH/USD (с утра 26,00/26,05 UAH/USD, к полудню 26,00/26,10 UAH/USD)

€ 31,85/31,97 UAH/EUR (с утра 31,92/32,05 UAH/EUR, к полудню 31,92/32,05 UAH/EUR)



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 27 апреля стартовали в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.



До полудня столичный рынок пребывал в состоянии равновесной торговли, баланс которой по сути не нуждался в поддержке.



На 11.59 столичные валютчики-оптовики рапортовали о расширении действующих цен пары доллар-гривня (26,00/26,10 UAH/USD, евро – 31,92/32,05 UAH/EUR), сопровождаемом равновесием покупок и продаж. Рост оферов стал следствием нежелания игроков оставаться на длинные выходные «в бумаге».



После обеда, на киевском рынке действующие цены стали более «рыночными», понизив офера и подняв биды, констатировав сужение спреда и сохранив при этом двустороннюю торговлю, которой способствовала ревизия котировок.



Киевлянам удалось сохранить итоговый баланс спрос/предложение, который в меру своих сил обеспечил некоторый прогресс на участке ликвидности – обороты заслужив «четверку», немного улучшили показатели предыдущей сессии.



Дата: 27 апреля 2018 г.



16.27 рынок Запорожья, опт:



$ - 26,02/26,07 UAH/USD (с утра - 26,00/26,05 UAH/USD, к полудню - 26,00/26,05 UAH/USD)

€ – 31,80/32,00 UAH/EUR (с утра – 31,60/32,00 UAH/EUR, к полудню - 31,60/32,00 UAH/EUR)

RUB – 0,413/0,420 UAH/RUB (с утра - 0,413/0,420 UAH/RUB, к полудню 0,413/0,420 UAH/RUB).



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях

преобладания оптового (от $20,0 тыс.) клиентского «приноса» в паре доллар – гривня.



В период до полудня настроение на рынке города менялось – запорожцы констатировали затухание торговой активности.



По состоянию на 12.01 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении цен открытия (26,00/26,05 UAH/USD, евро - 31,60/32,00 UAH/EUR, рубль 0,413/0,420 UAH/RUB) на фоне возникшей традиционной «полуденной паузы» в работе, сменившей оптовый «принос».



После обеда, с 13.50 на рынке Запорожья возобновилась равновесная торговля, благодаря удачно и своевременно проведенной запорожцами ценовой ревизии, с одной стороны позволившая завершить сессию 27-го в балансе спрос/предложение, с другой, это равновесие сохранило обороты на приличном уровне, аккурат, на «твердую четверку», констатировали повторение показателей предыдущей сессии.



Дата: 27 апреля 2018 г. на 16.00

Рынок Харькова, неформальный опт



$ - 26,00/26,10 UAH/USD (с утра - 25,91/26,10 UAH/USD, к полудню - 25,92/26,10 UAH/USD)

€ – 31,80/32,10 UAH/EUR (с утра – 31,47/32,10 UAH/EUR, к полудню - 31,65/32,11 UAH/EUR)

RUB 0,412/0,418 UAH/RUB (с утра - 0,411/0,418 UAH/RUB, к полудню - 0,411/0,418 UAH/RUB)



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