ЛАД написав:Евро с фунтом продолжают с утра падение - 1,2074 и 1,3887, соотв. Нефть, к сожалению, падать и не думает, кукуруза бьётся в 400, пшеница чуть отыграла назад - 492,6, золото держит вчерашнее снижение - 1317.
з яких причин фунт впав? Як думаєте, ще буде падати?
"Мы с Тамарой ходим парой". Упал за компанию с евро - всё же сильно связаны. Прогнозировать пока не берусь. Тут как-то выкладывали месячные графики евро. До границы канала не дошли (на сегодня где-то 1,265). Возможно, начали падать раньше, а, возможно, ещё будут попытки подрасти. Может, что-то прояснится после майских в это время довольно часто задаётся направление дальнейшего движения.
ЛАД написав:............ ДС, если не секрет, на кого Вы ориентируетесь по курсам Харькова? Как-то цифры чересчур широковаты.
По четным числам на гагарина, по нечетным на "обменку". Все равно цифры оринтировочные, конкретная цена сделки достигается торгом.
US
Могу согласиться, но всё же лучше по гагарину - у него не самые узкие спреды, но всё же более близкие к оптимальным, при этом оперативно меняются, а торг обычно всё же небольшой - на копейку, в лучшем случае на 2 (в очень лучших!) от реальных цифр. Больше, возможно, на каких-то уж совсем неприличных суммах в десятки тыс. долл., но сомневаюсь, что на форуме присутствуют такие люди.
P.s. Кстати гагарин подтянулся по приёму на 5 коп. - 26,00/26,10.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 27 кві, 2018 15:15, всього редагувалось 1 раз.
Курс гривны на межбанковском валютном рынке, выросший в четверг относительно доллара на 4,05 коп., на торгах пятницы укрепился на 3,43 коп., оказавшись на уровне 26,1957 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 27 апреля с уровней предыдущего закрытия 26,18/26,21 UAH/USD «виртуально», без сделок.
Около 10.10 начались реальные сделки, сопровождаясь снижением курса «американца» до 26,140/26,165, а спустя 20 минут, сохранив темп коррекции, доллар упал ко внутридневному минимуму 26,13/26,15 UAH/USD. На этом короткое доминирование «зеленых медведей» закончилось, их сменили «быки», дав старт росту цен СКВ на действиях игроков, выкупавших утренние «низы» «американца». В этом процессе принимал участие и регулятор, пообещав в среду ежедневно выкупать с межбанка СКВ как минимум, на $10,0 млн. по технологии Matching.
К 11.44 доллар приподнялся к 26,15/26,19, а через 25 минут, на 11.11 оказалась уже на отметке 26,15/26,18 UAH/USD.
Ближе к полудню котировки «американца» на межбанке попытались перейти в «праздничный» режим, сохранив «бычий» тренд и расширив спред за счет повышения менее значимых оферов - 26,18/26,20 UAH/USD. На обеденный перерыв рынок ушел около 12.53, сопровождаясь более ценами СКВ - 26,19/26,22 UAH/USD.
Эти цены оставались действующими на пустеющем межбанке до 13.45, когда мелкие, покупки не возобновили рост, подняв «американца» до 26,21/26,24 UAH/USD. Эти котировки оставались действующими до самого завершения торгов.
На цифре 26,21/26,24 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в эту пятницу.
Большинство сделок на межбанке 27 апреля, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,1957 UAH/USD.
С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,67% с 28,0672 UAH/USD до 26,1957 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.
На Depo рынке 27 апреля overnight котировалась банками по 15,25/16,50% годовых (с 12.13 Киева - 15,00/16,17% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.
Безналичный доллар на торгах 27 апреля, сохранив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.
Во-первых, в пятницу последний день платежей в Казну (завершение бюджетного периода), и стартовый обвал курса «американца» вероятно стал следствием отчаянной попытки аккумулировать гривню, продав доллар.
Во-вторых, нерезиденты, получив «на руки» миллиарды гривень от минфиновского погашения 3-хмесячных ОВГЗ, отложили приобретение СКВ на 02 мая, рассчитывая на более выгодные цены. Этим же руководствовалась часть игроков, поспешивших «продаться» до 10.40 утра, считая, что двойная из-за длинных выходных порция предложения СКВ на торгах 02 мая заметно уронит курс «американца».
Последовавшая с 10.45 попытка восстановления курса «американца», следствием которой стало затянувшееся до финиша сессии «зеленое» ралли, по сути уже ничего не решала – благодаря ранним объемным продажам, средневзвешенный курс доллара по итогам дня потерял 3,43 коп.
Это низколиквидное долларовое ралли сопровождалось расширением гривневой ликвидности, о чем дали понять выросшие с уровня 46 560,6 млн. грн. к отметке 47 719,8 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Мы не исключаем, что этот «привес» - компенсация НДС агросектору.
Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 27 апреля понизились, имея для этого следующие основания.
Во-первых, многие игроки предпочли не откладывать на последнюю сессию апреля свои валютные проекты, завершив их накануне.
Во-вторых, к пятнице упал приток экспортной СКВ из-за рубежа, сопровождаясь пассивностью покупателей, которые надеялись на дальнейшее падение цен СКВ уже на первых торгах мая.
В-третьих, пятничная сессия межбанка длится на час короче.
Дата: 27 апреля 2018 г. 16.44
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 26,00/26,06 UAH/USD (с утра – 26,002/26,08 UAH/USD, к полудню - 26,00/26,07 UAH/USD) € – 31,90/32,10 UAH/EUR (с утра – 31,80/32,10 UAH/EUR, к полудню - 31,85/32,05 UAH/EUR) RUB – 0,410/0,425 UAH/RUB (с утра - 0,410/0,425 UAH/RUB, к полудню - 0,410/0,425 UAH/RUB)
Рынок наличных Днепра начал торги пятницы в условиях относительного равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня. Ближе к полудню дилеры сохранили баланс ценой незначительного снижения котировок.
Около 12.10 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены наличной пары доллар-гривня, немного понизились с уровней открытия, реагируя на настроения местных клиентов: 26,00/26,07 UAH/USD, евро – 31,85/32,05 UAH/EUR, рубль 0,410/0,425 UAH/RUB, сопровождаясь равновесной торговлей и оборотов на «среднем» уровне.
После обеда на рынке Днепра сохранилось равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня. Для этого дилерам пришлось немного понизить полуденные цены в паре доллар-гривня и приподнять пару евро-гривня.
Эта ревизия котировок сохранила сложившееся равновесие, которое и обеспечило приличную итоговую ликвидность. Последняя, заслужив от оптовиков Днепра «твердую четверку», констатировала повторение показателей предыдущей сессии.
Дата: 27 апреля 2018 г. на 16.15 Рынок наличных Киева
Опт и мелкий опт («неформал»)
$ 26,02/26,06 UAH/USD (с утра 26,00/26,05 UAH/USD, к полудню 26,00/26,10 UAH/USD) € 31,85/31,97 UAH/EUR (с утра 31,92/32,05 UAH/EUR, к полудню 31,92/32,05 UAH/EUR)
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 27 апреля стартовали в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.
До полудня столичный рынок пребывал в состоянии равновесной торговли, баланс которой по сути не нуждался в поддержке.
На 11.59 столичные валютчики-оптовики рапортовали о расширении действующих цен пары доллар-гривня (26,00/26,10 UAH/USD, евро – 31,92/32,05 UAH/EUR), сопровождаемом равновесием покупок и продаж. Рост оферов стал следствием нежелания игроков оставаться на длинные выходные «в бумаге».
После обеда, на киевском рынке действующие цены стали более «рыночными», понизив офера и подняв биды, констатировав сужение спреда и сохранив при этом двустороннюю торговлю, которой способствовала ревизия котировок.
Киевлянам удалось сохранить итоговый баланс спрос/предложение, который в меру своих сил обеспечил некоторый прогресс на участке ликвидности – обороты заслужив «четверку», немного улучшили показатели предыдущей сессии.
Дата: 27 апреля 2018 г.
16.27 рынок Запорожья, опт:
$ - 26,02/26,07 UAH/USD (с утра - 26,00/26,05 UAH/USD, к полудню - 26,00/26,05 UAH/USD) € – 31,80/32,00 UAH/EUR (с утра – 31,60/32,00 UAH/EUR, к полудню - 31,60/32,00 UAH/EUR) RUB – 0,413/0,420 UAH/RUB (с утра - 0,413/0,420 UAH/RUB, к полудню 0,413/0,420 UAH/RUB).
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях преобладания оптового (от $20,0 тыс.) клиентского «приноса» в паре доллар – гривня.
В период до полудня настроение на рынке города менялось – запорожцы констатировали затухание торговой активности.
По состоянию на 12.01 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении цен открытия (26,00/26,05 UAH/USD, евро - 31,60/32,00 UAH/EUR, рубль 0,413/0,420 UAH/RUB) на фоне возникшей традиционной «полуденной паузы» в работе, сменившей оптовый «принос».
После обеда, с 13.50 на рынке Запорожья возобновилась равновесная торговля, благодаря удачно и своевременно проведенной запорожцами ценовой ревизии, с одной стороны позволившая завершить сессию 27-го в балансе спрос/предложение, с другой, это равновесие сохранило обороты на приличном уровне, аккурат, на «твердую четверку», констатировали повторение показателей предыдущей сессии.
Дата: 27 апреля 2018 г. на 16.00 Рынок Харькова, неформальный опт
$ - 26,00/26,10 UAH/USD (с утра - 25,91/26,10 UAH/USD, к полудню - 25,92/26,10 UAH/USD) € – 31,80/32,10 UAH/EUR (с утра – 31,47/32,10 UAH/EUR, к полудню - 31,65/32,11 UAH/EUR) RUB 0,412/0,418 UAH/RUB (с утра - 0,411/0,418 UAH/RUB, к полудню - 0,411/0,418 UAH/RUB)
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин договорились в пятницу наконец закончить войну, формально длившуюся между странами почти 70 лет, и достичь полной денуклеаризации Корейского полуострова. ...... Стоячи поруч з главою Південної Кореї, Кім Чен Ин звернувся до міжнародних ЗМІ, заявивши, що дві Кореї - це єдиний народ, який повинен працювати разом задля возз'єднання.
"Ми не ті люди, які повинні протистояти один одному ... ми повинні жити в єдності. Ми довго чекали, коли цей момент трапиться. Всі ми", - цитує лідера КНДР CNN. ......
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин договорились в пятницу наконец закончить войну, формально длившуюся между странами почти 70 лет, и достичь полной денуклеаризации Корейского полуострова. ...... Стоячи поруч з главою Південної Кореї, Кім Чен Ин звернувся до міжнародних ЗМІ, заявивши, що дві Кореї - це єдиний народ, який повинен працювати разом задля возз'єднання.
"Ми не ті люди, які повинні протистояти один одному ... ми повинні жити в єдності. Ми довго чекали, коли цей момент трапиться. Всі ми", - цитує лідера КНДР CNN. ......
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин договорились в пятницу наконец закончить войну, формально длившуюся между странами почти 70 лет, и достичь полной денуклеаризации Корейского полуострова. ...... Стоячи поруч з главою Південної Кореї, Кім Чен Ин звернувся до міжнародних ЗМІ, заявивши, що дві Кореї - це єдиний народ, який повинен працювати разом задля возз'єднання.
"Ми не ті люди, які повинні протистояти один одному ... ми повинні жити в єдності. Ми довго чекали, коли цей момент трапиться. Всі ми", - цитує лідера КНДР CNN. ......
не неожиданно, а ожидаемо, когда бахнули в Латвии банк, через который он кормился... взял сегодня по 26,07, с мая Нафтогаз сильнее резвиться будет, с НБУ вместе...
Если для Вас "ожидаемо" такие серьёзные заявления (хотя бы даже словесные), то Вы, видимо, очень осведомлённый человек (мне, например, было совершенно неведомо через какой банк Ким "кормился"). Тогда, пожалуйста, выкладывайте свои ожидания заранее.