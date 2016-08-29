|
|
|
Валютный рынок в контексте
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 27 кві, 2018 16:41
M-Audio написав:
Евро тоже упал к доллару, но не так сильно, как фунт. И в долларовом, и в евровом выражении фунт подешевел за сегодня почти на 1%, а это довольно много, как для одного дня.
Вообще-то дневная динамика +/- 100-150пп обычное дело для фунта.
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
-
vovan_prm
-
-
- Повідомлень: 1595
- З нами з: 09.09.14
- Подякував: 535 раз.
- Подякували: 508 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 27 кві, 2018 17:18
дядя Caша написав:Наличный рынок сидит на голодном гривневом пайке, в то время как безнал периодически получает "субсидии" от Казначейства и Минфина.
US
Сегодня на рыночек зашел купить свежих огурчиков, помидорчиков и капусточки. Ну и попутно разведать обстановочку с продажами. Ответ без сомнения - торговля практически в нуле, куда люди подевались - не знаем.
Видимо с наличностью действительно в стране непорядок.
Это все мое частное мнение. Прошу его не использовать без проверки в своих бизнес планах.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
-
buratinyo
-
-
- Повідомлень: 827
- З нами з: 28.04.16
- Подякував: 1290 раз.
- Подякували: 220 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 27 кві, 2018 17:21
somilitark написав: antey1969 написав:
Когда в экономику(особенно в нашу) лезет политика, лучше переждать в тихой гавани.
А вы сейчас на гривневом депозите,слившись как они зимой?
Ну они хотя бы рискнули,а не ныли на диване круглосуточно по любому поводу,а реально своими деньгами пошли на эксперимент,зимой же "воины зрады" при курсе 28.5 и выше видели только 30,дефолт,обвал,зраду(точно так же правда и сейчас видят одно и тоже) или как Аляк с вумным видом советовал:увидите 31 или лучше 32 и выше,можете подумать о сливе какой-то части
А тем временем пуганые нерезы отоварились без вмешательства НБУ,налик наверняка станет поставщиком валюты на МБ через кассы банков,так что обычная весна,а то замучали переждать,перепдеть,перестраховаться,а зарабатывать когда будете? В следующей жизни?
Ну, раз в году и палка стреляет. Даже не идущие стрелочные часы показывают правильное время дважды в сутки.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
-
buratinyo
-
-
- Повідомлень: 827
- З нами з: 28.04.16
- Подякував: 1290 раз.
- Подякували: 220 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 27 кві, 2018 17:34
Libo написав: ЛАД написав:
Тем временем евро уже 1,2102.
Сегодня Меркель встречается с Трампом.
Вызвал на ковер.
В прошлый раз, когда отпердолил её в Италии, евро сразу с 1,04 до 1,24.
И никакие речи Драги, никакие фундаментальные или технические анализы, никакие графики ...
Мира намного проще, чем нам его рисуют.
Я уже рассказывал, что в Америке был в музее и прозрел, когда увидел первый ядерный реактор...
Это медная бочка с трубочками, типа моего самогонного аппарата, только больше, но в представлении человечества это нечто невообразимо сложное.
Всё сложное в жизни обязательно надо упрощать. Как в математике.
Интересное мнение,
но Трамп явно не тот человек, который реально правит. В США не зря в президентах бывают актеры. Они больше играют, а не управляют, а вернее манипулируют мнением своих избирателей. Истинное положение вещей в мире знают лишь топовые менеджеры и мажоритарные акционеры крупных корпораций. Ну и Путин конечно.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
-
buratinyo
-
-
- Повідомлень: 827
- З нами з: 28.04.16
- Подякував: 1290 раз.
- Подякували: 220 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 27 кві, 2018 18:14
buratinyo написав:
Сегодня на рыночек зашел купить свежих огурчиков, помидорчиков и капусточки. Ну и попутно разведать обстановочку с продажами. Ответ без сомнения - торговля практически в нуле, куда люди подевались - не знаем.
Видимо с наличностью действительно в стране непорядок.
Ох и зажимают гривню.
Интересно, когда сорвётся лавина ОВГЗ и зажатых гос. расходов?
То, что не позже осени - и так понятно. А если раньше - то насколько?
Всё IMHO
-
Вкладчик1234
-
-
- Повідомлень: 5340
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 3489 раз.
- Подякували: 1041 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|11932
|1261164
|
П'ят 27 кві, 2018 14:06
Zebra
|
|6180
|1306358
|
П'ят 27 кві, 2018 11:03
ЛОБ
|
|38
|36021
|
реклама
|