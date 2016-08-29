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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4882488348844885

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 763
1. Нет сбережений в валюте
10%
80
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
56
4. от 50% до 75%
13%
103
5. более 75%
63%
479
Всього голосів : 763
Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 16:41

  M-Audio написав:Евро тоже упал к доллару, но не так сильно, как фунт. И в долларовом, и в евровом выражении фунт подешевел за сегодня почти на 1%, а это довольно много, как для одного дня.

Вообще-то дневная динамика +/- 100-150пп обычное дело для фунта.
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
vovan_prm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 17:18

  дядя Caша написав:Наличный рынок сидит на голодном гривневом пайке, в то время как безнал периодически получает "субсидии" от Казначейства и Минфина.

US

Сегодня на рыночек зашел купить свежих огурчиков, помидорчиков и капусточки. Ну и попутно разведать обстановочку с продажами. Ответ без сомнения - торговля практически в нуле, куда люди подевались - не знаем.

Видимо с наличностью действительно в стране непорядок.

Это все мое частное мнение. Прошу его не использовать без проверки в своих бизнес планах.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 17:21

  somilitark написав:
  antey1969 написав: Когда в экономику(особенно в нашу) лезет политика, лучше переждать в тихой гавани.


А вы сейчас на гривневом депозите,слившись как они зимой? :lol:
Ну они хотя бы рискнули,а не ныли на диване круглосуточно по любому поводу,а реально своими деньгами пошли на эксперимент,зимой же "воины зрады" при курсе 28.5 и выше видели только 30,дефолт,обвал,зраду(точно так же правда и сейчас видят одно и тоже) или как Аляк с вумным видом советовал:увидите 31 или лучше 32 и выше,можете подумать о сливе какой-то части :mrgreen:

А тем временем пуганые нерезы отоварились без вмешательства НБУ,налик наверняка станет поставщиком валюты на МБ через кассы банков,так что обычная весна,а то замучали переждать,перепдеть,перестраховаться,а зарабатывать когда будете? В следующей жизни? :D

Ну, раз в году и палка стреляет. Даже не идущие стрелочные часы показывают правильное время дважды в сутки. :D
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 17:34

  Libo написав:
  ЛАД написав:
Тем временем евро уже 1,2102.


Сегодня Меркель встречается с Трампом.
Вызвал на ковер.
В прошлый раз, когда отпердолил её в Италии, евро сразу с 1,04 до 1,24.
И никакие речи Драги, никакие фундаментальные или технические анализы, никакие графики ...
Мира намного проще, чем нам его рисуют.
Я уже рассказывал, что в Америке был в музее и прозрел, когда увидел первый ядерный реактор...
Это медная бочка с трубочками, типа моего самогонного аппарата, только больше, но в представлении человечества это нечто невообразимо сложное.
Всё сложное в жизни обязательно надо упрощать. Как в математике.
8) 8) 8)

Интересное мнение, :mrgreen: но Трамп явно не тот человек, который реально правит. В США не зря в президентах бывают актеры. Они больше играют, а не управляют, а вернее манипулируют мнением своих избирателей. Истинное положение вещей в мире знают лишь топовые менеджеры и мажоритарные акционеры крупных корпораций. Ну и Путин конечно. :mrgreen:
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 18:14

  buratinyo написав:Сегодня на рыночек зашел купить свежих огурчиков, помидорчиков и капусточки. Ну и попутно разведать обстановочку с продажами. Ответ без сомнения - торговля практически в нуле, куда люди подевались - не знаем.

Видимо с наличностью действительно в стране непорядок.

Ох и зажимают гривню.
Интересно, когда сорвётся лавина ОВГЗ и зажатых гос. расходов?
То, что не позже осени - и так понятно. А если раньше - то насколько?
Всё IMHO
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