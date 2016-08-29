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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4883488448854886> Какой процент сбережений вы держите в валюте? Валютный рынок в контексте 4.1 5 763 1. Нет сбережений в валюте 10% 80 2. до 20% 6% 45 3. от 20% до 50% 7% 56 4. от 50% до 75% 13% 103 5. более 75% 63% 479 Всього голосів : 763 Додано: П'ят 27 кві, 2018 16:41 M-Audio написав: Евро тоже упал к доллару, но не так сильно, как фунт. И в долларовом, и в евровом выражении фунт подешевел за сегодня почти на 1%, а это довольно много, как для одного дня. Евро тоже упал к доллару, но не так сильно, как фунт. И в долларовом, и в евровом выражении фунт подешевел за сегодня почти на 1%, а это довольно много, как для одного дня.

Вообще-то дневная динамика +/- 100-150пп обычное дело для фунта. Вообще-то дневная динамика +/- 100-150пп обычное дело для фунта. спросить у любой "пересичной бабушки"

метод статистических исследований от kharkov_val vovan_prm Повідомлень: 1597 З нами з: 09.09.14 Подякував: 535 раз. Подякували: 510 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 кві, 2018 17:18 дядя Caша написав: Наличный рынок сидит на голодном гривневом пайке, в то время как безнал периодически получает "субсидии" от Казначейства и Минфина.



US

Сегодня на рыночек зашел купить свежих огурчиков, помидорчиков и капусточки. Ну и попутно разведать обстановочку с продажами. Ответ без сомнения - торговля практически в нуле, куда люди подевались - не знаем.



Видимо с наличностью действительно в стране непорядок.



Это все мое частное мнение. Прошу его не использовать без проверки в своих бизнес планах. Сегодня на рыночек зашел купить свежих огурчиков, помидорчиков и капусточки. Ну и попутно разведать обстановочку с продажами. Ответ без сомнения - торговля практически в нуле, куда люди подевались - не знаем.Видимо с наличностью действительно в стране непорядок.Это все мое частное мнение. Прошу его не использовать без проверки в своих бизнес планах. Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины. buratinyo

Повідомлень: 827 З нами з: 28.04.16 Подякував: 1291 раз. Подякували: 220 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 кві, 2018 17:21 somilitark написав: antey1969 написав: Когда в экономику(особенно в нашу) лезет политика, лучше переждать в тихой гавани. Когда в экономику(особенно в нашу) лезет политика, лучше переждать в тихой гавани.



А вы сейчас на гривневом депозите,слившись как они зимой?

Ну они хотя бы рискнули,а не ныли на диване круглосуточно по любому поводу,а реально своими деньгами пошли на эксперимент,зимой же "воины зрады" при курсе 28.5 и выше видели только 30,дефолт,обвал,зраду(точно так же правда и сейчас видят одно и тоже) или как Аляк с вумным видом советовал:увидите 31 или лучше 32 и выше,можете подумать о сливе какой-то части



А тем временем пуганые нерезы отоварились без вмешательства НБУ,налик наверняка станет поставщиком валюты на МБ через кассы банков,так что обычная весна,а то замучали переждать,перепдеть,перестраховаться,а зарабатывать когда будете? В следующей жизни? А вы сейчас на гривневом депозите,слившись как они зимой?Ну они хотя бы рискнули,а не ныли на диване круглосуточно по любому поводу,а реально своими деньгами пошли на эксперимент,зимой же "воины зрады" при курсе 28.5 и выше видели только 30,дефолт,обвал,зраду(точно так же правда и сейчас видят одно и тоже) или как Аляк с вумным видом советовал:увидите 31 или лучше 32 и выше,можете подумать о сливе какой-то частиА тем временем пуганые нерезы отоварились без вмешательства НБУ,налик наверняка станет поставщиком валюты на МБ через кассы банков,так что обычная весна,а то замучали переждать,перепдеть,перестраховаться,а зарабатывать когда будете? В следующей жизни?

Ну, раз в году и палка стреляет. Даже не идущие стрелочные часы показывают правильное время дважды в сутки. Ну, раз в году и палка стреляет. Даже не идущие стрелочные часы показывают правильное время дважды в сутки. Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины. buratinyo

Повідомлень: 827 З нами з: 28.04.16 Подякував: 1291 раз. Подякували: 220 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 кві, 2018 17:34 Libo написав: ЛАД написав:

Тем временем евро уже 1,2102.

Тем временем евро уже 1,2102.



Сегодня Меркель встречается с Трампом.

Вызвал на ковер.

В прошлый раз, когда отпердолил её в Италии, евро сразу с 1,04 до 1,24.

И никакие речи Драги, никакие фундаментальные или технические анализы, никакие графики ...

Мира намного проще, чем нам его рисуют.

Я уже рассказывал, что в Америке был в музее и прозрел, когда увидел первый ядерный реактор...

Это медная бочка с трубочками, типа моего самогонного аппарата, только больше, но в представлении человечества это нечто невообразимо сложное.

Всё сложное в жизни обязательно надо упрощать. Как в математике.

Сегодня Меркель встречается с Трампом.Вызвал на ковер.В прошлый раз, когда отпердолил её в Италии, евро сразу с 1,04 до 1,24.И никакие речи Драги, никакие фундаментальные или технические анализы, никакие графики ...Мира намного проще, чем нам его рисуют.Я уже рассказывал, что в Америке был в музее и прозрел, когда увидел первый ядерный реактор...Это медная бочка с трубочками, типа моего самогонного аппарата, только больше, но в представлении человечества это нечто невообразимо сложное.Всё сложное в жизни обязательно надо упрощать. Как в математике.

Интересное мнение, но Трамп явно не тот человек, который реально правит. В США не зря в президентах бывают актеры. Они больше играют, а не управляют, а вернее манипулируют мнением своих избирателей. Истинное положение вещей в мире знают лишь топовые менеджеры и мажоритарные акционеры крупных корпораций. Ну и Путин конечно. Интересное мнение,но Трамп явно не тот человек, который реально правит. В США не зря в президентах бывают актеры. Они больше играют, а не управляют, а вернее манипулируют мнением своих избирателей. Истинное положение вещей в мире знают лишь топовые менеджеры и мажоритарные акционеры крупных корпораций. Ну и Путин конечно. Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины. buratinyo

Повідомлень: 827 З нами з: 28.04.16 Подякував: 1291 раз. Подякували: 220 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 кві, 2018 18:14 buratinyo написав: Сегодня на рыночек зашел купить свежих огурчиков, помидорчиков и капусточки. Ну и попутно разведать обстановочку с продажами. Ответ без сомнения - торговля практически в нуле, куда люди подевались - не знаем.



Видимо с наличностью действительно в стране непорядок. Сегодня на рыночек зашел купить свежих огурчиков, помидорчиков и капусточки. Ну и попутно разведать обстановочку с продажами. Ответ без сомнения - торговля практически в нуле, куда люди подевались - не знаем.Видимо с наличностью действительно в стране непорядок.

Ох и зажимают гривню.

Интересно, когда сорвётся лавина ОВГЗ и зажатых гос. расходов?

То, что не позже осени - и так понятно. А если раньше - то насколько? Ох и зажимают гривню.Интересно, когда сорвётся лавина ОВГЗ и зажатых гос. расходов?То, что не позже осени - и так понятно. А если раньше - то насколько? Всё IMHO Вкладчик1234

Повідомлень: 5341 З нами з: 18.04.15 Подякував: 3489 раз. Подякували: 1041 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 кві, 2018 18:21 Вкладчик1234 написав: buratinyo написав: Сегодня на рыночек зашел купить свежих огурчиков, помидорчиков и капусточки. Ну и попутно разведать обстановочку с продажами. Ответ без сомнения - торговля практически в нуле, куда люди подевались - не знаем.



Видимо с наличностью действительно в стране непорядок. Сегодня на рыночек зашел купить свежих огурчиков, помидорчиков и капусточки. Ну и попутно разведать обстановочку с продажами. Ответ без сомнения - торговля практически в нуле, куда люди подевались - не знаем.Видимо с наличностью действительно в стране непорядок.

Ох и зажимают гривню.

Интересно, когда сорвётся лавина ОВГЗ и зажатых гос. расходов?

То, что не позже осени - и так понятно. А если раньше - то насколько? Ох и зажимают гривню.Интересно, когда сорвётся лавина ОВГЗ и зажатых гос. расходов?То, что не позже осени - и так понятно. А если раньше - то насколько?

Сомневаюсь,что кто то в курсе.А если и в курсе -то х... скажет Сомневаюсь,что кто то в курсе.А если и в курсе -то х... скажет сірий

Повідомлень: 833 З нами з: 01.08.12 Подякував: 1161 раз. Подякували: 136 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 кві, 2018 18:24 Вкладчик1234 написав: Интересно, когда сорвётся лавина ОВГЗ и зажатых гос. расходов? Интересно, когда сорвётся лавина ОВГЗ и зажатых гос. расходов?

тогда, когда все будут по уши в гривневых активах.

как обычно. тогда, когда все будут по уши в гривневых активах.как обычно. Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Yuri_T 1

Повідомлень: 12672 З нами з: 09.10.08 Подякував: 1701 раз. Подякували: 3390 раз. Профіль 5 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 кві, 2018 18:25 Вечерний обзор. Кстати, вечера по-прежнему не торопятся баловать нас добротой.



Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ, выросший в четверг относительно доллара на 4,05 коп., на торгах пятницы укрепился на 3,43 коп., оказавшись на уровне 26,1957 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА стартовала 27 апреля с уровней предыдущего закрытия 26,18/26,21 UAH/USD «виртуально», без сделок.



Около 10.10 начались реальные сделки, сопровождаясь снижением курса «американца» до 26,140/26,165, а спустя 20 минут, сохранив темп коррекции, доллар упал ко внутридневному минимуму 26,13/26,15 UAH/USD.

На этом короткое доминирование «зеленых медведей» закончилось, их сменили «быки», дав старт росту цен СКВ на действиях игроков, выкупавших утренние «низы» «американца». В этом процессе принимал участие и регулятор, пообещав в среду ежедневно выкупать с межбанка СКВ как минимум, на $10,0 млн. по технологии Matching.



К 11.44 доллар приподнялся к 26,15/26,19, а через 25 минут, на 11.11 оказалась уже на отметке 26,15/26,18 UAH/USD.



Ближе к полудню котировки «американца» на МЕЖБАНКЕ попытались перейти в «праздничный» режим, сохранив «бычий» тренд и расширив спред за счет повышения менее значимых оферов - 26,18/26,20 UAH/USD. На обеденный перерыв рынок ушел около 12.53, сопровождаясь более ценами СКВ - 26,19/26,22 UAH/USD.



Эти цены оставались действующими на пустеющем МЕЖБАНКЕ до 13.45, когда мелкие, покупки не возобновили рост, подняв «американца» до 26,21/26,24 UAH/USD. Эти котировки оставались действующими до самого завершения торгов.



На цифре 26,21/26,24 UAH/USD финишировала сессия ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА в эту пятницу.



Большинство сделок на межбанке 27 апреля, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,1957 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на МЕЖБАНКЕ повысился на 6,67% с 28,0672 UAH/USD до 26,1957 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на МЕЖБАНКЕ снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 27 апреля overnight котировалась банками по 15,25/16,50% годовых (с 12.13 Киева - 15,00/16,17% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 27 апреля, сохранив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, в пятницу последний день платежей в Казну (завершение бюджетного периода), и стартовый обвал курса «американца» вероятно стал следствием отчаянной попытки аккумулировать гривню, продав доллар.



Во-вторых, нерезиденты, получив «на руки» миллиарды гривень от минфиновского погашения 3-хмесячных ОВГЗ, отложили приобретение СКВ на 02 мая, рассчитывая на более выгодные цены. Этим же руководствовалась часть игроков, поспешивших «продаться» до 10.40 утра, считая, что двойная из-за длинных выходных порция предложения СКВ на торгах 02 мая заметно уронит курс «американца».



Последовавшая с 10.45 попытка восстановления курса «американца», следствием которой стало затянувшееся до финиша сессии «зеленое» ралли, по сути уже ничего не решала – благодаря ранним объемным продажам, средневзвешенный курс доллара по итогам дня потерял 3,43 коп.



Это низколиквидное долларовое ралли сопровождалось расширением гривневой ликвидности, о чем дали понять выросшие с уровня 46 560,6 млн. грн. к отметке 47 719,8 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

Мы не исключаем, что этот «привес» - компенсация НДС агросектору.



Обороты торгов безналичным долларом на МЕЖБАНКЕ 27 апреля понизились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, многие игроки предпочли не откладывать на последнюю сессию апреля свои валютные проекты, завершив их накануне.



Во-вторых, к пятнице упал приток экспортной СКВ из-за рубежа, сопровождаясь пассивностью покупателей, которые надеялись на дальнейшее падение цен СКВ уже на первых торгах мая.



В-третьих, пятничная сессия межбанка длится на час короче.













Наличный «неформальный» рынок во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса и Крыжополь) продемонстрировал 27 апреля очевидную тягу к «рыночности» - к финишу торгов заметно сузился спред котировок наличной пары доллар-гривня, причем более значимые биды этой пары как минимум, остались неизменными или даже приподнялись на фоне снижение цен позиции «предложение».



Хотелось бы подчеркнуть, что это произошло вопреки приближению длинных выходных, что «в раньше время» автоматически переводило котировки наличного рынка в «праздничный режим», отличавшийся низкими уровнями позиции «спрос» и завышенными оферами.



Полагаю, нынешний крен наличного рынка в сторону «рыночности» неслучаен – мы неоднократно указывали на жесткое ограничение «злоупотреблений» в ценах «налички» тамошними оборотами. Клиент, который «всегда прав», откажется от валютообменного сервиса по «плохой» цене.



Собственно, иной эволюции от наличного «неформального» рынка никто и не ожидал. В силу его большей рыночности, чем все еще зарегулированный валютный межбанк.



Дилеры-«неформалы» всех вышеперечисленных населенных пунктов сообщили о повсеместном итоговом равновесии покупок и продаж, которое в значительной степени способствовало сохранению итоговой ликвидности на приличном уровне предыдущей сессии.



В течение пятницы позиция «спрос» наличного «неформального» доллара либо не изменилась (Днепр, Одесса, Крыжополь), либо прибавила 2,0-9,0 коп. (Киев, Запорожье и Харьков).

Офера либо не изменились (Харьков, Одесса, Запорожье, Киев), либо стали ниже на 2,0 коп. (Днепр, Крыжополь).



По сравнению с закрытием четверга биды «неформального» «американца» либо не изменились (Днепр, Запорожье, Одесса), либо выросли на 2,0-4,0 коп. (Киев, Харьков).

Офера наличного доллара по сравнению с закрытием 26-го либо не изменились (Запорожье, Киев, Харьков, Одесса), либо потеряли 2,0 коп. (Днепр, Крыжополь).



Таким образом, в отличие от рынка безналичного доллара, продемонстрировавшего в течение 27 апреля сдержанную коррекцию, наличный «американец» де факто остался на прежней отметке, ограничившись сужением спреда.



В контексте более высокой чувствительности наличного рынка к готовящимся в перспективе переменам, остается предположить некоторое разочарование ожидающий «баксопада» в безналичной форме на торгах 02 мая. Немного забегая вперед, автор рискнет предположить в среду относительную стабильность на межбанке. Аргументация ожиданий боковика ниже.



Полагаю, самое время перейти к конкретике действующих цен на наличную валюту и их динамике в «отдельно взятом Днепре».



Торги 27 апреля в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 26,00/26,06 UAH/USD, евро – 31,90/32,10 UAH/EUR, рубль – 0,410/0,425 UAH/RUB.



Розничный сегмент наличного рынка Днепра начал торги начал торги пятницы в условиях относительного равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.

Ближе к полудню дилеры сохранили баланс ценой незначительного снижения котировок.



Около 12.10 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены наличной пары доллар-гривня, немного понизились с уровней открытия, реагируя на настроения местных клиентов: 26,00/26,07 UAH/USD, евро – 31,85/32,05 UAH/EUR, рубль 0,410/0,425 UAH/RUB, сопровождаясь равновесной торговлей и оборотов на «среднем» уровне.



После обеда на рынке Днепра сохранилось равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня. Для этого дилерам пришлось немного понизить полуденные цены в паре доллар-гривня и приподнять пару евро-гривня.



Эта ревизия котировок сохранила сложившееся равновесие, которое и обеспечило приличную итоговую ликвидность. Последняя, заслужив от дилеров мелкого опта и розницы Днепра «четверку с плюсом», констатировала повторение показателей предыдущей сессии.



В течение пятницы биды наличного «неформального» розничного доллара не изменились, офера потеряли 2,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием четверга биды наличного розничного «неформального» доллара в Днепре не изменились, офера потеряли 2,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги пятницы в котором завершились уровнями 26,00/26,06 UAH/USD.



До полудня оптовая наличная пара доллар-гривня в Днепре работалась в балансе спроса и предложения, и это равновесие, нуждалось поддержке ценовым, очень незначительным дисконтированием. Клиенты и дилеры оптового сегмента «налички» Днепра уже к полудню попытались сузить спред, немного понизив офера.



К полудню на «неформальном» оптовом наличном рынке Днепра цены работавшихся валют, сжав маржу и понизившись, составили: 26,00/26,07 UAH/USD, евро – 31,85/32,05 UAH/EUR, рубль 0,410/0,425 UAH/RUB, сопровождаясь равновесной торговлей и оборотов на «среднем» уровне.



После обеда на рынке Днепра в оптовом сегменте сохранилась сбалансированная торговля, которая так же требовала символического снижения оферов.



При этом, как и накануне, итоговый баланс спрос/предложение обеспечил сохранение приличной итоговой ликвидности. Последняя, заслужив «твердую четверку», констатировала повторение показателей предыдущей сессии.



На протяжении 27 апреля биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре не изменились, офера потеряли 2,0 коп.



По сравнению с закрытием 26 апреля биды наличного оптового «неформального» доллара в Днепре не изменились, офера стали ниже на 2,0 коп.

не изменились.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 27 апреля уровнями 31,90/32,10 UAH/EUR, констатировав в течение пятницы десятикопеечный рост бидов на фоне стабильных оферов.



По сравнению с закрытием четверга биды оптового наличного евро в Днепре понизились на 5,0 коп., офера упали на 10,0 коп.



Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов, им в течение 27 апреля, приходилось заниматься пребывающей в боковике наличной парой доллар-гривня, стараясь оптимизацией котировок с одной стороны обеспечить приемлемую ликвидность сделок, с другой, сохранить текущее равновесие спроса и предложения.



При этом стартовавшее после 15.00 сдержанное ралли пары евро-доллар на мировом рынке forex было учтено нашими валютчиками, приподнявшими к финишу пятничной сессии более значимые биды наличной пары евро-гривня на 10,0 коп.



Этого недостаточно, и нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в пятницу (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,2108 к отметке $1,2103, констатировав внутридневное его снижение на «сиротские» 5 пунктов.



Полагаю, наши дилеры наличного рынка адекватно отреагировали на эту «потерю» пары евро-доллар, учтя очередное обострение дефицита евронала «в степях Украины».



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 27 апреля на азиатской сессии форекса с уровня $1,2103 пара евро-доллар тотчас инициировала очень плавный рост, оказавшись к 06.50 на локальном максимуме $1,2116. Стартовавшая засим коррекция уронила пару на цифру $1,2111, где она пребывала до 08.00, сделав в это время новый шаг вниз, к $1,2106. После 09.10 Киева пара инициировала более решительное снижение, оказавшись около 10.25 в рамках диапазона $1,2065-1,2090, который не покидала до 17.30, вернувшись к этому часу в валютный коридор $1,2097-1,2110, в котором пребывала до 19.10 Киева.



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Выход более низкого, нежели ожидалось, значения индекса ВВП в Великобритании за первый квартал 2018 года значительно уменьшает вероятность майского повышения уровня основных процентных ставок Банком Англии. Как следствие, курс фунта значительно упал против основных валют.



Курс пары фунт-доллар к 15.00 Киева опустился почти на 180 пунктов до уровня $1,3754.



Пара евро-фунт выросла на 100 пунктов до уровня £0,8784.



Курс пары евро-доллар упал с отметки $1,2114 до $1,2065, минимального уровня за последние три с половиной месяца.



Давление на курс евро оказали данные во Франции, индекс ВВП за I квартал также вышел ниже прогноза.



Банк Японии принял сегодня решение оставить текущую кредитно-денежную политику без изменения. Управляющий Банка Японии Курода заявил, что экономический рост в стране будет продолжаться и в следующие два года, целевой уровень инфляции +2,0% за год будет, вероятно, достигнут в 2019 году.



После сегодняшних данных во Франции и Великобритании особое внимание инвесторов теперь будет сосредоточено на публикации индекса ВВП в США за I квартал.



Индекс доллара, отслеживающий стоимость американской валюты к корзине основных валют, с середины месяца поднялся на 2,4%, достигнув максимальных с начала января значений. А евро тем временем продолжает бесславное падение после вчерашнего заседания ЕЦБ, в ходе которого Драги проявил умеренную осторожность в отношении слабых экономических данных еврозоны.



По его словам, в последние месяцы аналитикам банка пришлось столкнуться с внушительной порцией насмешек и критики, поскольку они утверждали, что падение курса доллара в декабре и январе было фундаментально необоснованным, и рынок не сможет вечно игнорировать позитивные для валюты факторы. Эту позицию отвергали не только клиенты, но и коллеги из других банков.



Все эти сфабрикованные и местами абсурдные аргументы, которыми в начале года многие оправдывали сладость доллара, разбились вдребезги, поскольку были оторваны от контекста, и движения на валютных рынках больше не могут скрывать этого факта. И в результате текущий процесс восстановления доллара подпитывает сам себя. В каком-то смысле можно сказать, что недавний обвал доллара представлял собой спекулятивный пузырь, который лопнул.



Федрезерв планирует несколько повышений ставки в этом году (на контрасте с ЕЦБ), что вкупе с приличной инфляцией подразумевает дальнейшее укрепление доллара от текущих уровней, независимо от динамики доходности казначейских облигаций, рост которой аналитик считает отвлекающим фактором.

Тем временем ряд профильных гуру утверждает, что переменчивые трейдеры резко сфокусировались на сигналах с американского рынка облигаций, как на основном катализаторе роста доллара.



«Раньше доходность не влияла на доллар, а теперь влияет», — отметили эксперты, добавив, что ставки на снижение других валют начали резко расти.



В ближайшие недели не будет событий, которые могли бы спровоцировать возвращение рынка к теме слабого доллара, если только на заседании 2 мая Федрезерв не преподнесет «голубиный» сюрприз или апрельский отчет по занятости сильно не разочарует. Оба сценария аналитики считают маловероятным. Катализатор восстановления евро или иены должен прийти из Европы или Японии, но и этого пока не ожидается.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое довольно спокойной и сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии форекса.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом форексе, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги пятницы уровнями 31,90/32,10 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневное десятикопеечное повышение бидов на фоне стабильности оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение 27 апреля ни по спросу, ни по предложению.



Торги рублем в пятницу в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,410/0,425 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием четверга биды и офера оптового рубля не претерпели изменений.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 27 апреля, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в пятницу, заслужив «твердую четверку», повторила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру пятницы пытались работать по просевшему на 5,0 коп. с закрытия четверга спросу и потерявшему 10,0 коп. предложению



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 27 апреля по спросу и по предложению не изменились.



Последняя сессия валютного межбанка в апреле констатировала сохранение вернувшегося накануне «медвежьего» тренда в секторе доллара, сопровождаясь довольно волатильным восстановлением курса «американца», обвалившегося на самом открытии торгов. Низы выкупались игроками, предпочитавшими проводить длинные выходные, пребывая в «старом надежном» долларе.



Тем не менее, как показала последняя оперативная сводка, средневзвешенный курс состоявшихся по доллару сделок, последний 27-го потерял в цене 3,43 коп. Думаю, судьба отката была решена в первые полчаса реальной торговли, когда массированные продажи уронили курс «американца», а последовавшее низколиквидное «зеленое» ралли уже было не в силах что-либо изменить.



Причин коррекции доллара несколько, и главная среди них – финишный аккорд бюджетного периода – 27-го последний день платежей в Казну.



Во-вторых, игроки продававшие доллар на открытии пятничных торгов и возобновив эти операции после 13.00, по-видимому надеялись на «двойную порцию» отложенного за длинные выходные в Украине предложения экспортной выручки 02 мая, предпочитая продаться 27-го, пока цена СКВ, с их точки зрения, вполне «божеская».



Тем не менее, на заметный рост предложения доллара на валютном межбанке 02 мая найдутся оппоненты. Прежде всего, исчерпание бюджетного периода и свободные гривневые ресурсы спекулянтов. Кроме того, не следует забывать об изрядных гривневых суммах, оказавшихся на руках нерезидентов после погашения Минфином трехмесячных ОВГЗ. Часть «варягов» уже скупилась долларом, но большая их половина отложила покупки на май, когда, по их расчетам, цена доллара может просесть.



В-третьих, не сказали еще своего «бычьего» слова представители агросектора, которым, по всей видимости, Казначейство лишь сейчас, на излете месяца начало компенсировать НДС.



В силу вышеизложенного, представляется, надеяться на обвал курса доллара на первых майских торгах межбанка не следует. Собственно, чрезмерного укрепления гривни не допустит и регулятор, инициировав скупку СКВ в свои закрома и не уйдя с рынка, пока не пополнит с межбанка резервы как минимум на $10,0 млн.

Так что, существует вероятность вхождении рынка безналичного доллара на первых майских торгах в банальный «боковик», сопровождаемый выросшими оборотами.



Наличный рынок, на который оказывается влияние настроений межбанка при «посредничестве» клиентов, в более «мягкой» манере повторит сюжет «зеленых» торгов межбанка 02 мая, не забывая о ликвидности, которая надежно сдерживает «наличку» от «злоупотреблений» с курсами.



US

Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 63533 З нами з: 29.05.06 Подякував: 3808 раз. Подякували: 7214 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 кві, 2018 18:29 Вкладчик1234 написав: buratinyo написав: Сегодня на рыночек зашел купить свежих огурчиков, помидорчиков и капусточки. Ну и попутно разведать обстановочку с продажами. Ответ без сомнения - торговля практически в нуле, куда люди подевались - не знаем.



Видимо с наличностью действительно в стране непорядок. Сегодня на рыночек зашел купить свежих огурчиков, помидорчиков и капусточки. Ну и попутно разведать обстановочку с продажами. Ответ без сомнения - торговля практически в нуле, куда люди подевались - не знаем.Видимо с наличностью действительно в стране непорядок.

Ох и зажимают гривню.

Интересно, когда сорвётся лавина ОВГЗ и зажатых гос. расходов?

То, что не позже осени - и так понятно. А если раньше - то насколько? Ох и зажимают гривню.Интересно, когда сорвётся лавина ОВГЗ и зажатых гос. расходов?То, что не позже осени - и так понятно. А если раньше - то насколько?

На самом деле, навес ОВГЗ можно накапливать десятилетиями. При условии грамотного менеджмента, разумеется.

Финансовая грамотность "ответственных лиц" нынешней каденции, значительно выше всех предыдущих. Прошу обратить внимание: я не говорю "все хорошо", я говорю "лучше всех предыдущих". И это факт, imho.

Как будет?

Все увидим. На самом деле, навес ОВГЗ можно накапливать десятилетиями. При условии грамотного менеджмента, разумеется.Финансовая грамотность "ответственных лиц" нынешней каденции, значительно выше всех предыдущих. Прошу обратить внимание: я не говорю "все хорошо", я говорю "лучше всех предыдущих". И это факт, imho.Как будет?Все увидим. спросить у любой "пересичной бабушки"

метод статистических исследований от kharkov_val vovan_prm Повідомлень: 1597 З нами з: 09.09.14 Подякував: 535 раз. Подякували: 510 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 кві, 2018 18:43 edvardd написав: ЛАД написав: Несколько неожиданно:

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин договорились в пятницу наконец закончить войну, формально длившуюся между странами почти 70 лет, и достичь полной денуклеаризации Корейского полуострова.

......

Стоячи поруч з главою Південної Кореї, Кім Чен Ин звернувся до міжнародних ЗМІ, заявивши, що дві Кореї - це єдиний народ, який повинен працювати разом задля возз'єднання.



"Ми не ті люди, які повинні протистояти один одному ... ми повинні жити в єдності. Ми довго чекали, коли цей момент трапиться. Всі ми", - цитує лідера КНДР CNN.

......

https://www.pravda.com.ua/news/2018/04/27/7178926/ Несколько неожиданно:

не неожиданно, а ожидаемо, когда бахнули в Латвии банк, через который он кормился...

взял сегодня по 26,07, с мая Нафтогаз сильнее резвиться будет, с НБУ вместе... не неожиданно, а ожидаемо, когда бахнули в Латвии банк, через который он кормился...взял сегодня по 26,07, с мая Нафтогаз сильнее резвиться будет, с НБУ вместе...

Если для Вас "ожидаемо" такие серьёзные заявления (хотя бы даже словесные), то Вы, видимо, очень осведомлённый человек (мне, например, было совершенно неведомо через какой банк Ким "кормился").

Тогда, пожалуйста, выкладывайте свои ожидания заранее.[/quote]

читать надо больше, а политинформации последний раз проводил в 1990 году...



тринадцатого февраля Вашингтон заявил, что ABLV нарушает американский закон о санкциях, а потому будет «отлучен от церкви». Это привело не только к моментальному опустошению активов банка, но и повлекло за собой решение Европейского центрального банка о том, что ABLV не обладает достаточной ликвидностью, а потому будет ликвидирован. В результате такой шаг последовал уже двадцать третьего февраля.

Вот так, всего за десять дней, без каких-либо разбирательств или судебных тяжб, один из крупнейших банков Латвии прекратил свое существование. Обвинений против банка об отмывании им денег было озвучено не мало, хотя самые крупные западные банки не раз ловили на незаконных операциях, однако никаких мер за этим в отношении них не последовало.

Автор уверен, что данный печальный факт связан с теми услугами, который ABLV предоставлял российским компаниям, попавшим под западные санкции. Если для Вас "ожидаемо" такие серьёзные заявления (хотя бы даже словесные), то Вы, видимо, очень осведомлённый человек (мне, например, было совершенно неведомо через какой банк Ким "кормился").Тогда, пожалуйста, выкладывайте свои ожидания заранее.[/quote]читать надо больше, а политинформации последний раз проводил в 1990 году...тринадцатого февраля Вашингтон заявил, что ABLV нарушает американский закон о санкциях, а потому будет «отлучен от церкви». Это привело не только к моментальному опустошению активов банка, но и повлекло за собой решение Европейского центрального банка о том, что ABLV не обладает достаточной ликвидностью, а потому будет ликвидирован. В результате такой шаг последовал уже двадцать третьего февраля.Вот так, всего за десять дней, без каких-либо разбирательств или судебных тяжб, один из крупнейших банков Латвии прекратил свое существование. Обвинений против банка об отмывании им денег было озвучено не мало, хотя самые крупные западные банки не раз ловили на незаконных операциях, однако никаких мер за этим в отношении них не последовало.Автор уверен, что данный печальный факт связан с теми услугами, который ABLV предоставлял российским компаниям, попавшим под западные санкции. edvardd

Повідомлень: 5130 З нами з: 20.11.08 Подякував: 60 раз. Подякували: 1189 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4883488448854886> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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