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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4883488448854886

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 763
1. Нет сбережений в валюте
10%
80
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
56
4. от 50% до 75%
13%
103
5. более 75%
63%
479
Всього голосів : 763
Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 18:45

  vovan_prm написав:На самом деле, навес ОВГЗ можно накапливать десятилетиями.

не в наших условиях, т.е.: при ином суверенном кредитном рейтинге страны, при иных ставках размещения, при иной пропорции спекулянт/портфельщик, при иной структуре экономики.
и грамотный менеджмент тут вторичен, имхо.
рано или поздно придёт девал, спекулянтам и приближенным снова дадут выйти с небольшими издержками, а все остальные буратино засунут клюв в нарисованный очаг на холсте в каморке папы Карло.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 18:47

  buratinyo написав:В США не зря в президентах бывают актеры. Они больше играют, а не управляют, а вернее манипулируют мнением своих избирателей.


Ну здрасьте!
Правят эти актёры-президенты прекрасно.
Предыдущий актёр натянул глаз на ж. СССР, порвал в тряпки и выкинул его на помойку истории.
А нынешний всего за год сделал из пида-рашки изгоя, приравнял к КНДР и Ирану, а Путина превратил во всемирное огородное чучело, которым теперь стращают маленьких детей.
Не сомневаюсь, что он очень скоро положит конец существованию этого русского недоразумения и аппендикса человечества. :?
Риспект американским актёрам.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 18:52

Середньорічна


Вітаюсь со всіма.

Дата_____Объем _СрДнев_Дельта_СрГодовая_Дельта
_________МБ____ная____на вчера__________на вчера
23.04.2018 294,92 26,1256 -0,0529 27,01250693 -0,0091
24.04.2018 494,86 26,1773 0,05170 26,99858076 -0,0139
25.04.2018 400,12 26,2705 0,09320 26,98889554 -0,0097
26.04.2018 453,02 26,2300 -0,0405 26,97763532 -0,0113
27.04.2018 436,36 26,1957 -0,0343 26,96661739 -0,0110

Средненедельное изменение СрДневной стоимости доллара на МБ: 0,00344 (0,01072). Росло на неделе в среднем по 0,344 копейки за день. Росло третью неделю подряд, и росло в 3 раза медленнее.

Средненедельное изменение СрГодовой стоимости доллара на МБ: -0,010989 (-0,011948). СрГодовая падала в среднем по 1,0989 копейки в день. Опять медленнее прошлой недели на целых 10 процентов.

Полные обороты МБ за неделю - 2079,28 (1842,96). Обороты больше чем на прошлой неделе. Они реально начали рости! При росте доллара обороты должны же падать :!: Похоже, народ начал ждать роста...

МБ и наличный рынок оставались ниже СрГодовой 26,96661739 всю неделю. СрГодовая одалела 27 вниз. Наверно, это и подтолкнуло к росту оборотов на слабо растущем долларе. Доллар выгодно покупать.

Поглазеть график.

Поглазеть прошлый год.

Поглазеть 2016 год.

Поглазеть 2015 год.

ВО

Всем удачи.
СрГодовая - это взвешенная по ежедневным оборотам МБ цена доллара с 1 января по текущую дату года.
В скобках - предыдущее значение. Мяу...
s0v7a
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 19:11

  ЛАД написав:Несколько неожиданно:
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин договорились в пятницу наконец закончить войну, формально длившуюся между странами почти 70 лет, и достичь полной денуклеаризации Корейского полуострова.
......
Стоячи поруч з главою Південної Кореї, Кім Чен Ин звернувся до міжнародних ЗМІ, заявивши, що дві Кореї - це єдиний народ, який повинен працювати разом задля возз'єднання.

"Ми не ті люди, які повинні протистояти один одному ... ми повинні жити в єдності. Ми довго чекали, коли цей момент трапиться. Всі ми", - цитує лідера КНДР CNN.
......

https://www.pravda.com.ua/news/2018/04/27/7178926/


Почему неожиданно? :roll:
А разведывательные признаки? :roll:
То, что во всем мире будет мир стало ясно еще две недели назад.
Во-первых, когда после фарша русни под Дейр-эр-Зором американцы стреляли Томагавками, тщательно избегая русских целей.
Во-вторых, акции компаний ВПК просто так рухнули на 10%. Проницательный инвестор сразу смекнул: боеприпасы не нужны, врагов будут уничтожать мирно, но мучительно...
И вот первый враг пошёл. Ын внезапно прозрел и пришёл в сознание. КНДР отдаем Ю.Корее и Китаю на окучивание.
Какие враги и геополитические вызовы остаются?
А остаётся задача по уничтожению пида-рашки и Ирана, а также решение торговых противоречий с Китаем.
Значит это тоже будет мирно.
Но это мирно удручает всех нас, финансовых спекулей.
Почему?
Потому что уничтожить рашку и Иран, а также поставить к торговой ноге Китай можно лишь одни путём - обвалить цены на нефть и провести очередной финансовый кризис с бегством капитала с развивающихся рынков.
Китай сразу станет шелковым, а на месте рашки и Ирана будет много небольших квазигосударственных образований. Задача выполнена.
Но и мы можем пострадать.
Да Бог с ним, главное, чтоб на земле больше не было русской гадины.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 19:31

  ЛАД написав:Libo
$2 тыщи или 0,5 кв. м жилья в месяц для Москвы и московских цен это много или хотя бы достаточно?

Возможно, и не много, но, думаю, достаточно (особенно, при наличии жилья, кот. почти у всех врачей есть).


Если б это нищеброду-провинциалу дали $2 тыщи, то может быть это было бы достаточно. А в Москве с московскими ценами для семьи это жалкое существование.
У меня в Киеве при вдвое большем бюджете уже могут появляться некоторые бюджетные ограничения... И жильё своё имеется. Но ведь и его тоже надо содержать и на него тратиться.
А прислуга, бензин, развлечения, обеды-ужины, покупки, поездки, девчонки???
Я тебя умоляю... :?
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 19:50

  Yuri_T написав:
  vovan_prm написав:На самом деле, навес ОВГЗ можно накапливать десятилетиями.

не в наших условиях, т.е.: при ином суверенном кредитном рейтинге страны, при иных ставках размещения, при иной пропорции спекулянт/портфельщик, при иной структуре экономики.
и грамотный менеджмент тут вторичен, имхо.
рано или поздно придёт девал, спекулянтам и приближенным снова дадут выйти с небольшими издержками, а все остальные буратино засунут клюв в нарисованный очаг на холсте в каморке папы Карло.

Я с большим уважением отношусь у Вашему мнению, но все же, позволю себе заметить, что Вы меняете местами лошадь с телегой.
"Местный колорит" - явление вторичное.
Базовым является: грамотный манименеджмент Центробанка, Минфина и Правительства. Вкупе!
ДА! Мы недалеко ушли от традиций кумовства и братства.
Но прогресс имеется. Надеюсь с этим спорить Вы не станете.
Возможно, на волне популизма, мы сделаем три шага назад.
НО!
Никто не знает будущего (с) Квестор.
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
vovan_prm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 19:59

vovan_prm
мне очень хочется верить, что при следующем девале не повторится история 2008 года с выпуском из гривны нужных людей/контор и наливанием им валюты по еще вменяемому курсу.
но опыт, черт возьми, всё же сын ошибок трудных...
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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