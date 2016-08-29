vovan_prm написав:На самом деле, навес ОВГЗ можно накапливать десятилетиями.
не в наших условиях, т.е.: при ином суверенном кредитном рейтинге страны, при иных ставках размещения, при иной пропорции спекулянт/портфельщик, при иной структуре экономики. и грамотный менеджмент тут вторичен, имхо. рано или поздно придёт девал, спекулянтам и приближенным снова дадут выйти с небольшими издержками, а все остальные буратино засунут клюв в нарисованный очаг на холсте в каморке папы Карло.
buratinyo написав:В США не зря в президентах бывают актеры. Они больше играют, а не управляют, а вернее манипулируют мнением своих избирателей.
Ну здрасьте! Правят эти актёры-президенты прекрасно. Предыдущий актёр натянул глаз на ж. СССР, порвал в тряпки и выкинул его на помойку истории. А нынешний всего за год сделал из пида-рашки изгоя, приравнял к КНДР и Ирану, а Путина превратил во всемирное огородное чучело, которым теперь стращают маленьких детей. Не сомневаюсь, что он очень скоро положит конец существованию этого русского недоразумения и аппендикса человечества. Риспект американским актёрам.
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин договорились в пятницу наконец закончить войну, формально длившуюся между странами почти 70 лет, и достичь полной денуклеаризации Корейского полуострова. ...... Стоячи поруч з главою Південної Кореї, Кім Чен Ин звернувся до міжнародних ЗМІ, заявивши, що дві Кореї - це єдиний народ, який повинен працювати разом задля возз'єднання.
"Ми не ті люди, які повинні протистояти один одному ... ми повинні жити в єдності. Ми довго чекали, коли цей момент трапиться. Всі ми", - цитує лідера КНДР CNN. ......
Почему неожиданно? А разведывательные признаки? То, что во всем мире будет мир стало ясно еще две недели назад. Во-первых, когда после фарша русни под Дейр-эр-Зором американцы стреляли Томагавками, тщательно избегая русских целей. Во-вторых, акции компаний ВПК просто так рухнули на 10%. Проницательный инвестор сразу смекнул: боеприпасы не нужны, врагов будут уничтожать мирно, но мучительно... И вот первый враг пошёл. Ын внезапно прозрел и пришёл в сознание. КНДР отдаем Ю.Корее и Китаю на окучивание. Какие враги и геополитические вызовы остаются? А остаётся задача по уничтожению пида-рашки и Ирана, а также решение торговых противоречий с Китаем. Значит это тоже будет мирно. Но это мирно удручает всех нас, финансовых спекулей. Почему? Потому что уничтожить рашку и Иран, а также поставить к торговой ноге Китай можно лишь одни путём - обвалить цены на нефть и провести очередной финансовый кризис с бегством капитала с развивающихся рынков. Китай сразу станет шелковым, а на месте рашки и Ирана будет много небольших квазигосударственных образований. Задача выполнена. Но и мы можем пострадать. Да Бог с ним, главное, чтоб на земле больше не было русской гадины.
$2 тыщи или 0,5 кв. м жилья в месяц для Москвы и московских цен это много или хотя бы достаточно?
Возможно, и не много, но, думаю, достаточно (особенно, при наличии жилья, кот. почти у всех врачей есть).
Если б это нищеброду-провинциалу дали $2 тыщи, то может быть это было бы достаточно. А в Москве с московскими ценами для семьи это жалкое существование. У меня в Киеве при вдвое большем бюджете уже могут появляться некоторые бюджетные ограничения... И жильё своё имеется. Но ведь и его тоже надо содержать и на него тратиться. А прислуга, бензин, развлечения, обеды-ужины, покупки, поездки, девчонки??? Я тебя умоляю...
vovan_prm написав:На самом деле, навес ОВГЗ можно накапливать десятилетиями.
не в наших условиях, т.е.: при ином суверенном кредитном рейтинге страны, при иных ставках размещения, при иной пропорции спекулянт/портфельщик, при иной структуре экономики. и грамотный менеджмент тут вторичен, имхо. рано или поздно придёт девал, спекулянтам и приближенным снова дадут выйти с небольшими издержками, а все остальные буратино засунут клюв в нарисованный очаг на холсте в каморке папы Карло.
Я с большим уважением отношусь у Вашему мнению, но все же, позволю себе заметить, что Вы меняете местами лошадь с телегой. "Местный колорит" - явление вторичное. Базовым является: грамотный манименеджмент Центробанка, Минфина и Правительства. Вкупе! ДА! Мы недалеко ушли от традиций кумовства и братства. Но прогресс имеется. Надеюсь с этим спорить Вы не станете. Возможно, на волне популизма, мы сделаем три шага назад. НО! Никто не знает будущего (с) Квестор.
спросить у любой "пересичной бабушки" метод статистических исследований от kharkov_val
vovan_prm мне очень хочется верить, что при следующем девале не повторится история 2008 года с выпуском из гривны нужных людей/контор и наливанием им валюты по еще вменяемому курсу. но опыт, черт возьми, всё же сын ошибок трудных...