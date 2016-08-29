Додано: П'ят 27 кві, 2018 19:11

ЛАД написав: Несколько неожиданно:

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин договорились в пятницу наконец закончить войну, формально длившуюся между странами почти 70 лет, и достичь полной денуклеаризации Корейского полуострова.

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Стоячи поруч з главою Південної Кореї, Кім Чен Ин звернувся до міжнародних ЗМІ, заявивши, що дві Кореї - це єдиний народ, який повинен працювати разом задля возз'єднання.



"Ми не ті люди, які повинні протистояти один одному ... ми повинні жити в єдності. Ми довго чекали, коли цей момент трапиться. Всі ми", - цитує лідера КНДР CNN.

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https://www.pravda.com.ua/news/2018/04/27/7178926/ Несколько неожиданно:

Почему неожиданно?А разведывательные признаки?То, что во всем мире будет мир стало ясно еще две недели назад.Во-первых, когда после фарша русни под Дейр-эр-Зором американцы стреляли Томагавками, тщательно избегая русских целей.Во-вторых, акции компаний ВПК просто так рухнули на 10%. Проницательный инвестор сразу смекнул: боеприпасы не нужны, врагов будут уничтожать мирно, но мучительно...И вот первый враг пошёл. Ын внезапно прозрел и пришёл в сознание. КНДР отдаем Ю.Корее и Китаю на окучивание.Какие враги и геополитические вызовы остаются?А остаётся задача по уничтожению пида-рашки и Ирана, а также решение торговых противоречий с Китаем.Значит это тоже будет мирно.Но это мирно удручает всех нас, финансовых спекулей.Почему?Потому что уничтожить рашку и Иран, а также поставить к торговой ноге Китай можно лишь одни путём - обвалить цены на нефть и провести очередной финансовый кризис с бегством капитала с развивающихся рынков.Китай сразу станет шелковым, а на месте рашки и Ирана будет много небольших квазигосударственных образований. Задача выполнена.Но и мы можем пострадать.Да Бог с ним, главное, чтоб на земле больше не было русской гадины.