Додано: П'ят 27 кві, 2018 19:59

vovan_prm

мне очень хочется верить, что при следующем девале не повторится история 2008 года с выпуском из гривны нужных людей/контор и наливанием им валюты по еще вменяемому курсу.

но опыт, черт возьми, всё же сын ошибок трудных...

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